Bioceánica: 244 km de ruta para conectar con triple frontera, con 35% de ejecución

La Ruta PY15 trasciende la logística de carga; se proyecta como un fenómeno económico análogo a la histórica Ruta 66 de Estados Unidos. Mientras que la vía estadounidense es el símbolo de la conexión costa a costa y el motor que dio vida a pueblos aislados, la Bioceánica permitirá el tránsito terrestre sobre 531 km para conectar ambos océanos en Sudamérica y el desarrollo de la zona occidental del Paraguay.

Con una inversión aproximada de US$ 1.100 millones, esta obra se posiciona como un paso crítico que desafía la geografía del Chaco para unir los mercados del Atlántico con los del Pacífico.

La megaconstrucción entra en etapas decisivas en el 2026. Entre la inminente unión del Puente de la Bioceánica con Brasil (83% de ejecución) y el avance del Tramo 3 hacia la frontera argentina, se instalan las bases de una nueva era para el comercio internacional y la competitividad agroindustrial.

La ejecución de la Ruta PY15 posiciona al territorio chaqueño como el eje central de la conectividad regional del Cono Sur.

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Puente de la Bioceánica: menos de 70 metros

Uno de los componentes más emblemáticos de este sistema es el Puente de la Bioceánica, que unirá Carmelo Peralta (Chaco paraguayo) con Porto Murtinho (Brasil). Actualmente, la obra se encuentra en una fase crítica, con menos de 70 metros para sellar la conexión física entre ambos países.

Con una inversión de US$ 103 millones, este paso fronterizo es esencial para la funcionalidad de todo el corredor y simboliza la potenciación del intercambio comercial con el gigante sudamericano.

El esfuerzo en el tramo 3: 35% de avance

Mientras el puente cubre las miradas del comercio, otros segmentos ya demuestran la capacidad de gestión local. El tramo 1, que conecta Carmelo Peralta con Loma Plata, es una realidad operativa. La ruta requirió una inversión de US$ 443,4 millones.

Actualmente, el esfuerzo se traslada hacia el oeste. El tramo 3 recorre 224 kilómetros desde Mariscal Estigarribia hasta Pozo Hondo, cruzando todo el departamento de Boquerón, uno de los más extensos del país (91.669 km2) y una población de 71.000 habitantes. Está fase de desarrollo registra un avance del 35%.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) subdividió esta sección en cuatro lotes, con una inversión prevista de US$ 354,2 millones financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (Fonplata).

El MOPC también trabaja en la gestión del financiamiento para el tramo 2 (Cruce Centinela - Mariscal Estigarribia) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con un valor de US$ 200 millones, este camino es clave para la optimización, permitiendo una reducción de aproximadamente 100 kilómetros en el trayecto total.

Solidez financiera

A diferencia de otros proyectos, la Ruta PY15 cuenta con un factor de previsibilidad: su solidez financiera. Según Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del MOPC, el financiamiento está asegurado para todos los subproyectos, lo que garantiza la finalización y el pleno funcionamiento del eje.

Incluso, se mira hacia el siguiente paso de la integración: el anteproyecto para un futuro puente internacional entre Pozo Hondo (Paraguay) y Misión La Paz (Argentina), que completará la estructura del corredor hacia el oeste.

Impacto en la economía

Los beneficios de esta nueva vía logística se sentirán con especial fuerza en los sectores productivos del país. La agroindustria, motor de las exportaciones paraguayas de granos y carne, encontrará en el corredor una herramienta estratégica para reducir costos y tiempos de traslado, mejorando su competitividad en los mercados internacionales.

Asimismo, el sector servicios –incluyendo logística, hotelería y gastronomía– verá nuevas oportunidades en zonas del Chaco que históricamente permanecieron aisladas.

En este escenario, el cooperativismo de producción, tan arraigado en la región chaqueña, jugará un papel vital como infraestructura empresarial, articulando cadenas de valor y facilitando el acceso a mercados.

La Ruta PY15 es un eje que se transforma en el motor de una nueva dinámica de movilidad regional que promete transformar la geografía económica del Paraguay, convirtiendo su mediterraneidad en una ventaja competitiva de escala global.

La inversión logística permitirá la reducción de costos operativos para que las manufacturas paraguayas compitan en los mercados del Asia-Pacífico con alta eficiencia.