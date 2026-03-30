Con nuevas tiendas y más experiencias, Distrito Perseverancia premia a sus clientes con un departamento

A las numerosas marcas que dan vida al barrio, en marzo se sumaron nuevas aperturas como: Le Bistro de La Rotonde, Marketplace, Nissei, Paradiso, Papyrum, Maestro, Volemos, ampliando la diversidad de categorías de lifestyle, moda y gastronomía que ofrece el barrio. Por su parte, SAX sumó tiendas en La Casona y en el edificio Güembé, e inauguró Óptica Uno, consolidando su elegancia y lujo dentro de este nuevo polo urbano.

Nissei apuesta por Distrito Perseverancia como el nuevo epicentro urbano de Asunción, buscando posicionarse como socio tecnológico de una comunidad moderna e innovadora. Su propuesta va más allá de la venta: ofrece una experiencia inmersiva, educativa e interactiva que transforma la compra de tecnología en exploración y descubrimiento.

Marketplace ofrece un espacio donde convergen diseño, innovación y experiencias que elevan la vida cotidiana. Por su parte, la tienda de Maestro se presenta como un entorno creativo que celebra el diseño, la autenticidad y la moda con identidad contemporánea. Su tienda está concebida como un espacio sensorial donde cada detalle construye una experiencia sofisticada, emocional y memorable.

Papyrum llega con un concepto lifestyle que combina diseño, tendencia y productos exclusivos de inspiración global. Más que una tienda, es un espacio aspiracional donde el detalle, la sostenibilidad y el disfrute personal se vuelven protagonistas.

Paradiso se integra a Distrito con una propuesta única de moda colombiana que apuesta por la exclusividad y la experiencia. Con calidez, cercanía y sofisticación, su local crea un ambiente donde cada visita se siente como estar en casa.

Le Bistro de la Rotonde se integra al barrio con un concepto de bistró francés contemporáneo, elegante y acogedor, alineado a un entorno moderno y vibrante, un espacio pensado para disfrutar en cualquier momento del día.

El gran premio: un departamento en Distrito

Distrito presenta una nueva oportunidad para premiar a su comunidad con una propuesta que combina experiencia, fidelidad y aspiración: el sorteo de un departamento en Residencias Cedros, uno de los desarrollos más destacados del complejo.

Para participar, los clientes deben formar parte del programa de fidelidad a través de Distrito App, donde podrán cargar sus facturas y comenzar a acumular cupones. La mecánica es simple: por cada G. 150.000 en compras, se generan cupones que varían según la categoría de cada usuario dentro del programa.

El sorteo se realizará el próximo 17 de mayo, consolidando esta iniciativa como una invitación a vivir Distrito no solo como un lugar de encuentro, sino también como un espacio donde los beneficios trascienden la experiencia cotidiana.

Agenda semanal de eventos y actividades para compartir vivencias

La agenda de Distrito se transforma cada semana en una invitación abierta a vivir momentos especiales con eventos de moda, arte, música, cultura y wellness. Con una programación cuidadosamente curada, este destino social y turístico propone una experiencia fresca e innovadora.

Cada mes, Distrito Perseverancia ofrece diferentes actividades, gratuitas o pagas, pensadas para diferentes públicos, desde clases de yoga, baile o pilates al aire libre o sesiones de meditación hasta lanzamientos de productos, talleres creativos o sesiones de belleza. Toda la información sobre estas actividades están disponibles en Distrito App (Google Play y App Store), donde además los usuarios pueden acceder al programa de fidelidad y privilegios, con beneficios exclusivos y experiencias personalizadas.

Entre las actividades se destacan el Escape Room, una experiencia interactiva para resolver desafíos en equipo; encuentros como Mama Walk, enfocados en el movimiento y la conexión entre mamás y bebés; talleres creativos y gastronómicos de Pascua junto a Robinson Bakeshop; y jornadas recreativas para niños y familias de la mano de Club Touch!.

La agenda también incluye propuestas de lifestyle como las Beauty Sessions de Aphrodite, demostraciones de puesta de mesa con Pilar y Monchi Clavell, y experiencias al aire libre como la observación de astros junto a MuCi.

En el marco de Pascuas, se suman acciones especiales con beneficios por compras y la tradicional búsqueda de huevos junto a Casa Rica, pensada para disfrutar en familia.

Con una propuesta dinámica y en constante movimiento, Distrito Perseverancia se consolida como un espacio donde siempre hay algo para descubrir. Para más información sobre actividades, horarios e inscripciones, se puede acceder a la app, redes sociales y web.

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