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08 de abril de 2026 - 17:03

El Nissan Kait llega con 12 tecnologías de seguridad y gran autonomía

Nissan lanza el nuevo Kait en Paraguay, un SUV moderno que redefine el segmento.
Nissan lanza el nuevo Kait en Paraguay, un SUV moderno que redefine el segmento.Gentileza

El mercado automotor paraguayo suma un nuevo protagonista. El Nissan Kait aterriza con una propuesta sólida. Diseño audaz. Espacio bien aprovechado y tecnología pensada para el día a día.

Brand Lab Para Grupo Garden

Contenido Comercial

El Nissan Kait es un SUV que llega para posicionarse en el corazón del portafolio de la marca. También apunta directo a quienes buscan confort, seguridad y respaldo comprobado.

Paraguay marca un hito al ser el primer país en recibir este modelo fuera de Brasil, su mercado de origen. Un dato que confirma la relevancia local dentro de la estrategia regional de Nissan.

El nuevo Nissan Kait tiene diseño, tecnología y seguridad para conquistar el mercado paraguayo.
El nuevo Nissan Kait tiene diseño, tecnología y seguridad para conquistar el mercado paraguayo.

A primera vista, el vehículo impone presencia. Sus proporciones logran equilibrio. Mide 4,30 metros de largo y 1,76 de ancho.

El despeje de 21 cm mejora la conducción en distintos terrenos y su espacioso baúl, de 432 litros, es ideal para uso familiar o viajes.

El Nissan Kait irrumpe en Paraguay como una nueva alternativa dentro del competitivo segmento SUV.
El Nissan Kait irrumpe en Paraguay como una nueva alternativa dentro del competitivo segmento SUV.

Puertas adentro, todo apunta a la experiencia. Integra pantalla multimedia de 9 pulgadas con conectividad inalámbrica.

Diseño moderno y líneas robustas definen la estética urbana del nuevo Nissan Kait.
Diseño moderno y líneas robustas definen la estética urbana del nuevo Nissan Kait.

Suma climatización bizona e incorpora cargador sin cables y visión 360°, clave para maniobras seguras.

La protección del Nissan Kait es otro eje central

Este modelo incluye 12 asistencias que elevan el estándar del segmento. El resultado: mayor control y confianza al volante.

El nuevo SUV de Nissan apuesta por la accesibilidad sin resignar equipamiento.
El nuevo SUV de Nissan apuesta por la accesibilidad sin resignar equipamiento.

“El desarrollo del Nissan Kait se apoya en la experiencia global de la marca en SUVs", señaló José Carlos Facetti, gerente de ventas de Nissan Paraguay.

José Carlos Facetti, gerente de ventas de Nissan Paraguay.
José Carlos Facetti, gerente de ventas de Nissan Paraguay.

“Integra soluciones concretas para los usuarios y refuerza nuestra presencia en un segmento en expansión”, resaltó.

El Nissan Kait tiene una capacidad de maletero de 432 litros, que lo posiciona como una excelente opción dentro de su segmento.
El Nissan Kait tiene una capacidad de maletero de 432 litros, que lo posiciona como una excelente opción dentro de su segmento.

Detrás de este lanzamiento hay una inversión de gran escala. La compañía destina 540 millones de dólares al Complejo Industrial de Resende, en Brasil.

El objetivo es optimizar procesos y potenciar nuevos productos.

Nissan apuesta fuerte en Paraguay con el lanzamiento del innovador Kait.
Nissan apuesta fuerte en Paraguay con el lanzamiento del innovador Kait.

El modelo también nace con visión internacional. Está preparado para exportarse a más de 20 mercados y Paraguay forma parte de esa proyección.

El Nissan Kait ya se comercializa en tres versiones: Sense, Advance y Exclusive.

Compacto por fuera, funcional por dentro: el Kait está pensado para la ciudad.
Compacto por fuera, funcional por dentro: el Kait está pensado para la ciudad.

El precio arranca en USD 19.990, con opciones de financiación accesibles desde 250 dólares mensuales.

La marca opera en el país a través de Cuevas Hermanos S.A., del Grupo Garden. Más información en www.nissan.com.py.