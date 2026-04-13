Automotor lidera la posventa de Hyundai a nivel mundial

El logro cobra aún mayor relevancia al considerar que la compañía alcanzó el índice de NPS (Net Promoter Score) más alto de la región, una de las métricas más exigentes para medir la recomendación y lealtad de los clientes.

Este resultado refleja un elevado nivel de satisfacción y consolida a Automotor como un referente en experiencia de cliente dentro del ecosistema Hyundai.

Este galardón es también una muestra del compromiso sostenido de la empresa con tres pilares: calidad, innovación y cercanía con el cliente.

Son elementos que forman parte central de la estrategia de posventa de la marca y que se traducen en procesos cada vez más eficientes y orientados a resultados.

“Recibir este reconocimiento es un orgullo para todo nuestro equipo. Es el resultado de un trabajo constante enfocado en brindar soluciones confiables, rápidas y de alta calidad a nuestros clientes”, afirmó Héctor Lovera, gerente de Posventa.

“Este logro nos impulsa a seguir elevando nuestros estándares y a continuar fortaleciendo la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros día a día”, agregó el ejecutivo.

La distinción eleva a Automotor a la primera línea global de servicios de posventa, demostrando su liderazgo y su enfoque en la mejora continua.

En un mercado cada vez más competitivo, la capacidad de generar confianza y fidelidad se convierte en un diferencial estratégico.

Desde la casa matriz, Hyundai impulsa este tipo de reconocimientos para destacar a sus distribuidores más sobresalientes, promoviendo estándares de clase mundial y un desarrollo sostenible en toda su red.

El objetivo de Automotor es seguir fortaleciendo su operación, incorporando mejoras que permitan ofrecer una experiencia de posventa cada vez más cercana, ágil y confiable para sus clientes en Paraguay.