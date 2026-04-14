“El renacer Albirrojo” convierte al fútbol en identidad, memoria y esperanza colectiva

En un Paraguay golpeado por años de frustraciones deportivas -tras quedar fuera de tres Copas Mundiales consecutivas-, esta película documental captura el momento exacto en que la esperanza volvió a encenderse.

No desde la épica distante, sino desde lo cotidiano: desde el hincha, desde las calles y de quienes decidieron volver a creer.

Impulsado por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), El renacer Albirrojo reconstruye el camino hacia la ansiada clasificación al Mundial 2026 -que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá-, luego de 16 años de ausencia.

Pero lo hace con un enfoque claro: poner en el centro a las personas.

Dirigido por Armando Aquino y Alfredo Galeano, y producido por 1922 Historias Vivas -el sello documental de Maneglia-Schémbori Realizadores- junto con 23 Sports, este largometraje se convierte en una pieza audiovisual que combina rigor narrativo, sensibilidad social y potencia simbólica.

El proceso detrás del milagro deportivo

Lejos de presentar la clasificación como un hecho aislado, el documental pone en valor un proceso estructural.

Según explicó Silvia Caballero, gerente de Marketing y Comercial de la APF, el logro responde a una planificación sostenida liderada por el presidente Robert Harrison, que abarcó desde las divisiones formativas hasta la selección mayor.

Ese proceso encontró su punto de inflexión con la llegada del técnico Gustavo Alfaro, quien no solo reorganizó lo deportivo, sino que reactivó algo más intangible: la confianza colectiva.

El resultado fue mucho más que una racha de victorias. Fue la reconstrucción de una narrativa nacional.

Historias reales que explican un fenómeno colectivo

La película se sostiene sobre historias concretas que funcionan como espejo social.

Claudio, un repositor que encuentra en cada triunfo una razón para sonreír. Valezka, madre que equilibra responsabilidades para sostener el sueño deportivo de su hijo Renato.

El joven Fabrizio Peralta, oriundo de La Chacarita, seleccionado como uno de los 50 mejores estudiantes del mundo por el Global Student Prize.

Pichi, realizador que captura la intimidad del vestuario. Claudinha, joven futbolista que desafía barreras.

Cada uno de ellos encarna una dimensión distinta del mismo fenómeno: el fútbol como vehículo de sentido, pertenencia y proyección.

Estas historias convergen en un momento clave: el partido decisivo ante Ecuador, donde la clasificación se vuelve realidad.

Pero el foco no está únicamente en el resultado, sino en lo que ese resultado provoca.

Más que deporte: un símbolo de resiliencia nacional

El renacer Albirrojo no se limita a documentar una campaña futbolística. Funciona como un retrato íntimo de un país que, en medio de la adversidad, encuentra en la unidad una herramienta de transformación.

La clasificación se convierte así en un fenómeno cultural y patriótico. Un símbolo del espíritu resiliente paraguayo. Una demostración de que, cuando existe un objetivo común, el país puede superar sus propios límites.

“Este es el renacer de nuestra selección y de nuestra identidad. Queremos que todos los paraguayos puedan sentirse reflejados en una Albirroja que nos devolvió la fe y nos hace volver a sentirnos ganadores”, destacó Silvia Caballero.

Una afirmación que condensa el espíritu de toda la obra.

Un hito cultural con identidad paraguaya

El impacto del documental trasciende lo cinematográfico. El renacer Albirrojo recibió la certificación de Marca País por parte del Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, en reconocimiento a su contribución a la valorización de la identidad paraguaya.

En ese sentido, la película no solo narra una historia: la proyecta hacia el mundo.

Una producción de alto nivel técnico y respaldo empresarial

El proyecto cuenta con una sólida estructura de producción que incluye a 23 Sports, Oniria Studios y la propia APF.

La música está a cargo de Derlis González, con dirección de sonido de Germán Acevedo y dirección de fotografía de Diego Benítez.

El diseño visual, desde el afiche hasta la identidad gráfica, refuerza el carácter contemporáneo y emocional del documental.

Una invitación a verse reflejado

Apta para todo público y distribuida por Filmagic Entertainment, la película se presenta como una experiencia colectiva.

No se trata solo de mirar una historia, sino de reconocerse en ella.

Porque, en última instancia, El Renacer Albirrojo no habla únicamente de fútbol.

Habla de lo que sucede cuando un país decide volver a creer en sí mismo.