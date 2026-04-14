La publicidad exterior en el Paraguay madura con audiencias reales

De acuerdo con losúltimos informes de la consultora Scopesi, la publicidad exterior goza de una masividad indiscutible en los entornos urbanos del país. Más del 90% de los habitantes de Asunción y el Gran Asunción entran en contacto con este sistema de medios al menos una vez al mes, lo que confirma su relevancia estratégica para las marcas.

Sin embargo, la madurez del sector no se explica únicamente por su cobertura, sino por la calidad delcontacto que genera con el público. Un estudio realizado junto a Metro Research revela que el 84% de la población declara prestar atención efectiva a la publicidad exterior, recordando haber visto anuncios en la vía pública durante los últimos 15 días.

La capacidad de este medio para activar comportamientos concretos en el consumidor es otro factor clave en su evolución actual. El 40% de las personas encuestadas busca información adicional tras ver un anuncio, y en el 97% de los casos, esta acción se realiza de forma inmediata a través del teléfono celular.

Esta interacción digital se traduce finalmente en conversiones, ya que cuatro de cada diez personas concretan una compra motivada por una publicidad exterior. Es notable que siete de cada diez de estos compradores finalizan la transacción en un punto de venta físico, demostrando la eficacia del OOH para traccionar clientes.

Planifiación y cambio de paradigma

El paradigma de planificación también ha cambiado: ya no se trata de cuántos soportes tiene unacampaña, sino de a cuántas personas impacta. Mariano Tejero, CEO de Scopesi,destaca que el uso de herramientas como GeoPlanning+ permite integrar datos de geolocalización y movilidad para construir métricas ajustadas a condiciones reales de exposición.

Los resultados de esta profesionalización son visibles en las cifras de inversión publicitaria, que en 2025 alcanzaron un máximo histórico en Paraguay con un crecimiento general del 8%. El OOH lideró esta tendencia con un incremento de entre el 15% y 16%, superando a medios tradicionales y digitales en dinamismo.

Finalmente, el futuro del medio en Paraguay depende de su capacidad para mantenerse medible, transparente y comparable con el resto del ecosistema publicitario. Al adoptar estándares internacionales, la publicidad exterior deja de ser una simple exposición sin contexto para convertirse en un disparador estratégico de acciones dentro de un mercado cada vez más exigente.

Sobre Scopesi

Scopesi es una consultora especializada en publicidad exterior (OOH) con 40 años de trayectoria en el desarrollo de soluciones de medición, auditoría y análisis de datos para el mercado.

Pionera en la región, fue responsable del lanzamiento del primer sistema de medición de audiencias OOH en Argentina y hoy lidera el desarrollo de herramientas estandarizadas en Argentina, Paraguay y Perú.

A través de sus plataformas y metodologías propias, Scopesi brinda información objetiva y confiable para la planificación, evaluación y optimización de campañas, promoviendo la transparencia, la profesionalización y la toma de decisiones basada en datos dentro de la industria publicitaria.