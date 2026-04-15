Grosso entre las mejores pizzerías de Latinoamérica por segundo año consecutivo

La prestigiosa guía internacional, con sede en Italia , considerada una de las más importantes del mundo de la pizza artesanal italiana, incluyó una vez más a Grosso Cocina Italiana entre las mejores pizzerías de América Latina.

Tras haber ingresado por primera vez al ranking en 2025, este año el restaurante paraguayo repite la distinción y se consolida como punto culinario.

La nueva edición de 50 Top Pizza Latin America se realizó anoche en Río de Janeiro, Brasil, donde Grosso recibió un nuevo reconocimiento en la lista 2026.

“Estamos súper felices y orgullosos, no solo porque nos hace conocidos más allá de nuestras fronteras, sino porque consolida a nuestro país como un destino con gastronomía de altísima calidad”, señaló Francisco Gubetich, director de operaciones del Grupo Gourmet S.A.

Según reveló Gubetich, no tienen conocimiento sobre el momento en que los evaluadores visitan los locales, lo cual lo hace aún más palpitante.

“Ellos llegan de manera anónima, como cualquier otro cliente, y califican en silencio distintos aspectos de la experiencia", explicó.

“Analizan la calidad de la pizza, los ingredientes, la consistencia de los procesos, la originalidad de la propuesta, el ambiente y, especialmente, el servicio”, argumentó.

En el caso de Grosso, el menú y la atención volvieron a llenar las expectativas y los exigentes criterios de la organización, colocando nuevamente a Paraguay en el centro del mapa gastronómico latinoamericano.

Al respecto, Franciso destacó que Grosso respeta los procesos de la pizza italiana, cuida los tiempos y trabaja con ingredientes de excelente calidad.

El ejecutivo explicó que esa combinación permite lograr una pizza con mucho sabor y textura propia.

“La propuesta de Grosso combina la tradición de la pizza italiana con una mirada contemporánea, logrando una identidad propia que hoy nos posiciona entre las mejores de la región”, sostuvo.

¿Qué vieron los jurados?

Según explicó el director de operaciones, entre los principales criterios de evaluación, la guía pone especial énfasis en la calidad de los ingredientes y en la consistencia de los procesos, como los pilares que garantizan un producto de excelencia.

También se valora la capacidad de cada propuesta de ofrecer una identidad propia, con técnicas, sabores y experiencias distintivas.

“Fue una gran sorpresa, ya desde el primer año, cuando nos contactaron para decirnos que habíamos sido seleccionados”, expresó Francisco Gubetich.

“Nosotros nunca supimos cuándo nos evaluaron ni quiénes lo hicieron. Este año, después de haber formado parte de la lista 2025, obviamente teníamos la ilusión de volver a estar, pero nuevamente el proceso fue totalmente en incógnito”, afirmó.

50 Top Pizza Latin America no busca solo una buena pizza, busca creaciones que tengan personalidad, que cuiden cada detalle y que logren destacarse dentro de un mercado muy competitivo.

“Para nosotros este reconocimiento reafirma el trabajo diario que hacemos con todo el equipo, tanto en la cocina como en el servicio”, añadió Gubetich.

El ejecutivo también destacó que este logro pertenece a todo el equipo de Grosso, integrado actualmente por unas 60 personas.

“Este es un reconocimiento 100% del trabajo del día a día. Desde quienes elaboran cada pizza, hasta quienes reciben a los clientes y forman parte de la operación. Todos tienen un rol fundamental para que Grosso pueda estar hoy entre las mejores pizzas de Latinoamérica”, valoró.

Grosso Cocina Italiana invita al disfrute

Desde la inauguración del primer local en febrero del 2020, Grosso, que forma parte del Grupo Gourmet S.A., consolidó su presencia en el mercado gastronómico con dos sucursales en Asunción, en dos de los centros comerciales de referencia y de importante afluencia.

Con este nuevo reconocimiento, Grosso seguirá elevando sus estándares y de continuar representando a Paraguay a través de una propuesta gastronómica que combina artesanalidad, calidad y servicio.

Actualmente, Grosso Cocina Italiana cuenta con dos locales en Asunción, ubicados en el Shopping Mariscal y en delSol Shopping, abiertos de lunes a lunes.

Más info en Instagram, como @grossopy_, y en Facebook: Grosso y @50toppizza.