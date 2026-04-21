Koala y la APF presentan el vaso Albirroja y a los ganadores de la campaña “Koala te lleva al Mundial”
En el marco del regreso de la Selección Paraguaya al Mundial, Koala junto a la Asociación Paraguaya de Fútbol, presentó el vaso Hydrate edición Albirroja, un coleccionable de edición limitada inspirado en los colores y la pasión de la Albirroja.
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Como parte de esta propuesta, quienes compren un sommier Premium Pillow Top desde 12 cuotas podrán llevarse este vaso de regalo, sumando un obsequio especial para compartir y disfrutar en casa.
Durante el evento, también se dieron a conocer los ganadores de la campaña “Koala te lleva al Mundial”, quienes participaron a través de sus compras en Koala, acumulando cupones que les dieron la oportunidad de resultar ganadores y vivir en primera persona la experiencia de acompañar a Paraguay rumbo al Mundial 2026.
Además, la marca lanzó el sommier edición Albirroja, una nueva línea que combina diseño, comodidad y detalles inspirados en la Selección, y que próximamente estará disponible en tiendas, llevando la pasión del fútbol paraguayo a los hogares.