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21 de abril de 2026 - 18:05

Koala y la APF presentan el vaso Albirroja y a los ganadores de la campaña “Koala te lleva al Mundial”

Mujer con vestimenta de selección paraguaya y hombre con chaqueta azul en evento formal de Koala y la APF, con logo de Albirroja visible.
Vasos Hydrate de edición limitada con diseños de la Albirroja.Heber Carballo

En el marco del regreso de la Selección Paraguaya al Mundial, Koala junto a la Asociación Paraguaya de Fútbol, presentó el vaso Hydrate edición Albirroja, un coleccionable de edición limitada inspirado en los colores y la pasión de la Albirroja.

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Como parte de esta propuesta, quienes compren un sommier Premium Pillow Top desde 12 cuotas podrán llevarse este vaso de regalo, sumando un obsequio especial para compartir y disfrutar en casa.

Mujer con vestimenta de selección paraguaya y hombre con chaqueta azul en evento formal de Koala y la APF, con logo de Albirroja visible.
Directivos y colaboradores de Koala y la APF.

Durante el evento, también se dieron a conocer los ganadores de la campaña “Koala te lleva al Mundial”, quienes participaron a través de sus compras en Koala, acumulando cupones que les dieron la oportunidad de resultar ganadores y vivir en primera persona la experiencia de acompañar a Paraguay rumbo al Mundial 2026.

Mujer con vestimenta de selección paraguaya y hombre con chaqueta azul en evento formal de Koala y la APF, con logo de Albirroja visible.
Nayeli Bernal, brand manager de Koala; Luis Kanonnikoff, secretario general de la APF, y Hugo Mosqueira, gerente comercial de Koala.

Además, la marca lanzó el sommier edición Albirroja, una nueva línea que combina diseño, comodidad y detalles inspirados en la Selección, y que próximamente estará disponible en tiendas, llevando la pasión del fútbol paraguayo a los hogares.

Hombre de traje gris y corbata sonríe junto a mujer con blusa oscura en ambiente formal, fondo con inscripciones de la APF y Albirroja.
Roberti Daniel González y Genny Scavone, ganadores del sorteo “Koala te lleva al Mundial”.
Mujer con vestimenta de selección paraguaya y hombre con chaqueta azul en evento formal de Koala y la APF, con logo de Albirroja visible.
Leticia Suderman, Lito el Koala y Mónica Salcedo.
Mujer con vestimenta de selección paraguaya y hombre con chaqueta azul en evento formal de Koala y la APF, con logo de Albirroja visible.
César Cantero, Liz Benítez y Sofía Recalde.
Mujer con vestimenta de selección paraguaya y hombre con chaqueta azul en evento formal de Koala y la APF, con logo de Albirroja visible.
Sommier Koala de la Albirroja edición limitada.
Mujeres sonrientes en camisetas de la selección paraguaya frente a una pantalla que dice 'ALBIRROJA' y 'Koala'.
Estela Zaracho y Milbia Rodríguez.
Figura en disfraz de koala sostiene un pase de abordar con destino Mundial 2026 en un salón con dos personas al fondo.
Un ganador y su acompañante podrán viajar al Mundial gracias a Koala.