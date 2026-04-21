Koala y la APF presentan el vaso Albirroja y a los ganadores de la campaña “Koala te lleva al Mundial”

Como parte de esta propuesta, quienes compren un sommier Premium Pillow Top desde 12 cuotas podrán llevarse este vaso de regalo, sumando un obsequio especial para compartir y disfrutar en casa.

Durante el evento, también se dieron a conocer los ganadores de la campaña “Koala te lleva al Mundial”, quienes participaron a través de sus compras en Koala, acumulando cupones que les dieron la oportunidad de resultar ganadores y vivir en primera persona la experiencia de acompañar a Paraguay rumbo al Mundial 2026.

Además, la marca lanzó el sommier edición Albirroja, una nueva línea que combina diseño, comodidad y detalles inspirados en la Selección, y que próximamente estará disponible en tiendas, llevando la pasión del fútbol paraguayo a los hogares.