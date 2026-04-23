Geely Artigas es reconocida en Taiwán con prestigioso premio internacional por su innovador showroom

Este logro refleja un alto estándar de calidad y posiciona a Geely Artigas como un referente en experiencia de marca y atención al cliente dentro de su red global.

Asimismo, pone en valor el trabajo y la dedicación de todo el equipo local, así como la visión de la marca de elevar los estándares en la industria automotriz, ofreciendo un entorno premium centrado en el cliente.

Este galardón representa un verdadero honor para la marca y es resultado de un compromiso sostenido con tres pilares fundamentales: innovación, calidad y una experiencia enfocada en el cliente.

La distinción consolida a Geely Artigas en la primera línea internacional en experiencia de showroom, destacando su capacidad de ofrecer entornos modernos, tecnológicos y orientados a generar conexiones significativas.

En un contexto cada vez más competitivo, la construcción de confianza y la generación de experiencias memorables se consolidan como diferenciales clave.

Este reconocimiento no sólo marca un hito para Geely Artigas, sino que también refleja el orgullo de un equipo que trabaja con pasión para superar cada expectativa.

Es un impulso para seguir avanzando, innovando y creando experiencias que trascienden el producto, fortaleciendo el vínculo con cada cliente.

Con la mirada puesta en el futuro, Geely reafirma su compromiso de continuar elevando sus estándares y de seguir siendo #1 en todo lo que hace.