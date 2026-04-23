Comerciantes mayoristas lanzan campaña “Ahorra PY”, con descuentos en más de 90 categorías de productos

Este jueves, en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se llevó a cabo el el lanzamiento de la primera campaña de abaratamiento de comercios mayoristas y minoritas.

El presidente de la Comampar, Silvio Giménez, comentó que está campaña de abaratamiento es “importante” para las familias paraguayas. Explicó que Ahorra PY es una iniciativa pensada en el consumidor y en los hogares, en la que se reunirán 90 categorías de ofertas especiales.

Entre los productos que formarán parte de la campaña citó alimentos básicos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal, además de proteínas como pollo y cerdo. Indicó que buscan garantizar precios competitivos y continuidad durante la vigencia de la propuesta.

Precios estables en productos

“Queremos ofrecer ofertas reales, no cantidad sino calidad, que la gente visite los comercios y encuentre precios. Nuestro objetivo es que los valores se mantengan durante toda la campaña, sin sorpresas. Hoy el consumidor necesita previsibilidad y es el compromiso que estamos asumiendo con ellos”, destacó.

El presidente de la Comampar mencionó que el compromiso del gremio es “aliviar los bolsillos de las familias paraguayas”. Asimismo acompañarlas con “propuestas reales” en un momento en que cada decisión de compra importa, reiteró.

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Generar impacto en los consumidores

Por su parte, Leticia Ferreira, encargada del Comité Técnico de la Comampar, señaló que se trata de la primera campaña del año y que, desde el Comité, realizaron un trabajo minucioso para no solo llevar ofertas a las góndolas, sino también definir el tipo de productos a incluir, de manera a generar un impacto favorable en los consumidores y que se refleje en una disminución del ticket final.

“Con la propuesta buscamos que los compradores constaten que las ofertas son importantes. Pensamos en la mamá que necesita productos para sus hijos, en las personas que requieren mercaderías para sus hogares”, apuntó.

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Descuento en productos

Destacó que el comité técnico trabajó sobre una propuesta inicial y recibió más de 4.000 productos para la campaña, pero aclaró que se realizó un filtro “minucioso” para evitar que sea “solo una oferta que se refleje en las góndolas”, sino que incluya productos realmente necesarios.

Por su parte, el viceministro de Comercio, Alberto Sborovsky, indicó que la promoción arranca mañana, 24 de abril, y se extenderá hasta el 8 de mayo, implicando “el esfuerzo” de varios sectores, tanto de los comercios que forman parte del gremio como de los proveedores.

La iniciativa estará presente en los más de 20 comercios asociados a la Comampar y sus sucursales.

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Comercios adheridos

Los descuentos estarán disponibles en comercios mayoristas y minoristas adheridos a Comampar, entre ellos: