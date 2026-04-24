Assist Card apuesta fuerte al Mundial 2026 con un beneficio único para la hinchada paraguaya

Durante un evento exclusivo que reunió a más de un centenar de invitados, Assist Card presentó su innovador producto pensado especialmente para el Mundial 2026.

La marca, que es la asistencia oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), aprovechó la ocasión para reforzar su vínculo con la hinchada.

El eje central de la presentación fue un producto diseñado a la medida del evento deportivo más importante del mundo.

“Hemos ideado un producto robusto teniendo en cuenta que los destinos donde se va a jugar la Copa del Mundo, médicamente hablando, son lugares caros”, detalló Agustín Aveiro, country manager de Assist Card Paraguay.

En efecto, Estados Unidos, uno de los países sede junto a México y Canadá, puede ser hasta siete veces más costoso en términos de atención médica que otros destinos.

En ese sentido, la propuesta de Assist Card busca anticiparse a los imprevistos.

“En los viajes hay riesgos y para eso está Assist Card, para acompañarlos. Cubrimos eventos médicos y no médicos”, subrayó.

Esto incluye desde enfermedades o accidentes hasta situaciones como pérdida o demora de equipaje, un diferencial que amplía el concepto tradicional de asistencia al viajero.

La compañía ofrece coberturas que van desde los USD 60.000 hasta los USD 3 millones, adaptándose a distintos perfiles de viajeros.

Sin embargo, para destinos mundialistas, la recomendación es clara: “Sugerimos coberturas de 150.000 dólares para arriba”, indicó Aveiro.

Uno de los puntos más innovadores es el producto exclusivo de USD 500.000, pensado específicamente para los fanáticos de la Albirroja.

“Tiene la particularidad de que, si Paraguay avanza de fase, la vigencia del producto se extiende de manera gratuita para el cliente”, explicó.

Este beneficio, alineado con la ilusión deportiva, se convierte en un diferencial estratégico en la categoría.

Más allá del producto puntual, Assist Card respalda su propuesta con una estructura global sólida.

Con más de 50 años de trayectoria en Latinoamérica, la compañía, perteneciente al grupo Starr desde 2011, cuenta con 51 oficinas comerciales en el mundo, presencia en 24 países y operaciones en los principales aeropuertos de la región.

A esto se suma una red de más de 16.000 proveedores y más de 1.200 colaboradores, que permiten asistir a más de 10 millones de clientes al año.

El servicio se apoya en centrales de asistencia propias, operativas 24/7 y multilingües, que garantizan una atención de alta calidad en cualquier parte del mundo.

Además, más del 97% de las asistencias se gestionan bajo modalidad cashless, evitando desembolsos inmediatos por parte del viajero.

En términos tecnológicos, la compañía también marca el ritmo.

Su ecosistema digital incluye una app mobile, la plataforma My Assist Card web, atención vía WhatsApp y call center permanente, permitiendo a los usuarios autogestionar servicios, solicitar asistencia o iniciar reintegros de forma ágil y personalizada.

“Estamos enfocados en brindarle al viajero una experiencia autogestionable, con un vínculo cada vez más personalizado y 100% digital”, destacan desde la empresa.

La estrategia de Assist Card también se apalanca en el marketing deportivo, con alianzas que incluyen clubes como River Plate, Flamengo, Colo-Colo y Nacional de Uruguay, además de selecciones nacionales como Paraguay, Argentina y Colombia.

Este posicionamiento refuerza su presencia en eventos de alto impacto emocional, como lo será el Mundial 2026.

El evento cerró con un guiño a la pasión futbolera: los asistentes recibieron como sorpresa la camiseta oficial de la Selección Paraguaya.

“Es un pequeño detalle que pensamos para los invitados. Queríamos que se lleven algo especial de esta noche”, comentó Aveiro, en un ambiente de entusiasmo compartido.

Con una propuesta que combina cobertura robusta, innovación y conexión emocional, Assist Card es un aliado importante para los paraguayos que sueñan con alentar a la Albirroja en suelo mundialista.

Porque, como resume su mensaje: viajar seguro también es parte del juego.

Más detalles en https://www.assistcard.com/py.