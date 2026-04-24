De 1986 al presente: la emoción de un país que vuelve a decir “llegamos al Mundial”

Y en ese pulso colectivo, donde la emoción se mezcla con la memoria, Personal Flow presenta una campaña que no solo acompaña este regreso histórico, sino que lo convierte en una experiencia profundamente emocional.

La propuesta no se limita a transmitir partidos: busca recrear sensaciones. Porque un Mundial no es solo fútbol, es ritual, es familia, es historia compartida.

En ese sentido, la alianza de Personal y Flow con Versus Sports permite acceder a la transmisión oficial de todos los encuentros, pero con un diferencial que marca un antes y un después: cámaras exclusivas que muestran lo que normalmente queda fuera del encuadre.

Miradas cómplices entre jugadores, indicaciones del director técnico, la tensión en el banco de suplentes. Detalles que transforman al espectador en protagonista.

Pero si hay un elemento que eleva esta campaña a otro nivel, es su anclaje en la nostalgia, porque hay momentos que no se olvidan, y canciones que los hacen eternos.

En 1986, los propios jugadores de la selección paraguaya inmortalizaron su clasificación con Llegamos al Mundial, una pieza tan auténtica como inolvidable, que quedó grabada en la memoria colectiva del país.

Hoy, casi cuatro décadas después, esa emoción vuelve a cobrar vida.

La nueva campaña recrea aquel videoclip con una fidelidad que respeta su esencia, pero con una energía renovada.

Y lo hace con protagonistas que son, en sí mismos, símbolos de distintas épocas del fútbol paraguayo.

Ahí están los referentes de aquella generación del 86, junto a figuras que marcaron a fuego la historia reciente: Roque Santa Cruz, Nelson Cuevas, Roberto Acuña, Denis Caniza y el inolvidable Salvador Cabañas.

Nombres que evocan goles, hazañas y emociones que todavía resuenan en cada hincha.

A esta mezcla de historia y sentimiento se suma una nueva camada de rostros que aportan frescura y cercanía: figuras populares como Larissa Riquelme, junto a creadores de contenido y personajes queridos como Pichi Villanueva, Ña Tora, César Guerreros, Ariel Delgadillo y Marly Cáceres, además de la joven promesa del fútbol, Lucas Quintana.

El resultado es una pieza que no solo emociona, sino que también sonríe, integrando generaciones bajo un mismo lenguaje.

La campaña logra algo poco frecuente: conectar pasado y presente sin forzar el vínculo.

La nostalgia no aparece como un recurso, sino como una emoción genuina que se actualiza en cada escena. Y en ese cruce de tiempos, Paraguay no solo recuerda que alguna vez llegó al Mundial… vuelve a sentirse parte de él.

Con esta propuesta, Personal y Flow no solo celebran el regreso a la máxima cita del fútbol.

Invitan a vivirlo de una forma distinta, más cercana, más intensa, más propia, porque este Mundial no es uno más: es el que esperábamos, el que soñamos, el que vuelve a hacernos creer.

Y esta vez, lo vamos a vivir como nunca… y como siempre quisimos.