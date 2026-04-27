Del impulso del fundador a la estrategia: el momento que define el futuro de un negocio

El paso de la intuición a la estrategia, de la gestión informal a la profesionalización, marca un punto de inflexión que muchas organizaciones no logran atravesar con éxito.

Con el objetivo de abordar este proceso transcendental, el Global MBA presenta una nueva edición de su ciclo de encuentros, el Global MBA Talks Panel Online.

Es un espacio que propone analizar en profundidad la transición del emprendimiento hacia la empresa familiar estructurada.

Del impulso inicial a la necesidad de estructura

Todo negocio nace, en gran medida, del empuje y la visión de su fundador. Sin embargo, a medida que crece, esa misma dinámica ágil y flexible comienza a enfrentar límites.

Las decisiones se vuelven más complejas, los equipos se expanden y surgen nuevas exigencias en términos de organización, liderazgo y sostenibilidad.

En ese punto, conceptos como gobernanza, definición de roles y profesionalización dejan de ser opcionales para convertirse en condiciones necesarias.

El desafío radica en cómo incorporar estas prácticas sin perder la esencia que dio origen al negocio.

Un espacio para pensar la evolución empresarial

El panel contará con la participación de Marcelo Codas Frontanilla (Py), socio del Estudio Codas y mentor del programa, y Martín Guezuraga (Arg), consultor senior en empresas familiares y docente internacional del Global.

Ambos compartirán experiencias concretas acompañando a organizaciones en procesos de transformación y crecimiento.

Durante el encuentro, se pondrán sobre la mesa algunos de los desafíos más frecuentes que enfrentan las empresas familiares en Paraguay.

Uno de ellos es el momento en que el crecimiento exige dejar atrás la intuición para dar paso a una gestión estructurada.

Las tensiones que surgen entre familia, propiedad y gestión.

La necesidad de profesionalizar roles y procesos de toma de decisiones.

La construcción de esquemas de gobierno corporativo.

La transmisión del legado, valores y conocimiento hacia las nuevas generaciones.

Asimismo, se analizarán errores comunes en estos procesos de transición y las estrategias más efectivas para evitarlos, un aspecto clave para garantizar la continuidad del negocio.

El factor generacional y la sostenibilidad

Uno de los ejes centrales del panel será el rol de las nuevas generaciones dentro de las empresas familiares.

Su incorporación no solo implica un recambio, sino también una oportunidad para innovar, profesionalizar y proyectar el negocio hacia el futuro.

En este contexto, el directorio y los espacios de decisión estratégica adquieren un papel fundamental para equilibrar intereses, ordenar la gestión y asegurar una visión de largo plazo.

Un desafío país

En un entorno como el paraguayo, donde gran parte de las empresas tienen origen familiar, este tipo de iniciativas resulta especialmente relevante.

La profesionalización no solo impacta en la sostenibilidad individual de cada empresa, sino también en la competitividad del ecosistema empresarial en su conjunto.

Transformar emprendimientos exitosos en organizaciones escalables, institucionalizadas y preparadas para el relevo generacional es uno de los grandes retos -y oportunidades- del desarrollo económico local.

Un panel para quienes lideran el crecimiento

El Global MBA Talks Panel Online está dirigido a emprendedores, empresarios y profesionales que lideran, o se preparan para liderar, organizaciones en expansión, y que buscan incorporar herramientas para tomar decisiones más estratégicas en contextos de cambio.

El Global MBA Talks Panel Online se realizará este miércoles 29 de abril a las 19:00, en modalidad online a través de Zoom. El acceso es libre y gratuito.

Los cupos son limitados y las inscripciones ya se encuentran abiertas en https://hola.americana.edu.py/invitacion-global-mba-talks-online-masterclass-medios-tradicionales/ .

Sobre el Global MBA de la Universidad Americana

El Global MBA de la Universidad Americana es un programa diseñado para formar líderes competitivos con visión global.

El programa cuenta con un 86% de profesores internacionales de alto prestigio y además ofrece una experiencia internacional en la semana de Emprendimiento e Innovación en la UPF Barcelona School of Management de España.

Igualmente, incluye mentorías personalizadas con referentes de nuestro país, talleres de soft skills, actividades de networking y el acceso a una red exclusiva de profesionales y empresarios, lo que convierte al Global MBA en una experiencia transformadora tanto a nivel personal como profesional.

Para más información sobre el programa visitar www.globalmba.edu.py.