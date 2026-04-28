Paraguay y Brasil apuntan a negocios por más de US$ 450 millones

En el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se realizó el lanzamiento de la plataforma de negocios Paraguay Business Week y de la Expo Paraguay- Brasil, que este 2026 ofrecerá una propuesta orientada a potenciar la atracción de inversiones, promover exportaciones y dinamizar el comercio regional.

Edición principal en Ciudad del Este

Si bien Paraguay Business Week se llevará a cabo entre el 3 y el 5 de junio en el Comité Olímpico Paraguayo (COP), en el marco de la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY), su edición principal tendrá lugar entre l 11 y el 13 de noviembre en Ciudad del Este, en conjunto con la 17ª Expo Paraguay Brasil.

El Paraguay Business Week, promovido por el MIC, a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), junto con la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB), apuesta a integrar espacios estratégicos enfocados en inversión y networking empresarial.

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En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB), Fabio Fustagno, durante la presentación del evento, informó que el año pasado la Expo Paraguay-Brasil y el Paraguay Business Week registraron un “récord de visitantes”, además de una rueda de negocios que reunió a más de 2.000 participantes.

Dijo que fue un éxito total y que la idea es repetirlo este año. En esta oportunidad, la Expo Paraguay Brasil abordará el eje temático “Tecnología, Innovación e Industria 4.0 que conecta”.

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Integración económica

Fustagno explicó que abordar este tema implica grandes oportunidades y desafíos para la integración económica entre los dos países. “Esta vez vamos a reunir a la industria, a los comerciantes, a los exportadores, a los importadores y a cualquier persona interesada en hacer negocios”, manifestó.

Añadió que cualquier persona interesada en aprender, hacer networking y conocer qué ofrece Brasil y qué quiere comprar ese país, tendrá espacio en la Expo Paraguay Brasil.

Además, dijo que buscan aprovechar la oportunidad para reunir a comerciantes e industriales de los estados más cercanos de Brasil, debido a que la participación de compradores de esas zonas resulta más accesible desde el punto de vista logístico y también más económica para los exportadores paraguayos.

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Hacer contactos con empresarios brasileños

“La logística para llegar a los estados de Paraná o Santa Catarina es mucho más económica para llegar a otros estados de Brasil. Debemos aprovechar estas oportunidades que nos brinda la Expo Paraguay Brasil para hacer los contactos necesarios y poder llegar a estos mercados”, planteói.

Fecha del Evento

El evento se desarrollará del 11 al 13 de noviembre en el Gran Nobile Hotel & Convention de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Desde la organización indicaron que las proyecciones de la Expo Paraguay-Brasil superan los US$ 450 millones en negocios, con más de 130 stands y la participación de más de 10.000 asistentes, cifras que reflejan el crecimiento sostenido de la actividad y su impacto en la economía, destacaron.