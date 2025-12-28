Paraguay, destino de inversión y residencia para brasileños, según experto

Con una menor presión tributaria y un mejor costo de vida, Paraguay aparece como una opción directa para la llegada de extranjeros ya sea para vivir o invertir.

Según Mersan, la obtención del segundo grado de inversión es una señal positiva para el país, aunque advirtió que es necesario regular las expectativas. Explicó que las inversiones que llegarán “serán de gran porte” y se reflejarán principalmente en el sector inmobiliario y agroindustrial. Sin embargo, resaltó que estas oportunidades no se verán de forma inmediata.

“Los resultados se comenzarán a constatar recién dentro de unos dos años. Son capitales grandes, orientados a fondos de inversión y para el sector financiero. No es una inversión que se plasma a corto plazo, sus frutos se observarán en un periodo aproximado de dos años”, puntualizó.

Capital brasileño

En ese sentido, sostuvo que durante el próximo año se observará con mayor fuerza la llegada de capital brasileño.

El abogado explicó, que existen dos tipos de inversiones previstas. La primera es la migración de personas físicas que deciden abandonar Brasil debido a la reforma tributaria, que implicaría para muchos contribuyentes una carga cercana al 60% en impuestos. “Esto hará que muchos brasileños lleguen al Paraguay no solo para invertir, sino también para vivir”, contó.

La segunda corresponde a la inversión industrial impulsada por el régimen de maquila, que tendrá mayor movimiento.

Mersan mencionó además que en Brasil existe una alta insatisfacción con el Gobierno de Lula, quien tiene altas probabilidades de ganar nuevamente las elecciones, lo que también influye en la salida de capital humano y financiero hacia otros países.

Presión tributaria

Mersan reiteró que esta tendencia responde principalmente a la presión tributaria y a la situación política del país vecino. “Muchas personas físicas deciden cambiarse de país y venir a Paraguay para continuar con su vida. No necesariamente significa que detrás haya una inversión inmediata”, aclaró.

Por otro lado, destacó que las nuevas modificaciones del régimen de Maquila, la Ley de Inversiones, el ensamblaje de productos de alta tecnología y el impulso a las energías renovables constituyen “una excelente señal” que Paraguay envía al mundo.

“Demuestra voluntad política para continuar atrayendo inversiones mediante regímenes que anteriormente no funcionaron plenamente y ahora fueron renovados para mejor”, puntualizó.

Respecto a la Argentina, indicó que se esperan inversiones industriales, debido a que los costos de producción en ese país se están elevando considerablemente.

Afirmó que el Gobierno de Javier Milei abrió el mercado a productos importados, lo que obliga a la industria local a competir y a optimizar costos, generando interés en Paraguay como base productiva.

Lo que ofrece Paraguay

Entre las ventajas que Paraguay ofrece al extranjero, Mersan citó la facilidad para acceder a la cédula de identidad. Detalló que, a diferencia de otros países, el sistema migratorio paraguayo permite obtener radicación de forma sencilla y con requisitos básicos.

A ello se suma la competitividad fiscal: el impuesto a la renta personal es del 10%, mientras que en Brasil llega al 27,5% y próximamente podría aumentar 10 puntos más, alcanzando 37,5%.

“Paraguay es uno de los países más baratos de Sudamérica y con buena calidad de vida para extranjeros”, afirmó.

En el caso de las empresas, el atractivo descansa en los regímenes especiales de producción, los costos laborales y la disponibilidad de energía a menor precio, aproximadamente un 50% más barata que en Brasil y Argentina, aseguró.

Nueva Ley de Energía Renovables

El profesional también destacó el rol que tendrá la nueva Ley de Energías Renovables, que permitirá instalar fuentes alternativas y comercializar energía a la red de la ANDE, fomentando inversiones en generación. “Es fundamental. De aquí a siete años, Paraguay necesitará energía alternativa”, añadió.

Lo que debe garantizar Paraguay

En materia de garantías para la radicación de capital extranjero, señaló que la seguridad jurídica sigue siendo un tema pendiente, como ocurre en gran parte de Latinoamérica. Subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y asegurar el cumplimiento efectivo de las leyes.

“La percepción del inversionista empieza desde que llega al aeropuerto. Si ve que una persona circula en moto sin casco y no existe sanción, rápidamente se pregunta qué ocurrirá con su inversión si enfrenta un problema”, aseveró.

Otro punto clave es la infraestructura, refirió que, dada la limitada disponibilidad presupuestaria, será necesario impulsar alianzas público-privadas para continuar desarrollándola y aprovechar el interés extranjero.