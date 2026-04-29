Chapas, perfiles y tubos más caros: gremio advierte presión en los costos de la construcción

La Cámara Paraguaya del Acero (CAPAC) emitió un comunicado sobre la “crítica escalada” de costos logísticos derivada de los actuales conflictos bélicos internacionales. Desde el gremio señalaron que esta crisis distorsiona las rutas marítimas globales, elevando el valor del flete, debido al tiempo de tránsito para materias primas esenciales.

Ante la alta dependencia de Paraguay del comercio internacional y a las dificultades en la navegación regional, el presidente de la CAPAC, Rodrigo Schussmuller, mencionó a ABC que los costos logísticos internacionales impactan de manera directa y significativa en la industria paraguaya del acero.

Lea más: Desafíos del sector exportador de Paraguay ante la crisis en Oriente Medio

Señaló que el país depende en gran medida de la importación de materias primas, insumos y productos terminados vinculados a la construcción, la energía y la agroindustria.

Encarece toda la cadena

“El aumento de los fletes marítimos, seguros y costos fluviales encarece toda la cadena de abastecimiento, reduce la competitividad de la industria nacional y genera una fuerte presión sobre los costos operativos de las empresas”, reiteró.

Sobre el efecto de este escenario en la planificación de inversiones y proyectos estratégicos, manifestó que genera “mucha cautela”, ya que existen variaciones importantes en los valores de la logística, plazos de entrega y disponibilidad de productos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Schussmuller sostuvo que se vuelve más difícil proyectar inversiones, cerrar presupuestos y garantizar la rentabilidad de nuevos proyectos. “Dicha situación también puede retrasar decisiones de expansión, obras industriales y proyectos de infraestructura”, subrayó.

Riesgo de aumentos finales

Según el titular de la Capac, existe un riesgo de aumento en los precios finales de los productos vinculados al acero para el mercado local. Esto a que, inevitablemente se constata una presión sobre los precios finales de algunos productos.

“Las chapas, perfiles, tubos y otros insumos para la construcción pueden registrar incrementos, afectando tanto al sector industrial como a la construcción y al consumidor final”, detalló.

Lea más: La “imprevisibilidad” del combustible presiona costos y suba de precios, advierte la CNCSP

“Una desaceleración en proyectos”

También mencionó la posibilidad de una desaceleración en proyectos de construcción e infraestructura, especialmente en aquellos planes donde los costos ya estaban muy ajustados.

“Cuando aumentan los precios de materiales y se tiene una incertidumbre sobre la reposición de stock, muchas empresas optan por postergar decisiones o replantear inversiones. Esto puede afectar tanto al sector privado como a obras de infraestructura pública”, puntualizó.