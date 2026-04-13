La “imprevisibilidad” del combustible presiona costos y suba de precios, advierte la CNCSP

Los últimos incrementos de los combustibles derivados del petróleo, debido a la guerra en Medio Oriente, presionan la rentabilidad de las empresas de todo el mundo -las de Paraguay no son la excepción- y alertan que afectará también a consumidores.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), Ricardo Dos Santos, comentó que desde el gremio son conscientes que se vive en un mundo “absolutamente volátil” y que las empresas y la economía deben estar preparadas y fortalecidas para poder hacer frente a esa inestabilidad de los mercados internacionales.

En ese sentido, sostuvo que, desde el CNCSP, consideran que como país se deben seguir fortaleciendo las reservas nacionales de combustible para poder “mitigar los vaivenes del día a día”. “Es mucho más impactante para las empresas la imprevisibilidad que el costo mismo (subas)”, precisó.

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En ese sentido, indicó que dentro de la Cámara de Comercio se encuentran empresas que ofrecen servicios de de fletes, como las Asociación de Transportistas Internacionales de carga, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, la Asociación de Agentes Marítimos y la Cámara de Terminales y Puertos Privados, entre otros gremios que tienen un impacto directo en los costos de sus servicios debido al aumento del combustible.

30 a 40% incide el combustible en el costo del flete

El empresario añadió que muchas veces el uso del carburante representa entre el 30% y el 50% del costo del servicio, por lo que aseguró que para estas compañías es importante “negociar sistemas y fórmulas de ajuste” que sean justos a la situación, pero que al mismo tiempo puedan ser absorbibles por los clientes.

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“El gremio cuenta con importadores, exportadores y comerciantes, usuarios de los servicios de transporte y logística, que sienten el efecto directo de la suba del carburante. Una cuestión que mencionamos es la necesidad de que las empresas generen reservas no capitalizadas para tener flexibilidad de afrontar vaivenes tan grandes como estos, además de implementar otras medidas de mitigación y reducción del riesgo”, indicó.

Dos Santos acotó que en Paraguay todavía es necesario desarrollar el mercado e incorporar a los costos de los servicios herramientas de mitigación de riesgos. Explicó que en muchas economías avanzadas el cliente y el proveedor acuerdan mecanismos de cobertura, como los relacionados al combustible.

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La suba del combustible impactará en el costo del producto

“Esas son herramientas que en Paraguay aún no están implementadas ni comercialmente aceptadas. Es un desafío. En general, vemos cómo esta presión al alza de los costos impactará en el producto, y es una cuestión de la que debemos ser conscientes como sociedad: habrá un incremento de costos y, por lo tanto, de precios en todo lo que consumimos”, destacó el gremialista.

Ceder márgenes

En lo que refiere a la capacidad de absorción, manifestó que es una discusión “bastante difícil”, porque nadie tiene capacidad de absorber completamente los costos. Según Dos Santos, lo que generalmente ocurre es que se ceden márgenes tanto desde el proveedor de servicios como desde el cliente, con el objetivo de mitigar el impacto final en el precio al consumidor.

Ante esta situación, el presidente afirmó que se debe estar preparado, con estrategias tanto a nivel familiar como empresarial, dado que es “fruto de la realidad que se vive”, y que se debe ser cada vez más “ordenado, pulcro y planificador con los recursos”.