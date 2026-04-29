Cómo la Universidad Central del Paraguay está innovando en el control y diagnóstico de la tuberculosis

Con su grupo de investigación, la UCP participa activamente en proyectos que buscan incorporar nuevas tecnologías para detectar la enfermedad de forma más rápida, accesible y eficaz, contribuyendo así a reducir contagios y mejorar las posibilidades de tratamiento oportuno.

“El gran desafío a nivel nacional, y como investigadores, es buscar más tecnologías, nuevas estrategias para poder controlar esta gran epidemia en nuestro país”, declara el investigador y docente de la UCP, el Dr. Guillermo Sequera, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.

En ese contexto, explicó que recientes estudios científicos permitieron evaluar dispositivos diagnósticos desarrollados en Corea del Sur, con resultados alentadores frente a métodos tradicionales.

“Hemos demostrado que estas nuevas técnicas, que son más baratas y más sencillas, son muy buenas en concordancia con los resultados estándar que se usan en nuestro país y en el mundo”, señaló.

Las investigaciones, publicadas en revistas científicas de alto impacto internacional, fortalecen además el posicionamiento de Paraguay como espacio confiable para el desarrollo de ciencia aplicada y validación de nuevas tecnologías médicas.

Otra línea de trabajo impulsada desde la universidad se centra en el estudio de la tuberculosis en contextos penitenciarios, donde la incidencia de la enfermedad presenta cifras especialmente elevadas.

La especialista Gladys Estigarribia subrayó la importancia de generar evidencia científica para orientar políticas públicas y acciones concretas.

“Las universidades tienen un rol fundamental en la generación de estas evidencias científicas, pero aparte de eso tienen un rol fundamental de empoderar a alumnos y docentes en la lucha contra esta enfermedad”, manifestó.

La Universidad Central del Paraguay remarca igualmente el impacto formativo de la investigación, promoviendo la participación estudiantil en proyectos científicos que fortalecen competencias académicas, abren oportunidades de especialización y fomentan el compromiso social.

Con estas acciones, la institución consolida su papel como referente académico que une educación, innovación y servicio a la comunidad, aportando soluciones concretas a desafíos prioritarios para el país.