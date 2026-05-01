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01 de mayo de 2026 a la - 12:33

Bristol cumple el sueño mundialista: ya hay ganador para el Mundial 2026

Diego Chamorro, Marcelo Jara, Leticia Ortiz y Carlos Echauri.
Diego Chamorro, Marcelo Jara, Leticia Ortiz y Carlos Echauri.Pedro Gonzalez

En un ambiente cargado de emoción y ante la expectativa de miles de clientes en todo el país, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos de Paraguay realizó hoy el sorteo final de su histórica promoción mundialista.

Brand Lab Para Bristol

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Lanzada originalmente el pasado 5 de septiembre de 2025, la campaña “¡Bristol te lleva al Mundial para Alentar a Paraguay!” cerró con broche de oro su vigencia este 30 de abril. Tras meses donde cada compra de televisores, celulares, aires acondicionados y miles de otros productos sumaron chances, finalmente se dio a conocer el nombre de la persona que vivirá una experiencia única en la vida.

FIDELINA ARGÜELLO BAZÁN fue anunciada como la ganadora del sorteo en un evento de Bristol para la Copa Mundial.
El sorteador dio como ganadora a Fidelina Argüello Bazán.

La ganadora de esta promoción es Fidelina Argüello Bazán, quien disfrutará de un premio sin precedentes que incluye:

  • Un viaje de 15 días y 14 noches para vivir toda la emoción del fútbol.
  • Pasajes aéreos, hotel y traslados totalmente cubiertos.
  • U$S 3.000 en viáticos para gastos personales durante la estadía.
  • Entradas exclusivas para los tres partidos de la fase de grupos de la Selección Paraguaya.

Desde la firma destacaron que esta iniciativa buscó, desde su concepción, premiar la fidelidad de los clientes acompañándolos en la pasión que une a todos los paraguayos: el fútbol.

Ignacio Soto, Diana Vera y JosÃ© Pereira.participan en un evento promocional relacionado con viajes, decorado con globos y balones de fútbol.
Ignacio Soto, Diana Vera y José Pereira.

Bristol reafirma así su compromiso de estar siempre cerca de las familias, ofreciendo no solo tecnología y los mejores precios, sino experiencias memorables que marcan sus vidas.

Con esta entrega, Bristol consolida una vez más su liderazgo en el mercado nacional, cumpliendo con la promesa de llevar la emoción de alentar a Paraguay desde los hogares paraguayos directamente hasta las sedes del Mundial.