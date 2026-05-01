Bristol cumple el sueño mundialista: ya hay ganador para el Mundial 2026

Lanzada originalmente el pasado 5 de septiembre de 2025, la campaña “¡Bristol te lleva al Mundial para Alentar a Paraguay!” cerró con broche de oro su vigencia este 30 de abril. Tras meses donde cada compra de televisores, celulares, aires acondicionados y miles de otros productos sumaron chances, finalmente se dio a conocer el nombre de la persona que vivirá una experiencia única en la vida.
La ganadora de esta promoción es Fidelina Argüello Bazán, quien disfrutará de un premio sin precedentes que incluye:
- Un viaje de 15 días y 14 noches para vivir toda la emoción del fútbol.
- Pasajes aéreos, hotel y traslados totalmente cubiertos.
- U$S 3.000 en viáticos para gastos personales durante la estadía.
- Entradas exclusivas para los tres partidos de la fase de grupos de la Selección Paraguaya.
Desde la firma destacaron que esta iniciativa buscó, desde su concepción, premiar la fidelidad de los clientes acompañándolos en la pasión que une a todos los paraguayos: el fútbol.
Bristol reafirma así su compromiso de estar siempre cerca de las familias, ofreciendo no solo tecnología y los mejores precios, sino experiencias memorables que marcan sus vidas.
Con esta entrega, Bristol consolida una vez más su liderazgo en el mercado nacional, cumpliendo con la promesa de llevar la emoción de alentar a Paraguay desde los hogares paraguayos directamente hasta las sedes del Mundial.