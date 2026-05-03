El café rompe estacionalidad en la tierra de la yerba mate y desafía su trono

Asunción ya no solo huele a tierra roja. Hoy, el aroma en los principales ejes corporativos es el del grano recién tostado. Lo que comenzó como una tendencia de nicho se ha transformado en una disrupción del mercado.

Desde una cultura dominada por las infusiones de yerba mate hacia el ecosistema del café que atrae inversión, profesionaliza el sector gastronómico, expande cadenas internacionales y nacen tostadurías locales, Asunción se ha colocado en el mapa regional.

El salto, con importaciones que se dispararon un 71,8%, frente a los US$ 7,6 millones registrados en 2024, es el reflejo de un cambio en el estilo de vida de los paraguayos y una oportunidad para la cadena del sector gastronómico.

Del desayuno funcional al estilo de vida

La transformación del mercado paraguayo es cualitativa. Conversamos con Carlos Quinto, referente del sector y propietario de Café Quinto: “El café funcional ha dejado de ser una simple bebida para convertirse en un elemento central de nuevas rutinas sociales y espacios de trabajo”.

La “premiumización” de la demanda se observa en el cambio de hábitos: el consumidor migra del café instantáneo hacia opciones de mayor calidad, incorporando tendencias internacionales como las bebidas frías y los métodos de filtrado.

Este auge ha impulsado una expansión en el sector inmobiliario gastronómico. “Actualmente, se abren más de cinco nuevos locales de café por mes en el país, lo que evidencia una demanda en constante crecimiento”.

El café de especialidad —aquel que supera los 80 puntos de calificación técnica— se posiciona en la cima de esta pirámide, aunque el fenómeno más relevante para el mercado masivo es la democratización del acceso, sostiene Quinto, con productos premium llegando ahora a supermercados, oficinas y hogares.

Mapa competitivo, los gigantes internacionales

La maduración del mercado se refleja en la consolidación de marcas internacionales que dominan el panorama local con estrategias diferenciadas.

Café Martínez, la cadena argentina, se ha consolidado como la firma líder en el segmento de cafeterías premium en Paraguay, superando la barrera de los 20 establecimientos operativos a inicios de 2026.

Hernán Attanassio, country manager de la firma, comentó que comercializan más de 40 toneladas mensuales de café en sus diversas presentaciones. Su éxito ha sido ratificado por el ranking de marcas de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), donde fue distinguida como la marca número uno en su categoría.

“Uno de los aspectos más relevantes del crecimiento del sector es la transformación del consumidor paraguayo. Cada vez más personas migran del café instantáneo hacia opciones de mayor calidad, como el café de especialidad, e incluso incorporan la preparación en el hogar”, sostiene Attanassio.

Para el ejecutivo, en el país el auge de la gastronomía también contribuyó al desarrollo del café como parte integral de la experiencia del consumidor. “Hoy, finalizar una comida con un café de calidad se ha vuelto una práctica cada vez más valorada, generando nuevas oportunidades para el sector”.

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Por su parte, Juan Valdez, la marca de los caficultores colombianos, que desembarcó en Asunción en 2015 con su tienda número 100 a nivel global, cuenta hoy con más de 15 sucursales operativas. Su estrategia de expansión actual apunta a zonas fuera de Asunción.

Starbucks, operada por Alsea, inició operaciones en mayo de 2023 con su primera tienda en el del Sol Shopping. La marca ha ejecutado un rápido plan de expansión en centros comerciales estratégicos como Paseo La Galería, Mariscal, Pinedo y Mariano. Una de sus estrategias ha sido la adaptación cultural de su menú, integrando productos tradicionales.

Otras marcas internacionales que han aterrizado en el país son: La Habana, Marley Coffee, McCafé, Nespresso, La Panera Rosa en el segmento de “cafetería estética”, entre otras.

Consumo ligado a crecimiento

Por su parte, Matías Ordeix, presidente de CC Gourmet - Cafepar SA, enfatizó que el paladar local ha evolucionado hacia opciones de mayor calidad, dejando atrás el consumo de cafés económicos.

La firma representa a la reconocida marca italiana Lavazza, que importa entre seis y ocho contenedores anuales desde Italia, con un crecimiento promedio del 25%. A esto se suma el segmento de café para máquinas, que alcanza 350.000 bebidas mensuales.

Ordeix explicó que el aumento en el consumo está estrechamente ligado al crecimiento económico y al mayor poder adquisitivo, así como al incremento de viajes al exterior, lo que permite a los consumidores conocer nuevas experiencias y elevar sus estándares.

Pese a esta evolución, sostiene Ordeix, el café instantáneo continúa liderando el mercado en volumen, seguido por el molido y el grano. En contrapartida, el café torrado muestra una tendencia a la baja. Además, advirtió sobre el uso indiscriminado del término “café de especialidad”, ante la falta de regulación local.

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El hito de Kaffe’i

La profesionalización del sector alcanzó un punto de inflexión en octubre de 2025, cuando la cafetería Kaffe’i , ubicada en el microcentro de Asunción, fue galardonada como una de las Top 100 Cafeterías de Sudamérica, ​por la organización The World’s 100 Best Coffee Shops.

Kaffe’i introdujo el concepto de microtostaduría urbana en la calle Palma, trabajando con granos de Bolivia, Brasil y, experimentalmente, de Paraguay. Este reconocimiento no solo eleva la vara competitiva local, sino que impulsa el turismo gastronómico en el casco histórico de la capital.

El B2B y corporativo

Un motor del crecimiento es el mercado corporativo (B2B) es Marley Coffee, registrando un crecimiento significativo en su división de máquinas automáticas.

La batalla: café vs. yerba mate y cocido

A pesar de la expansión del café, Paraguay mantiene un arraigo profundo en sus infusiones tradicionales. El tereré conserva una penetración imbatible del 81,6% en zonas urbanas, mientras que el mate caliente domina el 69% del consumo en los hogares.

El mate cocido es el competidor más directo del café en el desayuno. La industria yerbatera ha reaccionado industrializando la tradición; marcas como Mickey, Indega y Campesino ofrecen versiones instantáneas y en saquitos que compiten por conveniencia con el café soluble.