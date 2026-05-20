Alide debate en Paraguay el rol de la banca de desarrollo ante el nuevo escenario global

Durante la apertura, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (Alide), Juan Cuattromo, señaló que la innovación, la inversión y la inclusión son pilares para impulsar una banca de desarrollo orientada a un crecimiento inclusivo y transformador en el nuevo escenario económico global.

“Vivimos un momento de redefinición profunda del orden económico internacional. La economía global se desacelera, con elevada incertidumbre, tensiones comerciales y financieras, inflación persistente y tasas de interés que siguen condicionando la inversión productiva”, expresó.

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Añadió que la fragmentación y los conflictos geopolíticos están reconfigurando las cadenas de suministro y presionando los precios de la energía, los alimentos y otras materias primas estratégicas. “Lo que antes era volatilidad coyuntural, hoy es una condición estructural”, afirmó.

Indicó además que América Latina y el Caribe enfrentan este contexto con crecimiento insuficiente, baja inversión, brechas de productividad y desigualdades persistentes, por lo que consideró clave fortalecer el papel estratégico de la banca de desarrollo.

“La transformación productiva, la modernización económica y la inclusión social requieren visión, institucionalidad y financiamiento. La banca de desarrollo cumple esa función como complemento estratégico allí donde el mercado no llega”, apuntó.

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Cuattromo mencionó que uno de los ejes de la Asamblea es innovar, no solo desde la adopción tecnológica, sino también mediante nuevos instrumentos financieros, para medir el impacto económico, social y ambiental.

Sostuvo igualmente que invertir implica orientar recursos hacia sectores que generen productividad, empleo de calidad y resiliencia económica.

Por su parte, el presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y titular de la 56 Asamblea de Alide, Manuel Ochipintti, destacó que el encuentro constituye uno de los espacios más relevantes de América Latina para debatir sobre innovación, inversión e inclusión como motores del crecimiento transformador.

Ochipintti sostuvo que la banca pública de desarrollo debe asumir un rol activo ante los cambios geopolíticos y la creciente desigualdad. “No somos actores de última instancia; somos los primeros llamados a movilizar recursos hacia donde el mercado llegaría tarde o no llegaría”, expresó.

En ese sentido, afirmó que el BNF tiene el desafío de estructurar instrumentos financieros que permitan vincular inversiones con proveedores locales y generar empleos de calidad. “La nueva frontera de la banca pública de fomento no es solo prestar, sino construir cadenas de valor que duren generaciones”, manifestó.

Por último, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, destacó el valor del intercambio de experiencias dentro de Alide para acelerar los procesos de adaptación y modernización de las instituciones financieras de desarrollo.

Mencionó que, en un contexto regional marcado por desafíos estructurales y distintas realidades macroeconómicas, el crecimiento económico debe traducirse en empleo, productividad, inclusión y movilidad social.

“La banca de desarrollo tiene un papel estratégico e insustituible, porque no solo moviliza recursos, sino que articula soluciones, impulsa proyectos de alto impacto y acompaña procesos de transformación productiva”, concluyó.