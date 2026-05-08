Paraguay fortalece su agenda con CAF y BID para infraestructura y cooperación técnica

Al término de la reunión, Jorge Srur, representante residente de CAF , destacó la posibilidad de seguir avanzando en el acompañamiento al país en áreas donde ya se registran importantes avances, como agua, energía e infraestructura. En ese sentido, mencionó el apoyo para nuevas inversiones en proyectos estratégicos que Paraguay necesita desarrollar.

“Hemos mostrado la eficacia en la cual se viene haciendo la ejecución, según los propios indicadores que el Ministerio de Economía tiene en los programas que están financiados por multilaterales”, expresó el representante de la CAF.

Asimismo, resaltó el trabajo del Gobierno en materia de integración y seguridad regional, y aseguró que CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe continuará brindando apoyo tanto a través de cooperaciones técnicas como de nuevas modalidades de financiamiento.

Sobre la situación económica del país y las reformas impulsadas por el Gobierno, Srur señaló que el organismo multilateral valora el logro del Grado de Inversión y la mejora de los indicadores económicos alcanzados por Paraguay.

“Es un gran honor ser vocero ante la región y ante el mundo de este gran desarrollo y este gran momento que está viviendo Paraguay para atraer nuevas inversiones, para generar nuevos empleos, para generar una mayor inclusión social”, concluyó.

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Por su parte, Alonso Chaverri, representante residente del BID, comentó que durante el encuentro analizaron el respaldo que el banco brinda tanto a proyectos públicos como privados.

En relación con las Asambleas del Grupo BID realizadas en el país, y que reunieron a numerosos inversores, afirmó que “fue sumamente importante”, destacando la participación de 1.000 representantes del sector privado.

“La impresión general fue la de descubrir un país que ofrece condiciones idóneas para la inversión, condiciones idóneas para atraer al sector privado”, expresó.

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Al igual que Srur, Chaverri indicó que el BID buscará profundizar el trabajo con el MEF, tanto en financiamiento como en cooperación técnica no reembolsable, orientada a fortalecer capacidades y generar mejores condiciones para el desarrollo.

De la reunión participaron también el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz; la viceministra de Administración Financiera, Teodora Recalde; y la directora general de Política de Endeudamiento, Ana Osorio.

Por parte de los organismos multilaterales estuvieron presentes Manuel Fernandini, jefe de Operaciones; Oscar Lora, especialista sectorial del BID; Ana Baiardi, gerente de Género, Inclusión y Diversidad; Hernán Benítez, ejecutivo senior de la Oficina de Paraguay; y Liz Barrios, ejecutiva de la Oficina de Paraguay.