Investigadores de Stanford, Yale y de Barcelona participaron de jornada científica impulsada por la Universidad Central del Paraguay

El encuentro reunió a referentes científicos internacionales, autoridades nacionales y académicos para debatir estrategias innovadoras destinadas a enfrentar una de las enfermedades infecciosas con mayor impacto en salud pública, especialmente en contextos penitenciarios.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la presencia en Paraguay de investigadores de reconocimiento mundial, quienes llegaron al país mediante el apoyo académico de la Universidad Central del Paraguay.

Con este tipo de actividades se fortalece la cooperación científica internacional y posicionando a Paraguay dentro de la agenda regional de investigación en enfermedades infecciosas.

Entre los principales invitados internacionales sobresalieron Jason Andrews, referente mundial en enfermedades infecciosas y medicina geográfica; Julio H. Rosa Croda, reconocido por sus estudios sobre tuberculosis en contextos penitenciarios; y Alberto García-Basteiro, ampliamente valorado por sus investigaciones sobre diagnóstico y control de enfermedades infecciosas.

La actividad contó además con la participación de importantes autoridades nacionales, entre ellas la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán; el presidente del CONACYT, Benjamín Barán; el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; y el presidente de la ANEAES, José Fernando Duarte Penayo.

Durante el panel multisectorial de autoridades, el vicerrector de la Universidad Central del Paraguay, Luis López Lafuente, remarcó el compromiso activo de la institución con el sistema sanitario nacional y con la investigación científica aplicada a problemáticas concretas de la sociedad.

“Actualmente contamos con presencia académica en 43 hospitales regionales del país, con cerca de 1.500 estudiantes realizando prácticas e internados, lo que permite a la institución involucrarse directamente en los desafíos sanitarios nacionales”, destacó el vicerrector de la Universidad Central del Paraguay.

Asimismo, enfatizó que la universidad “no es una espectadora” en la lucha contra la tuberculosis, sino “parte de la solución”, resaltando el trabajo de los investigadores Gladys Estigarribia y Guillermo Sequera, quienes lideran investigaciones científicas publicadas en revistas internacionales sobre nuevas tecnologías de diagnóstico de tuberculosis en cárceles.

Otro de los puntos centrales expuestos por López Lafuente fue el avance de un proyecto de telemedicina en centros penitenciarios desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Justicia, iniciativa orientada a ampliar el acceso a atención médica y fortalecer la generación de información científica mediante innovación y tecnología aplicada a la salud pública.

El vicerrector también valoró la articulación entre la Universidad Central del Paraguay y la Universidad Nacional de Caaguazú, subrayando que el trabajo conjunto entre una universidad privada y una universidad pública permite unir legitimidad territorial, alcance comunitario, innovación y capacidad operativa para generar un mayor impacto social.

Precisamente sobre este aspecto, el presidente de la ANEAES, José Fernando Duarte Penayo, destacó la importancia de promover alianzas estratégicas entre universidades públicas y privadas para fortalecer la calidad educativa, la investigación científica y la capacidad de respuesta frente a los desafíos nacionales.

Durante el encuentro también se impulsó la conformación de la Red de Investigación en Tuberculosis del Paraguay, iniciativa que busca fortalecer la articulación científica nacional e internacional en torno a esta problemática sanitaria.

Las actividades incluyeron el Simposio Científico sobre Tuberculosis en Prisiones, donde se abordaron temas como screening masivo, dinámica genómica de la infección, adherencia terapéutica y desafíos epidemiológicos en contextos penitenciarios, consolidando una jornada de alto nivel académico y científico para el país.

En ese marco, el Prof. Dr. Jason Andrews valoró el impacto de la cooperación entre universidades, investigadores y organismos públicos para generar evidencia científica sólida que permita enfrentar la tuberculosis en cárceles, uno de los principales focos de transmisión en América Latina.

“Las colaboraciones entre las universidades pudieron generar evidencias sobre estrategias para controlar la tuberculosis en las prisiones específicamente, porque hay una alta incidencia de tuberculosis en todo el mundo, pero particularmente en América Latina, especialmente en Brasil y Paraguay”, afirmó.

El investigador de Stanford University señaló además que este tipo de articulaciones internacionales permite reunir a especialistas de distintos países en colaboración con los gobiernos para mejorar tanto la evidencia científica como los abordajes aplicados a la enfermedad.

Andrews destacó especialmente el alcance innovador del proyecto impulsado en Paraguay, indicando que actualmente no existen suficientes evidencias sobre las estrategias más efectivas para reducir las tasas de incidencia de tuberculosis en prisiones.

“Este proyecto va a ser el primero para estudiar de manera rigurosa varias estrategias de busca activa, terapia preventiva y una mezcla de estrategias”, explicó.

Según detalló, la investigación analizará distintos abordajes en cada prisión para comparar los efectos de cada estrategia sobre la incidencia de la enfermedad, convirtiéndose en una experiencia inédita a nivel internacional.

“En mi experiencia, esta va a ser la primera vez que las personas hacen este tipo de ensayo clínico o estudio”, subrayó.

El especialista recordó además que su vínculo con Paraguay comenzó hace aproximadamente ocho o nueve años, cuando conoció a la Dra. Gladys Estigarribia y al Dr. Guillermo Sequera en Brasil, iniciando desde entonces una cooperación científica sostenida.

“A lo largo del tiempo desarrollamos varias propuestas y proyectos. Primero proyectos retrospectivos, pero ahora este será el primer proyecto prospectivo, que es una culminación de todas las ideas que discutimos durante años”, expresó.

Finalmente, Andrews manifestó su entusiasmo por el inicio de esta nueva etapa investigativa. “Estoy muy feliz sobre el lanzamiento de este proyecto”, concluyó.