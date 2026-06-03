El valor de la camiseta: cuánto cotizan las selecciones rumbo al Mundial

A días del arranque del Mundial, las selecciones no pondrán en juego solo la camiseta, sino su propio valor de mercado a través de sus planteles, donde la cancha se transforma en vitrina y el rendimiento de cada futbolista afectará cotizaciones, acciones y contratos. Por ende, cada país concentra jugadores que vienen de distintos clubes, posiciones y trayectorias, lo que hace que el “valor” agregado de mercado de un seleccionado diste tanto el uno del otro.

La Copa del Mundo no aumenta automáticamente el precio de todos los atletas ni transforma de un día para otro la economía de una federación, más bien funciona como una gran vidriera a la cual accede la audiencia, marcas, scouting, sponsors, indumentaria, medios, plataformas, apuestas y clubes que observan el rendimiento de los principales talentos del planeta.

La edición 2026 amplifica definitivamente esa premisa, ya que es el primer Mundial con 48 selecciones y 104 partidos, según la FIFA. Además, el organismo activó un programa de beneficios de US$ 355 millones para compensar a clubes que cedan jugadores, y aprobó una contribución financiera cuyo tramo principal de premios asciende a US$ 655 millones para las selecciones participantes.

Métrica imperfecta, pero comparable

El valor de mercado estimado por Transfermarkt permite tomar una foto comparativa del talento. Cabe entender que no equivale a un precio de transferencia cerrado, ni al valor institucional de una federación o selección, más bien es una referencia útil para ordenar el mapa regional y entender dónde se ubica Paraguay dentro de la economía del fútbol latinoamericano.

Según datos del 1 de junio de 2026, Brasil lidera América Latina con una selección valuada en € 912,20 millones. Le sigue Argentina, con € 818,50 millones. Luego aparecen Uruguay, con € 411,30 millones; Ecuador, con € 377,40 millones; Colombia, con € 305,25 millones; México, con € 194,60 millones, y Paraguay, con € 157,15 millones —unos US$ 182,8 millones—.

Si el universo observado es solo Sudamérica, Paraguay ocupa el sexto lugar, detrás de Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y Colombia, pero si se amplía a América Latina, México desplaza a la Albirroja al séptimo puesto, impulsado por una base de jugadores más amplia y por un ecosistema comercial de escala superior.

La distancia con la punta es considerable, ya que Paraguay está € 755,05 millones debajo de Brasil y € 661,35 millones por debajo de Argentina. Frente a Uruguay, la brecha es de € 254,15 millones; frente a Ecuador, de € 220,25 millones; y frente a Colombia, de € 148,10 millones. Incluso ante México, la diferencia de valoración sigue siendo de € 37,45 millones. La mediana del top 10 regional se ubica en € 249,93 millones, unos € 92,78 millones por encima de la Albirroja.

El peso de las grandes figuras

El ranking de selecciones se explica, en gran parte, por la presencia de futbolistas de altísima cotización. En el top de jugadores latinoamericanos, Brasil y Argentina concentran la mayor parte del valor. Vinicius Junior aparece en la cima con € 150 millones; Federico Valverde, de Uruguay, se ubica en € 120 millones; Moisés Caicedo, de Ecuador, llega a € 110 millones. Desde Argentina, Enzo Fernández y Julián Álvarez figuran en el rango de los € 90 millones, mientras Lautaro Martínez alcanza € 85 millones.

Es importante entender que este mismo grupo también revela dónde se produce la valorización, siendo que la mayoría de los jugadores latinoamericanos más caros juegan en las principales ligas europeas. Inglaterra concentra la mayor cantidad, seguida por España, Italia, Francia y Alemania. Por ende, el valor más alto del talento regional no se termina de construir en ligas locales, sino en mercados donde compiten con mayor exposición y clubes de alcance global. Si bien la Albirroja tiene jugadores importantes, aún no cuenta con futbolistas instalados en el piso de € 40 millones o más, que es el umbral donde empieza a moverse la élite latinoamericana actual.

Paraguay y su punto de partida

Paraguay llega al Mundial con una nómina de 26 convocados y una valoración que lo ubica en una zona intermedia del mapa regional. Según Transfermarkt, la Albirroja aparece con un valor de mercado estimado en € 157,15 millones (US$ 182,8 millones en promedio), con Julio Enciso y Diego Gómez como sus principales activos, ambos cotizados en alrededor de € 25 millones. Detrás se ubican Omar Alderete y Mauricio Prado, con € 15 millones cada uno; Ramón Sosa, con € 10 millones; Miguel Almirón, con € 9 millones; Isidro Pitta, con € 7,5 millones; y nombres como Orlando Gill y Damián Bobadilla, con € 6 millones en promedio.

Esa composición muestra un activo real, con jugadores en Europa, presencia en ligas competitivas y una generación que devuelve visibilidad mundialista después de 16 años. La propia FIFA destacó que la Albirroja vuelve a la Copa del Mundo por primera vez desde 2010, un hecho deportivo que también reabre inventario comercial para la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

En contraste, Brasil y Argentina no solo tienen figuras de € 80 millones, € 100 millones o más, sino que también tienen una segunda y tercera línea de jugadores con cotizaciones elevadas, distribuidos en clubes de primer orden. Ecuador, con una edad promedio más baja y figuras como Caicedo, Pacho e Hincapié, muestra una curva de valorización más joven. Paraguay, con una media de 29 años, combina experiencia y competitividad, pero tiene menos margen de expansión automática analizando por edad y proyección.

Marcas, remeras y apuestas por colores

El otro frente del negocio pasa por la marca misma de la selección. Argentina convirtió su ciclo de éxito deportivo en una plataforma de expansión global, con acuerdos como Lexar, Google Gemini y Betano. Brasil mantiene una cartera amplia de patrocinadores y sumó una alianza histórica con Jordan Brand para su indumentaria alternativa. México monetiza una escala comercial propia, con Adidas como socio de indumentaria.

Paraguay, a su vez, se mueve en una escala menor, pero aun así con señales muy concretas y prometedoras. La APF impulsó merchandising oficial de la Albirroja, presentó una nueva identidad de marca, activó campañas comerciales rumbo al Mundial y desarrolló la Casa Albirroja como fan zone oficial. También aparecen sponsors visibles como Puma, Tokyo, Pilsen, Tigo, ueno, Coca-Cola, Rexona, Shell, Apostala e Hydrate.

Ese movimiento marcario ayuda a entender que el negocio mundialista no termina en los 90 minutos. Incluye remeras, licencias, experiencias para hinchas, contenidos digitales, hospitalidad, tiendas oficiales y campañas con jugadores. Para Paraguay, el desafío es ordenar y quitar el mayor rédito posible a este momento a través de la audiencia, la conversión, ventas, engagement, alcance digital y retorno para patrocinadores.

Igualmente, no se puede dejar de hablar de las apuestas deportivas, que son parte de esa conversación, pero exigen prudencia. Por ejemplo, Betano ya aparece vinculada a Argentina y también al Mundial 2026 como sponsor regional para Europa y Sudamérica. En México, Caliente.mx forma parte del ecosistema comercial de la selección. En Brasil, el mercado de apuestas de cuota fija funciona bajo regulación plena desde enero de 2025, mientras que en Paraguay Apostala forma parte del ecosistema comercial que rodea a la Albirroja.

El margen paraguayo

Económicamente, la selección paraguaya tiene margen para crecer en varios frentes concretos. Tiene margen en valor de jugadores, porque todavía no produce una masa crítica de futbolistas por encima de los € 40 millones; tiene margen en exportación, porque puede mejorar el precio de salida y la inserción de sus talentos en ligas de mayor “vitrina”; tiene margen en marca, porque el regreso al Mundial permite convertir emoción en productos, experiencias y sponsors más sofisticados. Y, finalmente tiene margen en gestión, porque la transparencia de datos comerciales puede ser tan relevante como una buena campaña.