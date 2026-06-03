Fortaleza lanza una app para seguir inversiones en tiempo real

La digitalización también avanza sobre los modelos tradicionales de inversión. En esa línea, Fortaleza presentó oficialmente Fortaleza+, una nueva aplicación desarrollada para ordenar, simplificar y acercar la experiencia de sus inversores dentro del sistema de inversión en inmuebles que la compañía viene consolidando en Paraguay en los últimos años.

La herramienta apunta a resolver una necesidad concreta dentro del vínculo cotidiano entre la empresa y sus inversores: acceder de forma más rápida, clara y directa a la información vinculada a cada proceso de inversión. A través de la app, los usuarios podrán visualizar la evolución de su inversión, consultar contratos, revisar aportes, acceder a información sobre adjudicaciones y gestionar documentos desde un solo lugar.

Mayor claridad para el inversor

El lanzamiento se enmarca en una estrategia de transformación digital orientada a reducir fricciones y mejorar la trazabilidad de la experiencia del inversor. En un sector donde la planificación de largo plazo, el seguimiento de aportes y la comprensión de cada etapa resultan claves, la incorporación de una plataforma centralizada busca aportar mayor previsibilidad y orden al proceso.

“Fortaleza+ nace para acercar al inversor a su inversión. Hoy las personas quieren acceder de manera inmediata a su información, entender cómo evoluciona su proceso y tener más claridad sobre cada etapa. La app permite justamente eso: centralizar contratos, visualizar aportes actualizados, consultar adjudicaciones y hacer seguimiento de la inversión en tiempo real desde un solo lugar. Para nosotros, invertir con criterio también implica que el inversor tenga herramientas más claras y accesibles para entender y acompañar sus decisiones”, afirmó Sergio Prendoné, CEO de Fortaleza.

Entre sus principales funcionalidades, Fortaleza+ permitirá visualizar el valor actualizado de la inversión, consultar contratos activos, descargar estados de cuenta y facturas, acceder a resultados y próximos eventos de adjudicaciones, además de utilizar herramientas como el simulador licitatorio. La aplicación también incorporará un acceso directo vía WhatsApp con ejecutivas de Fortaleza para acompañamiento y consultas en tiempo real.

Tecnología y escala

Más allá de la incorporación tecnológica, la apuesta de la compañía apunta a reforzar el vínculo con una base de inversores que, según datos de la propia firma, supera actualmente las 10.000 personas activas. En paralelo, Fortaleza informó que su sistema supera los US$ 200 millones en proyectos inmobiliarios en desarrollo, lo que dimensiona el volumen de operaciones que la plataforma busca acompañar con mayor claridad y accesibilidad.

La app se integra así a una evolución más amplia del sistema de inversión en inmuebles de Fortaleza, basado en aportes progresivos, planificación y activos reales. Con más de 30 años de trayectoria en el mercado paraguayo, la compañía sostiene que la tecnología puede cumplir un rol complementario en la forma en que los inversores siguen, comprenden y administran su proceso de construcción patrimonial.

En un contexto en el que los usuarios demandan cada vez mayor inmediatez, trazabilidad y autonomía en la gestión de su información, Fortaleza+ aparece como un paso orientado a modernizar la relación entre la empresa y sus inversores. El desafío de ahora en adelante, según explicaron, es seguir contribuyendo efectivamente a una experiencia más clara, simple y útil para quienes participan en el sistema.