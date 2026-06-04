Compliance: del cumplimiento obligatorio a la ventaja competitiva

Como concepto, el compliance o cumplimiento normativo reúne políticas, procesos, controles y designa responsables para cumplir con las normas, demostrar que se cumple y reaccionar cuando algo falla. En Paraguay, esa definición ya no se limita a la prevención de lavado de activos como lo hacía anteriormente. Hoy abarca al gobierno corporativo, beneficiario final, integridad, datos personales, defensa del consumidor, cumplimiento tributario, ciberseguridad y gestión de riesgos.

Lo que antes podía verse como una obligación concentrada en bancos, financieras, aseguradoras o casas de bolsa, empezó a convertirse en una condición más amplia para hacer negocios. Una empresa puede no estar bajo supervisión financiera directa y, aun así, enfrentar exigencias de debida diligencia, trazabilidad documental, identificación de socios o controles sobre proveedores.

Del trámite al negocio

La agenda regulatoria reciente aceleró esa transición, ya que según la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en 2025 se recibieron 34.269 reportes de operaciones sospechosas, de los cuales el 92% provino del sector bancario. Además del peso del sistema financiero, el dato deja ver que el perímetro de cumplimiento se ensancha hacia inmobiliarias, automotores, cooperativas, remesadoras, aseguradoras y organizaciones sin fines de lucro.

Por eso, la presión también aparece sobre la supervisión. En 2025, la Seprelad informó que 512 sujetos obligados del sector inmobiliario remitieron reportes de operaciones objetivas, junto con 453 del sector de importación, compra y venta de automotores y 52 cooperativas del tipo A. En 2024, la institución había reportado controles sobre 2.043 sujetos obligados y 1.692 apercibimientos por incumplimientos.

El mensaje para el mercado es claro, siendo que el compliance ya no es solo una defensa frente a una eventual multa. También empieza a definir quién puede sostener relaciones más sólidas con bancos, fondos, proveedores internacionales, compradores externos o el Estado mismo. Una firma que no puede demostrar quiénes son sus beneficiarios finales, cómo documenta sus operaciones o qué controles aplica a terceros queda en total desventaja.

Riesgos visibles

Los costos de no cumplir dejaron de ser intangibles. Por ejemplo, en marzo de 2025 el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el retiro del mercado de valores de la firma Negocios Bursátiles Casa de Bolsa SA por incumplimientos reiterados detectados por la Superintendencia de Valores (SIV). En otro plano, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que el año pasado realizó 21.377 procedimientos de control tributario y cerró 327 sumarios administrativos. La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) también publicó sanciones por fallas vinculadas a información, garantías y trato al consumidor.

Estos ejemplos muestran que el cumplimiento no se juega en un solo ámbito. Una empresa puede enfrentar riesgos regulatorios, tributarios, reputacionales, comerciales y tecnológicos. El problema puede surgir por una operación sospechosa no reportada, una falla documental, una práctica comercial irregular, un conflicto de interés, una filtración de datos o una estructura societaria poco transparente.

El contexto institucional tampoco es neutral, ya que Paraguay convive con una alta informalidad laboral. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó que la ocupación informal fue de 62,5% en 2024, equivalente a 1,5 millones de personas. Esa realidad vuelve más desafiante la adopción de controles, pero también más relevante para empresas que buscan mejores condiciones financieras o integrarse a cadenas exigentes.

Competir con evidencia

La oportunidad aparece cuando el compliance se mira como inversión. Paraguay cerró 2025 con exportaciones totales por US$ 16.720 millones, según el BCP; el flujo neto de inversión directa de 2024 fue de US$ 931 millones, y el mercado de valores cerró el 2025 con un promedio de G. 60,4 billones en volumen negociado. En una economía que busca más comercio, capital e instrumentos financieros, los estándares de transparencia y control se vuelven parte del lenguaje de los negocios.

El nuevo marco del mercado de valores refuerza esa dirección. La Ley N° 7572/2025 apunta a modernizar la supervisión, fortalecer la protección al inversionista y consolidar un enfoque basado en riesgos. Al mismo tiempo, el Banco Central amplió en 2025 el reglamento de estándares mínimos de buen gobierno corporativo a entidades supervisadas por la SIV.

Otro frente en expansión es la protección de datos. La Ley N° 7593/2025 crea un nuevo marco general para el tratamiento de datos personales y prevé la futura Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, con un período de adecuación hasta fines de 2027. Para empresas de retail, servicios, tecnología, banca, salud, educación, marketing o comercio electrónico, esto implica revisar más ampliamente sus bases de datos, permisos, contratos, seguridad y proveedores tecnológicos.

Un cambio cultural

La discusión de fondo no pasa solo por tener un filtro más y llenar manuales. Para una empresa grande, el compliance abarca desde el directorio, comités, auditoría, tecnología, recursos humanos, hasta las compras, finanzas y canales de denuncia. Para una mediana o pequeña empresa, puede empezar por algo más proporcional, es decir, ordenar documentación, conocer clientes y proveedores críticos, definir responsables, registrar operaciones, transparentar pagos, prevenir conflictos de interés y capacitar a quienes toman decisiones.

La diferencia está en pasar del cumplimiento reactivo al control en tiempo real como parte de la gestión diaria. En un mercado donde la reputación, la trazabilidad y la confianza pesan cada vez más, el compliance deja de ser una formalidad técnica y se convierte en una credencial para operar con menos fricción y demostrar que se trabaja bajo reglas verificables.