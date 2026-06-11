Chevrolet Sonic: el SUV compacto que apuesta por seguridad, conectividad y diseño para liderar el segmento

El lanzamiento se realizó en el showroom de Chevrolet en la avenida Artigas, en Asunción, donde directivos del Grupo Garden, General Motors y representantes de la red de concesionarios destacaron la importancia estratégica del nuevo modelo para la marca.

Para Chevrolet, el Sonic representa mucho más que la incorporación de un nuevo vehículo al portafolio. Se trata de uno de los lanzamientos más importantes de la compañía en Sudamérica durante este año y marca el inicio de una nueva identidad visual que comenzará a extenderse a otros modelos de la marca.

Conectividad total desde el vehículo

La tecnología ocupa otro lugar central en la propuesta del Sonic. El modelo incorpora tablero digital de 8 pulgadas y una pantalla multimedia MyLink de 11 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Sin embargo, el gran diferencial es la integración de OnStar, la plataforma de conectividad de Chevrolet que permite al conductor interactuar con el vehículo desde su smartphone mediante la aplicación MyChevrolet.

A través del sistema es posible acceder a funciones remotas, monitorear información del vehículo e incluso recibir asistencia en situaciones de emergencia.

A esto se suma Wi-Fi nativo integrado, una solución que permite conectar hasta siete dispositivos simultáneamente dentro del vehículo, ofreciendo acceso a internet tanto para conductores como acompañantes.

“Hoy la conectividad es fundamental. Con OnStar y el Wi-Fi integrado, el usuario puede mantenerse conectado, acceder a servicios de asistencia y gestionar su vehículo desde cualquier lugar”, explicó Melissa Gómez, Brand Manager de Chevrolet en Paraguay.

Seguridad de segmento superior

Uno de los principales diferenciales del Chevrolet Sonic es su equipamiento de seguridad, un aspecto que la marca identifica como uno de los pilares fundamentales del producto.

El SUV incorpora tecnologías que habitualmente se encuentran en segmentos superiores, como frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, asistencia de mantenimiento de carril, detección de peatones, indicador de punto ciego, control electrónico de estabilidad y seis airbags de serie.

Además, suma asistentes de conducción y estacionamiento que contribuyen a una experiencia más segura tanto en entornos urbanos como en trayectos de larga distancia.

“Este es el lanzamiento más importante de General Motors para Sudamérica este año. El Sonic representa la llegada del nuevo diseño de marca de Chevrolet y completa nuestro portafolio de SUVs”, señaló Álvaro Espínola, Country Manager de General Motors para Paraguay.

Igualmente, según Espínola, la propuesta busca democratizar tecnologías que hasta hace poco estaban reservadas a vehículos de categorías premium. “Son elementos que ayudan a tener un manejo mucho más seguro y agradable”, afirmó.

Diseño renovado y mayor confort

El nuevo Sonic llega para ubicarse como la SUV de entrada de la marca, disponible en dos versiones: Premier y RS.

Desde el punto de vista estético, incorpora una imagen completamente renovada con faros full led, líneas más modernas y detalles que refuerzan su carácter urbano y tecnológico.

También fue desarrollado pensando en las condiciones de uso habituales del mercado paraguayo. Su suspensión elevada y mejorada ofrece mayor capacidad de absorción frente a irregularidades del camino, aportando confort en ciudad y en ruta.

Bajo el capó equipa un motor 1.0 Turbo Flex de 115 caballos de fuerza asociado a una transmisión automática de seis velocidades, combinación que busca equilibrar desempeño, eficiencia y suavidad de marcha.

Disponible en todo el país

El Chevrolet Sonic ya se encuentra disponible en Paraguay. La versión Premier tiene un precio desde US$ 19.990, mientras que la variante deportiva RS parte desde US$ 21.490. Igualmente, el nuevo vehículo se puede obtener en cuotas desde US$ 265 con financiación propia del Grupo Garden.

Con este lanzamiento, Grupo Garden y Chevrolet refuerzan su apuesta por un segmento que continúa ganando participación dentro del mercado automotor regional, ofreciendo una alternativa que combina tecnología, seguridad, conectividad y diseño para una nueva generación de usuarios.

Por su parte, Marcelo Ughelli, gerente comercial de Chevrolet Paraguay, destacó que el nuevo Sonic llega para convertirse en una de las apuestas más importantes de la marca dentro del segmento SUV. “Estamos lanzando una SUV compacta que revoluciona el mercado en diseño, seguridad y tecnología. Invitamos a todos los clientes a acercarse a nuestros showrooms para conocer y probar un vehículo que incorpora equipamientos inéditos para su categoría y una experiencia de conectividad que realmente marca diferencias”, señaló.

Para conocer más detalles, las personas interesadas pueden ingresar a la página web www.chevrolet.tema.com.py o visitar redes sociales de Chevrolet Tema.