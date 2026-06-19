Automotor es reconocido como el distribuidor Latam de Repsol Lubricants con mayor crecimiento en línea pesada

El reconocimiento destaca el desempeño de la marca en la región y su consolidación dentro del segmento de lubricantes de alto rendimiento para transporte y maquinaria pesada.
Automotor ostenta la representación desde el 2.022, período en el que ha impulsado su desarrollo, posicionamiento y crecimiento sostenido en el mercado local.
El logro refleja el compromiso, la dedicación y el trabajo coordinado de todos los equipos involucrados, así como una estrategia enfocada en la expansión y fortalecimiento de la presencia de la marca en Latinoamérica.
Con este reconocimiento, Automotor reafirma su liderazgo regional y su apuesta por soluciones de alta eficiencia para las exigencias de la industria del transporte y la maquinaria pesada.