Negocios
19 de junio de 2026 a la - 14:17

Automotor es reconocido como el distribuidor Latam de Repsol Lubricants con mayor crecimiento en línea pesada

Durante un evento celebrado en Córdoba, España, Repsol Lubricants distinguió a Automotor Paraguay.
Durante un evento celebrado en Córdoba, España, Repsol Lubricants distinguió a Automotor Paraguay.gentileza

Repsol Lubricants reconoció a Automotor Paraguay con el premio al “Distribuidor de Latinoamérica con Mayor Crecimiento en Lubricantes para Línea Pesada”, destacando su desempeño y expansión en este segmento durante el año. El acto se realizó en Córdoba, España.

Brand Lab Para Automotor S.A.

Contenido Comercial

El reconocimiento destaca el desempeño de la marca en la región y su consolidación dentro del segmento de lubricantes de alto rendimiento para transporte y maquinaria pesada.

El equipo de Automotor recibió con orgullo el premio en España.
El equipo de Automotor recibió con orgullo el premio en España.

Automotor ostenta la representación desde el 2.022, período en el que ha impulsado su desarrollo, posicionamiento y crecimiento sostenido en el mercado local.

El logro refleja el compromiso, la dedicación y el trabajo coordinado de todos los equipos involucrados, así como una estrategia enfocada en la expansión y fortalecimiento de la presencia de la marca en Latinoamérica.

Repsol premió a Automotor como el "Distribuidor de Latinoamérica con Mayor Crecimiento en Lubricantes para Línea Pesada".
Repsol premió a Automotor como el "Distribuidor de Latinoamérica con Mayor Crecimiento en Lubricantes para Línea Pesada".

Con este reconocimiento, Automotor reafirma su liderazgo regional y su apuesta por soluciones de alta eficiencia para las exigencias de la industria del transporte y la maquinaria pesada.