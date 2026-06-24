Tintorería Española y la reinvención de un oficio tradicional

La historia de Tintorería Española se remonta a un 6 de junio de 2002, a partir de una conversación durante un viaje a Encarnación. Julio Velilla y sus socios buscaban desarrollar un emprendimiento adicional e innovador, y fue ahí donde encontraron la oportunidad en una actividad que respondía a una necesidad concreta: tratar adecuadamente prendas y textiles que difícilmente podían limpiarse mediante el lavado doméstico.

Los abuelos de Velilla habían llegado a Sudamérica contratados por una fábrica textil y trabajaban en el teñido de fardos de algodón y lino. Más tarde, la familia abrió su propia tintorería. Años después, Velilla retomó aquel oficio, aunque decidió construir un camino empresarial independiente.

“Mis abuelos ya fueron tintoreros, en el sentido literal de la palabra”, recuerda el presidente y propietario de la compañía. Esa raíz explica el conocimiento técnico inicial, pero la continuidad durante 24 años exigió transformar un oficio familiar en una empresa capaz de acompañar los cambios del mercado.

Más que prendas

La imagen clásica de una tintorería suele estar ligada a trajes, vestidos o prendas delicadas. Sin embargo, el negocio amplió su alcance con los cambios en los hogares, los materiales y el consumidor. Actualmente, Tintorería Española trabaja con lana, seda, terciopelo, fibras sintéticas y otras composiciones que pueden deformarse, encogerse o dañarse cuando reciben un tratamiento inadecuado.

A esa especialización se suma el tratamiento de vestidos de gala y alta costura, trajes, cortinas, edredones, alfombras y tapizados. Su plataforma digital incluye calzados, camisas, camperas, ropa de cama, toallas, almohadones, frazadas y manteles. El portafolio refleja una evolución más amplia del rubro, es decir, yendo de la limpieza en seco asociada a la vestimenta formal hacia un servicio integral de cuidado textil.

Hoy, la empresa opera con un equipo de 15 personas en las áreas administrativa y de producción, cuenta con tres puntos de atención en Asunción y ofrece retiro de prendas desde el hogar o la oficina. La posibilidad de consultar servicios, precios y pagos desde canales digitales incorpora una enorme conveniencia a una actividad tradicionalmente concentrada en el proceso técnico.

Confianza ganada

Para Velilla, la permanencia en el mercado no se explica solamente por la capacidad de quitar una mancha o devolver una prenda en buenas condiciones. El elemento central es la confianza, especialmente cuando el cliente entrega artículos de alto valor económico o, muchas veces, afectivo.

“La gente no compra productos o servicios”, sostiene; lo que busca son beneficios y soluciones. En la práctica, esa idea obliga a explicar qué resultado puede obtenerse, qué tratamiento conviene aplicar y cuándo no es posible garantizar una recuperación completa. “Hay que ser honestos con la gente. Decirles: esto funciona, esto puede salir, esto no”, afirma.

Asimismo, la rapidez, el seguimiento y la facilidad para coordinar el retiro forman hoy parte de la experiencia. En ese escenario, la relación construida a lo largo del tiempo funciona también como una barrera competitiva. “La honestidad cuesta tal vez un poco más, pero rinde sus frutos”, resume.

Tecnología y cuidado

La evolución de la tintorería también está ligada a los equipos, los productos y el conocimiento sobre nuevos tejidos. A lo largo de los años la fabricación textil incorporó mezclas de fibras, terminaciones especiales, accesorios y materiales que exigen decisiones distintas para cada pieza. El tratamiento profesional comienza, por tanto, antes de que la prenda ingrese a una máquina.

La empresa describe un circuito compuesto por el área de recepción, evaluación, desmanche, lavado, planchado y control final. Según la compañía, cada artículo se analiza de manera individual para identificar la composición, el tipo de mancha y los riesgos del procedimiento. La firma asegura que utiliza equipos y productos ecológicos y que nunca trabajó con percloroetileno, solvente históricamente empleado en la limpieza en seco.

La discusión sobre esta sustancia atraviesa a la industria internacional. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estableció en 2024 una eliminación gradual de su uso en tintorerías a lo largo de diez años, debido a los riesgos identificados para trabajadores y personas expuestas de manera prolongada. Al mismo tiempo, ganaron terreno otros procedimientos, como el lavado profesional al agua, que utiliza equipos programables para controlar el movimiento, la temperatura, el tiempo y la humedad.

Un negocio cambiante

Por otra parte, la transformación tecnológica coincide con un cambio en la lógica de consumo. Parte de la moda actual se apoya en prendas más económicas, ciclos cortos y rápida sustitución. Velilla observa que existe ropa concebida prácticamente para ser comprada, utilizada pocas veces y descartada, una dinámica que obliga al rubro a revisar su propuesta.

Frente a ese fenómeno, el cuidado profesional encuentra una nueva narrativa: prolongar la vida útil de prendas y textiles. La estrategia de la Unión Europea para textiles sostenibles y circulares plantea que los productos deben avanzar hacia una mayor durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad. La organización británica de acción ambiental WRAP estima que extender nueve meses la vida activa de la ropa puede reducir hasta 20% su huella combinada de carbono, agua y residuos.

En general, el servicio no es automáticamente sostenible: su impacto depende de los productos, la energía, el agua y la logística. Sin embargo, un diagnóstico correcto y un tratamiento que evite daños prematuros pueden retrasar el descarte. Así, un servicio tradicional comienza a relacionarse con una conversación reciente sobre conservación, consumo responsable y aprovechamiento de materiales.

La prueba de 2020

El momento más crítico para Tintorería Española llegó con la pandemia. El confinamiento, la suspensión de eventos y la menor utilización de ropa formal golpearon directamente a un negocio vinculado con la circulación de personas y el uso de prendas que requieren cuidado especializado.

Velilla reconoce que 2020 fue el único periodo en que llegó a preguntarse si la continuidad podía verse comprometida. La recuperación posterior confirmó que la demanda no desaparecía, sino que cambiaba. Los eventos regresaron, el movimiento económico se reactivó y el portafolio de la empresa permitió atender también otras categorías del hogar.

La inteligencia artificial o los avances tecnológicos no aparecen para el empresario como una amenaza capaz de sustituir el servicio. Su respuesta resume una postura de adaptación constante: “Aunque se tenga que limpiar robots, ahí estaremos”. Por ende, el desafío consiste en incorporar herramientas para gestionar pedidos, organizar rutas y hacer más eficiente una operación que sigue dependiendo de experiencia técnica y trabajo manual.

Próxima expansión

Tintorería Española cuenta hoy con tres puntos y prepara la apertura de otros dos en el corto plazo, confirmando que su estrategia busca acercar el servicio a nuevos clientes en zonas claves del país.

El crecimiento implica sostener estándares, capacitar personas y replicar procesos. En una actividad donde una falla puede afectar una pieza irreemplazable, abrir locales no consiste únicamente en sumar mostradores, por el contrario, requiere mantener el diagnóstico, el seguimiento y el control que dieron forma a la reputación de la empresa.

Velilla evita atribuirse un liderazgo ya consolidado y prefiere hablar de una dirección constante y una meta. El objetivo, señala, es convertirse en la empresa de mayor confianza dentro de su segmento. Para alcanzarlo, apuesta por una fórmula que combina conocimiento técnico, honestidad y adaptación.

A 24 años de aquel viaje en el que comenzó la idea, la compañía llega a una nueva etapa con un negocio diversificado y una expansión en puerta. El oficio de sus abuelos permanece en el origen, pero la empresa hoy va mucho más allá, buscando acompañar la evolución de las prendas, los consumidores y la tecnología sin perder aquello que, para Velilla, permitió sostenerse durante más de dos décadas: la confianza de los clientes y el compromiso de su equipo.