Pluscar Repuestos inaugurará su sucursal número 23, en Pedro Juan Caballero

Consolidada como una de las empresas líderes del sector automotriz e industrial en Paraguay, Pluscar Repuestos continúa fortaleciendo su compromiso con los clientes a través de una sólida red de sucursales estratégicamente ubicadas en distintos puntos del territorio nacional.

Esta amplia cobertura permite brindar respuestas rápidas, eficientes y cercanas a quienes necesitan repuestos, insumos y soluciones para mantener en marcha sus vehículos, maquinarias y actividades productivas.

La presencia de Pluscar, con sus diversas sucursales en la capital del país, se extiende a otras ciudades, como San Lorenzo, Ñemby, Mariano Roque Alonso, Luque, Itauguá, Coronel Oviedo, Caaguazú, Santaní, San Ignacio, Curuguaty, Encarnación, Santa Rita, Ciudad del Este, la reciente incorporación de Concepción y a finales de este mes, y la inauguración de la sucursal número 23 en Pedro Juan Caballero.

Gracias a esta infraestructura comercial, la empresa logra estar cada vez más cerca de sus clientes, ofreciendo acceso inmediato a productos de primera línea y un servicio respaldado por profesionales altamente capacitados.

Uno de los principales diferenciales de Pluscar es su amplio portafolio, compuesto por más de 150 marcas reconocidas a nivel nacional e internacional.

Cada una de ellas responde a rigurosos estándares de calidad, confiabilidad y rendimiento, permitiendo a la empresa ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de diferentes segmentos del mercado.

La gestión de estos productos se realiza a través de divisiones especializadas que garantizan atención técnica y asesoramiento experto en cada área: repuestos, industrial, lubricantes, neumáticos, baterías, generadores y motobombas.

Esta estructura permite brindar una experiencia integral al cliente, con soluciones específicas para el transporte, la industria, el agro y múltiples sectores productivos.

Con una visión centrada en la cercanía, la confianza y el servicio, Pluscar Repuestos continúa expandiendo su presencia para estar donde sus clientes la necesitan, acompañando el desarrollo del país y asegurando que vehículos, maquinarias y negocios sigan avanzando sin detenerse, con garantía, respaldo, financiación y servicio postventa.

Pluscar Repuestos es una empresa con más de 26 años en el mercado, representante y proveedora integral de componentes automotrices.

Con 23 sucursales ubicadas estratégicamente en todo el territorio nacional, distribuye y comercializa más de 150 marcas para todas las líneas de origen asiático, americano y Mercosur, respaldadas con trabajo constante, buen precio, calidad y confianza.