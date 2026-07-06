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06 de julio de 2026 a la - 07:00

Pluscar Repuestos inaugurará su sucursal número 23, en Pedro Juan Caballero

Lic. Bruno Bogarín, director de Pluscar SA.
Lic. Bruno Bogarín, director de Pluscar SA.Gustavo Machado

Con presencia estratégica en todo el país, Pluscar Repuestos inaugura próximamente su sucursal número 23 en la ciudad de Pedro Juan Caballero, para seguir acercando soluciones integrales, productos de calidad y atención, respaldando la movilidad, la producción y el crecimiento en la región fronteriza.

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Consolidada como una de las empresas líderes del sector automotriz e industrial en Paraguay, Pluscar Repuestos continúa fortaleciendo su compromiso con los clientes a través de una sólida red de sucursales estratégicamente ubicadas en distintos puntos del territorio nacional.

Esta amplia cobertura permite brindar respuestas rápidas, eficientes y cercanas a quienes necesitan repuestos, insumos y soluciones para mantener en marcha sus vehículos, maquinarias y actividades productivas.

La presencia de Pluscar, con sus diversas sucursales en la capital del país, se extiende a otras ciudades, como San Lorenzo, Ñemby, Mariano Roque Alonso, Luque, Itauguá, Coronel Oviedo, Caaguazú, Santaní, San Ignacio, Curuguaty, Encarnación, Santa Rita, Ciudad del Este, la reciente incorporación de Concepción y a finales de este mes, y la inauguración de la sucursal número 23 en Pedro Juan Caballero.

Gracias a esta infraestructura comercial, la empresa logra estar cada vez más cerca de sus clientes, ofreciendo acceso inmediato a productos de primera línea y un servicio respaldado por profesionales altamente capacitados.

Uno de los principales diferenciales de Pluscar es su amplio portafolio, compuesto por más de 150 marcas reconocidas a nivel nacional e internacional.

Pluscar presenta su nueva sucursal en Pedro Juan Caballero, reforzando su expansión en Paraguay.
Pluscar presenta su nueva sucursal en Pedro Juan Caballero, reforzando su expansión en Paraguay.

Cada una de ellas responde a rigurosos estándares de calidad, confiabilidad y rendimiento, permitiendo a la empresa ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de diferentes segmentos del mercado.

La gestión de estos productos se realiza a través de divisiones especializadas que garantizan atención técnica y asesoramiento experto en cada área: repuestos, industrial, lubricantes, neumáticos, baterías, generadores y motobombas.

Esta estructura permite brindar una experiencia integral al cliente, con soluciones específicas para el transporte, la industria, el agro y múltiples sectores productivos.

Con una visión centrada en la cercanía, la confianza y el servicio, Pluscar Repuestos continúa expandiendo su presencia para estar donde sus clientes la necesitan, acompañando el desarrollo del país y asegurando que vehículos, maquinarias y negocios sigan avanzando sin detenerse, con garantía, respaldo, financiación y servicio postventa.

Pluscar Repuestos es una empresa con más de 26 años en el mercado, representante y proveedora integral de componentes automotrices.

Con 23 sucursales ubicadas estratégicamente en todo el territorio nacional, distribuye y comercializa más de 150 marcas para todas las líneas de origen asiático, americano y Mercosur, respaldadas con trabajo constante, buen precio, calidad y confianza.

Más información en www.pluscar.com.py y en sus redes sociales de Facebook, Instagram y Tik Tok.