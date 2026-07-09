Haq Ka Pani: Reivindicando la parte que legítimamente corresponde a la India

Lejos de ser una desviación, se trata de una corrección largamente esperada de una restricción histórica que ha perjudicado de manera desproporcionada a la India, al tiempo que ha permitido un uso indebido persistente en las zonas aguas abajo.

Esto indica que la India ya no permitirá que su parte legítima de agua quede subutilizada y se desperdicie mientras sus propios agricultores enfrentan la escasez.

Cuando se firmó el Tratado de las Aguas del Indo en 1960, la India, como país ribereño de la cuenca alta, hizo una concesión notable al aceptar limitarse a alrededor del 20% de las aguas del sistema del Indo, asignando la abrumadora cuota del 80% a Pakistán. Esta decisión reflejó una extraordinaria buena voluntad.

La expectativa era que tal generosidad fuera correspondida con una conducta responsable y un espíritu de cooperación. En cambio, a lo largo de las décadas, ese espíritu nunca fue correspondido.

La declaración del honorable primer ministro también debe verse en el contexto de los repetidos actos de terrorismo transfronterizo que emanan de Pakistán y que han minado la confianza.

La realidad de larga data, plasmada en la frase “la sangre y el agua no pueden fluir juntas”, ya no es meramente retórica.

Incidentes como el ataque terrorista de Pulwama, junto con otros ataques en el Valle, incluida la región de Pahalgam, han puesto de relieve cómo la hostilidad sostenida socava los cimientos mismos sobre los que se asientan acuerdos de cooperación como el Tratado.

Ningún acuerdo, por muy bien elaborado que esté, puede permanecer aislado de una ruptura total de la confianza.

A nivel estructural, el propio Tratado contenía asimetrías que se volvieron cada vez más insostenibles.

Impuso considerables restricciones al uso por parte de la India de las aguas que le fueron asignadas, pero no estableció ninguna obligación equivalente para Pakistán de justificar sus necesidades ni de garantizar una utilización eficiente.

Esto se refleja en las ineficiencias generalizadas, las pérdidas en los sistemas de riego (estimadas en unos 47 MAF), el almacenamiento inadecuado y la deficiente gestión hídrica de su lado, lo que lleva a que grandes volúmenes de aguas del Indo (hasta 35 MAF) fluyan sin ser utilizados hacia el mar Arábigo.

Mientras tanto, la India ha asumido el costo de la moderación. Regiones como Rajastán y Haryana han seguido sufriendo estrés hídrico, con su potencial agrícola limitado a pesar de la disponibilidad de agua que la India tiene derecho a utilizar. Este desequilibrio es precisamente lo que la declaración busca corregir.

Haq ka pani se refiere, por lo tanto, a la utilización legítima, no a la negación. La India afirma que cada gota del sistema del Indo se utilizará ahora de manera productiva para el riego, la energía hidroeléctrica y el desarrollo.

Los proyectos indios en los ríos occidentales, incluidos Baglihar y Salal, ponen de relieve otra dimensión del desafío.

Con el paso del tiempo, la sedimentación ha reducido su eficiencia y capacidad de almacenamiento. Las operaciones de limpieza, esenciales para mantener la seguridad y el rendimiento de las presas, se retrasaron durante años debido a objeciones infundadas y obstáculos procedimentales creados por Pakistán.

La necesidad final de eliminar los sedimentos acumulados no hizo más que aumentar el costo de dichos retrasos. De cara al futuro, el enfoque de la India dará prioridad a intervenciones técnicas oportunas y de vanguardia, sin dejarse chantajear por teatralidades políticas maliciosas e hiperbólicas disfrazadas de diferencias técnicas.

El mensaje general es claro. En primer lugar, la India utilizará plenamente la parte de agua que le corresponde por derecho en las regiones con estrés hídrico.

En segundo lugar, ya no aceptará un marco en el que, por un lado, la ineficiencia y el desperdicio queden sin control, mientras que, por el otro, se busca imponer restricciones artificiales y carentes de base científica.

En tercer lugar, hará valer su autonomía técnica, asegurando que la creación y el mantenimiento de la infraestructura avancen a buen ritmo, en consonancia con el pensamiento científico actual y las mejores prácticas internacionales.

Esto no es un rechazo a ningún principio consuetudinario; es una respuesta a la destrucción de los pilares fundamentales del Tratado.

Cuando las mismas promesas que sustentan un tratado se ven incumplidas por la hostilidad, el terror, la desinformación y el uso indebido, el reajuste se vuelve inevitable.

Durante décadas, la India actuó con paciencia, incluso a costa de su propio desarrollo. Esa era está dando paso a una de claridad y equilibrio.

Haq ka pani es un compromiso largamente esperado de que el agua de la India servirá a su pueblo, a sus agricultores y a su futuro.

Si bien algunos intereses particulares pueden intentar caracterizarlo erróneamente como una amenaza, no es más que una corrección de rumbo necesaria en un contexto cambiante.