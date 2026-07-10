Negocios
10 de julio de 2026 a la - 07:00

Bristol festeja sus 46 años con una cuota de regalo, precios especiales y una 0Km

Bristol celebra 46 años de trayectoria con una campaña cargada de beneficios, promociones y premios para sus clientes.
Bristol celebra 46 años de trayectoria con una campaña cargada de beneficios, promociones y premios para sus clientes.

Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, cumple 46 años y lo festeja con “Mega Ofertas” para sus clientes . Durante esta temporada especial, los clientes podrán acceder a las mejores cuotas, sin entrega inicial y con precios super bajos.

Brand Lab Para Bristol S.A.

Contenido Comercial

Además, Bristol premia la fidelidad de sus clientes con un beneficio exclusivo de una cuota de regalo en la próxima compra, y la posibilidad de participar en el sorteo de una Volkswagen Tiguan 0Km, un premio fabuloso por el mes de aniversario y gift cards en vales de compra para renovar el hogar.

Bristol propone precios especiales, cuotas accesibles, financiación sin entrega inicial y una cuota de regalo en la próxima compra.
Bristol propone precios especiales, cuotas accesibles, financiación sin entrega inicial y una cuota de regalo en la próxima compra.

Entre los productos en promoción se encuentran celulares, televisores, heladeras, lavarropas, cocinas, parlantes, bicicletas, motocicletas Buler con 1 cuota de regalo más chapa gratis y mucho más.

Celulares, televisores, heladeras, lavarropas, cocinas, motocicletas, bicicletas y muchos otros productos forman parte de las ofertas de Bristol.
Celulares, televisores, heladeras, lavarropas, cocinas, motocicletas, bicicletas y muchos otros productos forman parte de las ofertas de Bristol.

Todo lo que se necesita para equipar el hogar, con la calidad y confianza que solo Bristol ofrece.

✨ Créditos fáciles y rápidos

✨ Envíos gratis en menos de 24 horas

📞 Llamá al (021) 519-4000

📲 WhatsApp (0991) 670-000

🏬 O visitá cualquiera de sus más de 100 sucursales en todo el país

➡️Bases y condiciones en www.bristol.com.py

Bristol ofrece motocicletas Buler con 1 cuota de regalo más chapa gratis.
Bristol ofrece motocicletas Buler con 1 cuota de regalo más chapa gratis.

Nuevamente en la Expo

Bristol también estará presente en la EXPO MRA con beneficios exclusivos por compras para los clientes.

Podrán llevarse una cuota de regalo por productos seleccionados más vino de regalo y por comprar en la Expo, el cliente duplica cupones para poder ganar la increible camioneta 0km.

Bristol facilita el acceso a los productos con créditos ágiles, aprobación rápida y planes de pago adaptados a las necesidades de los clientes.
Bristol facilita el acceso a los productos con créditos ágiles, aprobación rápida y planes de pago adaptados a las necesidades de los clientes.

¡Vení, comprá y ganá en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país!