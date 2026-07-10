Bristol festeja sus 46 años con una cuota de regalo, precios especiales y una 0Km

Además, Bristol premia la fidelidad de sus clientes con un beneficio exclusivo de una cuota de regalo en la próxima compra, y la posibilidad de participar en el sorteo de una Volkswagen Tiguan 0Km, un premio fabuloso por el mes de aniversario y gift cards en vales de compra para renovar el hogar.

Entre los productos en promoción se encuentran celulares, televisores, heladeras, lavarropas, cocinas, parlantes, bicicletas, motocicletas Buler con 1 cuota de regalo más chapa gratis y mucho más.

Todo lo que se necesita para equipar el hogar, con la calidad y confianza que solo Bristol ofrece.

✨ Créditos fáciles y rápidos

✨ Envíos gratis en menos de 24 horas

📞 Llamá al (021) 519-4000

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🏬 O visitá cualquiera de sus más de 100 sucursales en todo el país

➡️Bases y condiciones en www.bristol.com.py

Nuevamente en la Expo

Bristol también estará presente en la EXPO MRA con beneficios exclusivos por compras para los clientes.

Podrán llevarse una cuota de regalo por productos seleccionados más vino de regalo y por comprar en la Expo, el cliente duplica cupones para poder ganar la increible camioneta 0km.

¡Vení, comprá y ganá en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país!