Préstamos en segundos, riesgos en cuotas

Pedir dinero desde el celular y recibirlo casi al instante dejó de ser una promesa futurista, hoy está al alcance de un dedo. En distintos mercados, fintech, bancos digitales, billeteras y plataformas de consumo ya utilizan datos transaccionales, scoring automatizado y canales móviles para aprobar préstamos pequeños, en tiempo récord y con desembolso rápido.

En América Latina, el fenómeno forma parte de una transformación mayor. De acuerdo con el BID, las transacciones de pagos digitales en la región se duplicaron desde 2019 y la participación de pagos digitales en compras presenciales pasó de alrededor de 11% en 2020 a 30% en 2024. En paralelo, el ecosistema fintech regional saltó de 703 empresas en 2017 a 3.069 en 2023, con Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile como mercados de mayor escala. Dentro de ese universo, el crédito digital conecta términos como la inclusión financiera, consumo, datos personales, tasas de interés y riesgo de sobreendeudamiento.

Nuevo modelo

Más que un producto único, el microcrédito digital describe una forma de originar y gestionar préstamos, donde su rasgo principal es que la solicitud, evaluación, aprobación, desembolso y, muchas veces, la cobranza, se realizan por canales digitales. A diferencia del microcrédito tradicional, que suele apoyarse en una relación más presencial, el modelo digital reemplaza gran parte de esa evaluación por datos y automatización. Puede aparecer como préstamo personal desde una app, adelanto de salario, crédito integrado en comercios, financiamiento vía billetera o préstamo de bajo monto para usuarios con historial financiero limitado.

La lógica operativa es compleja ya que, para prestar en segundos, las plataformas necesitan construir una evaluación de riesgo con información disponible en tiempo real: comportamiento de pago, ingresos, movimientos de cuenta, uso de billeteras, historial en instituciones financieras, actividad dentro de la app o patrones transaccionales. Ese scoring alternativo puede abrir una puerta a personas que no califican por los canales tradicionales, pero también puede generar cajas negras, sesgos, costos difíciles de comparar y decisiones impulsivas.

Base digital

Paraguay ofrece un terreno fértil para esa transición. Según Global Findex 2025 del Banco Mundial, la tenencia de cuentas entre adultos del país llegó a 60,9% en 2024, frente a 54,4% en 2021. Además, 35,9% de los adultos contaba con una cuenta de dinero móvil, 55,5% había hecho o recibido pagos digitales en el último año y 82,6% declaraba tener un smartphone personal, lo que hace a una base de acceso digital para nada marginal.

El cambio también se ve en la infraestructura local de pagos. El Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) registró un crecimiento récord en 2026. Las transferencias digitales alcanzaron picos de 56,6 millones de operaciones mensuales por un valor superior a US$ 12.300 millones. El Banco Central del Paraguay (BCP) informó además que las operaciones del SIPAP llegaron a 382 millones en 2025, mientras que el SPI incorporó en promedio 168.000 nuevos usuarios mensuales durante el año pasado y cerró con 2,76 millones de cuentas básicas. Esa “autopista” digital reduce costos de operación y hace más viable ofrecer créditos de ticket bajo.

Consumo en alza

El crédito de consumo también viene creciendo con fuerza y acompañando esa tendencia de microcréditos. El BCP reportó que el crédito a hogares aumentó 24,7% interanual a marzo de 2026 y que 78,6% de esa cartera correspondía a consumo. La morosidad de hogares se ubicó en 4,8%, con 5,2% en créditos de consumo y 4,8% en tarjetas. En diciembre de 2025, la tasa activa promedio en guaraníes para préstamos de consumo fue 18,63%, con 17,71% en bancos y 23,78% en financieras.

Boom con matices

Este pantallazo permite ver el epicentro, con un Paraguay que muestra un boom comprobable de pagos instantáneos, cuentas básicas, billeteras y canales móviles. También hay una expansión fuerte del crédito minorista y ofertas cada vez más digitales de bancos, financieras y plataformas, como préstamos personales online, minipréstamos o adelantos desde aplicaciones. Lo que todavía falta es una medición específica que permita afirmar cuánto pesa el microcrédito digital puro, cuántas operaciones genera, qué mora tiene o qué parte corresponde a fintech no bancarias.

Marco fragmentado

Asimismo, la regulación en general acompaña, pero de manera fragmentada. Los bancos y financieras operan bajo supervisión del BCP; las cooperativas, bajo el Incoop; las casas de crédito cuentan con registro específico; y los proveedores de servicios de pago quedaron dentro de un marco más claro con la Ley 7503/2025 del Sistema Nacional de Pagos (SNP). A eso se suman normas sobre tasas usurarias, protección al consumidor, información crediticia, prevención de lavado y protección de datos. El crédito digital de bajo monto todavía no aparece como una categoría regulatoria única, sino como una actividad que puede quedar bajo distintos paraguas.

Acceso y riesgo

La oportunidad es evidente, con un crédito rápido para trabajadores independientes, jóvenes, pequeños comercios y personas con poco historial formal, pero al mismo tiempo el riesgo también. Préstamos simples de obtener pueden volverse caros, recurrentes o poco transparentes si el usuario no compara tasas, comisiones, mora y cargos asociados. En mercados más avanzados, los reguladores ya observan problemas de sobreendeudamiento, cobranza agresiva, uso abusivo de datos y apps no autorizadas.

El crédito en números