Altamira Group impulsa una nueva etapa en Surubi’i con el inicio de la Torre 7

Altamira Group anuncia el inicio de obra de la Torre 7 de Altamira Surubi’i, uno de los desarrollos más disruptivos y pioneros en vida de club del Gran Asunción.

Desde su lanzamiento, Altamira Surubi’i introdujo un concepto residencial que integra vivienda, comunidad, seguridad, naturaleza y amenities en un mismo lugar.

Hoy, sus torres entregadas alcanzan un 87% de ocupación promedio mensual, reflejando la solidez comercial del proyecto y la alta demanda por vivir e invertir en esta zona.

Para inversores, algunas unidades adquiridas en etapa de lanzamiento registraron una plusvalía de hasta el 22%, con rentabilidades estimadas de entre 8% y 9%, según tipología, ubicación y condiciones de alquiler pactadas.

La zona continúa atrayendo inversiones clave, centros comerciales, colegios bilingües e internacionales y supermercados de gran alcance, consolidando a Surubi’i como una propuesta residencial aspiracional: alejada del ruido urbano, pero cerca de todo lo que Asunción ofrece.

Con la Torre 7 y la futura Torre 8, el master plan suma nuevos espacios para fortalecer la vida en comunidad: quinchos, pileta, parque infantil, cancha de pádel y cancha de pickleball, pensados para jóvenes profesionales, parejas, familias e inversores.

El proyecto ofrece departamentos monoambientes, de 1, 2 y 3 dormitorios, con precios desde G. 371.690.000 (Usd 59.950 aproximadamente) y planes de financiación flexibles con una entrega mínima del 10%, cuotas durante la construcción desde G. 4.373.000 y cuotas después de la posesión del departamento desde G. 1.800.000 aproximadamente.

Altamira Surubi’i integra amplios espacios verdes, Casa Club, piscinas para adultos y niños, canchas deportivas, gimnasio, sala de juegos, kid’s room, minimarket, área de mascotas, senderos de caminata y acceso controlado: una experiencia residencial completa, segura y funcional.

La Torre 7 ya se encuentra en obra, con entrega prevista para diciembre de 2027.

Para más información ingresar a www.altamira.com.py/surubii o contactar al equipo comercial de Altamira Group al 0992764000.