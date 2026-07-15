Negocios
15 de julio de 2026 a la - 15:03

Altamira Group impulsa una nueva etapa en Surubi’i con el inicio de la Torre 7

La combinación de naturaleza, seguridad, amenities y cercanía con Asunción fortalece el atractivo residencial de Altamira Surubi’i.
La combinación de naturaleza, seguridad, amenities y cercanía con Asunción fortalece el atractivo residencial de Altamira Surubi’i.

Con más del 92% de unidades vendidas de las Torres 1 a la 6, Altamira Group da inicio a una nueva etapa de su desarrollo residencial en Surubi’i, de Mariano Roque Alonso, a solo 15 minutos de Asunción y a 7 minutos del Shopping Mariano.

Brand Lab Para Altamira Group

Contenido Comercial

Altamira Group anuncia el inicio de obra de la Torre 7 de Altamira Surubi’i, uno de los desarrollos más disruptivos y pioneros en vida de club del Gran Asunción.

Desde su lanzamiento, Altamira Surubi’i introdujo un concepto residencial que integra vivienda, comunidad, seguridad, naturaleza y amenities en un mismo lugar.

Los niños disfrutan de amplias áreas de entrenimiento en Altamira Surubi’i, que apuesta por una experiencia residencial moderna y funcional.
Los niños disfrutan de amplias áreas de entrenimiento en Altamira Surubi’i, que apuesta por una experiencia residencial moderna y funcional.

Hoy, sus torres entregadas alcanzan un 87% de ocupación promedio mensual, reflejando la solidez comercial del proyecto y la alta demanda por vivir e invertir en esta zona.

Para inversores, algunas unidades adquiridas en etapa de lanzamiento registraron una plusvalía de hasta el 22%, con rentabilidades estimadas de entre 8% y 9%, según tipología, ubicación y condiciones de alquiler pactadas.

Altamira Surubi’i continúa expandiendo su propuesta de vida de club con nuevos espacios deportivos, recreativos y comunitarios.
Altamira Surubi’i continúa expandiendo su propuesta de vida de club con nuevos espacios deportivos, recreativos y comunitarios.

La zona continúa atrayendo inversiones clave, centros comerciales, colegios bilingües e internacionales y supermercados de gran alcance, consolidando a Surubi’i como una propuesta residencial aspiracional: alejada del ruido urbano, pero cerca de todo lo que Asunción ofrece.

Con la Torre 7 y la futura Torre 8, el master plan suma nuevos espacios para fortalecer la vida en comunidad: quinchos, pileta, parque infantil, cancha de pádel y cancha de pickleball, pensados para jóvenes profesionales, parejas, familias e inversores.

La nueva etapa del master plan incorpora más infraestructura para responder a la creciente demanda de viviendas e inversión.
La nueva etapa del master plan incorpora más infraestructura para responder a la creciente demanda de viviendas e inversión.

El proyecto ofrece departamentos monoambientes, de 1, 2 y 3 dormitorios, con precios desde G. 371.690.000 (Usd 59.950 aproximadamente) y planes de financiación flexibles con una entrega mínima del 10%, cuotas durante la construcción desde G. 4.373.000 y cuotas después de la posesión del departamento desde G. 1.800.000 aproximadamente.

Altamira Surubi'i ofrece opciones de financiación flexibles y departamentos diseñados para jóvenes profesionales, familias e inversionistas.
Altamira Surubi'i ofrece opciones de financiación flexibles y departamentos diseñados para jóvenes profesionales, familias e inversionistas.

Altamira Surubi’i integra amplios espacios verdes, Casa Club, piscinas para adultos y niños, canchas deportivas, gimnasio, sala de juegos, kid’s room, minimarket, área de mascotas, senderos de caminata y acceso controlado: una experiencia residencial completa, segura y funcional.

La Torre 7 ya se encuentra en obra, con entrega prevista para diciembre de 2027.

La entrega prevista para diciembre de 2027 marca un nuevo hito en la consolidación de Altamira Surubi’i como referente inmobiliario del área metropolitana.
La entrega prevista para diciembre de 2027 marca un nuevo hito en la consolidación de Altamira Surubi’i como referente inmobiliario del área metropolitana.

Para más información ingresar a www.altamira.com.py/surubii o contactar al equipo comercial de Altamira Group al 0992764000.