Concremaq acelera su ascenso para convertirse en una de las grandes constructoras del país

La participación de Concremaq en proyectos de alta complejidad técnica, como Park Lofts Tower, marca un punto de inflexión en ese camino: el paso de una compañía en expansión a un actor con capacidad real de competir en la primera línea del rubro.

Park Lofts Tower, quinto edificio de la desarrolladora Park Lofts, se perfila como uno de los más desafiantes dentro del segmento de edificios en altura en Asunción.

Se trata de una obra de aproximadamente 7000 m2, en gran altura, con una configuración particularmente exigente por las condiciones del terreno, esbeltez y una altura final superior a los 100 metros.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su etapa inicial, luego de un importante trabajo previo de desarrollo técnico, planificación e ingeniería.

Por sus características, requirió la participación de especialistas del exterior y la conformación de un equipo interdisciplinario e internacional.

“Park Lofts Tower representa la confirmación de que Concremaq está preparada para asumir proyectos de gran escala, gran exigencia técnica y alto impacto dentro del mercado paraguayo”, señala Sebastián Viveros, director de la constructora.

Uno de los principales desafíos del proyecto está vinculado al comportamiento estructural del edificio, especialmente por su altura y esbeltez.

En ese contexto, las acciones del viento, las exigencias propias de un terreno angosto y la necesidad de trabajar con altos niveles de precisión técnica hacen que la estructura sea un factor central.

A eso se suma la complejidad logística de ejecutar una obra de estas características en una ubicación estratégica y altamente transitada.

En una obra de esta envergadura, con un plazo ajustado y un pico de aproximadamente 300 personas trabajando en simultáneo, ya no alcanza con tener capacidad de ejecución: se necesita una estructura capaz de responder con planificación, coordinación, control técnico y solidez operativa al máximo nivel.

Si bien se trata de una empresa joven en su estructura societaria, está respaldada por la experiencia de sus socios fundadores, que acumulan más de 15 años de trayectoria en el rubro.

Sobre esa base, la empresa busca construir una organización moderna, técnicamente robusta, con visión de largo plazo y preparada para competir en el segmento más exigente de la construcción paraguaya.

“En Paraguay, las grandes obras históricamente estuvieron concentradas en empresas con décadas de trayectoria. Nosotros respetamos mucho ese recorrido, pero también creemos que hay espacio para una nueva generación de constructoras. Concremaq quiere estar entre las que lideren esa nueva etapa”, afirma Viveros.

Actualmente, además de Park Lofts Tower, la constructora tiene ocho edificios en altura en ejecución, junto con otros desarrollos en distintos segmentos, entre ellos centros logísticos, barrios cerrados, obras viales, infraestructura pluvial, galpones, salones comerciales y desarrollos horizontales.

Esa diversidad refuerza un proceso de crecimiento sostenido y de ampliación de capacidades.

“Nuestro objetivo no es solamente crecer. Queremos convertir a Concremaq en una de las constructoras de referencia del Paraguay, con estándares internacionales y capacidad real de competir en la primera línea del sector. Y no queremos que eso ocurra dentro de varias décadas: queremos construir esa posición en un horizonte de 10, máximo 15 años”, sostiene Viveros.

La participación en Park Lofts Tower aparece así no solo como una obra emblemática, sino como una señal concreta del lugar al que Concremaq apunta.

En un mercado liderado históricamente por empresas tradicionales, la compañía empieza a afirmarse como una nueva fuerza dentro de la construcción paraguaya, con vocación de permanencia, de escala y de protagonismo.