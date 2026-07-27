Negocios
27 de julio de 2026 a la - 09:35

Nipponflex Internacional reunió a líderes de todo el mundo en Ciudad del Este para impulsar su expansión global

Nipponflex reunirá en Ciudad del Este a líderes, ejecutivos y distribuidores de diversos países para fortalecer la capacitación, la alineación estratégica y los planes de expansión internacional.
Nipponflex reunió en Ciudad del Este a líderes, ejecutivos y distribuidores de diversos países para fortalecer la capacitación, la alineación estratégica y los planes de expansión internacional.gentileza

Nipponflex Internacional llevó a cabo el encuentro global “Leader Training”, que reunió a líderes de distintos países en Ciudad del Este, los días 24, 25 y 26 de julio del corriente año.

Brand Lab Para Nipponflex S.A.

Contenido Comercial

Leader Training convocó a líderes, ejecutivos y distribuidores de diversos países con el objetivo de fortalecer la capacitación de los equipos, promover la alineación estratégica y presentar los próximos pasos de la expansión internacional de la compañía.

La iniciativa se desarrolló en un momento de fuerte crecimiento de Nipponflex en el continente americano.

En los últimos años, la empresa amplió su presencia en mercados estratégicos como Paraguay, México, Ecuador, Bolivia, Colombia y Estados Unidos, consolidando su operación y fortaleciendo su red internacional de emprendedores.

Nipponflex continúa ampliando su presencia en América con nuevas operaciones y mercados.
Nipponflex continúa ampliando su presencia en América con nuevas operaciones y mercados.

En 2026, la compañía fortaleció aún más su presencia internacional con la apertura de nuevas unidades en Argentina y Perú, y continúa avanzando a un ritmo acelerado, con la proyección de inaugurar dos nuevas operaciones antes de finalizar el año.

Según la dirección de la empresa, las inversiones no están concentradas únicamente en la expansión geográfica. Nipponflex también realiza importantes inversiones en tecnología, infraestructura y atención al distribuidor, con el objetivo de ofrecer una experiencia cada vez más eficiente e integrada para su red de emprendedores y consumidores.

Para los ejecutivos de la compañía, Nipponflex se encuentra estratégicamente posicionada para aprovechar una de las tendencias más prometedoras de la actualidad: el crecimiento del mercado del biohacking y de las tecnologías orientadas al bienestar, la calidad de vida y la longevidad.

La estrategia de la compañía está alineada con el auge del biohacking, el bienestar, la longevidad y las soluciones orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas.
La estrategia de la compañía está alineada con el auge del biohacking, el bienestar, la longevidad y las soluciones orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas.

La expectativa es que la combinación de innovación, emprendimiento y expansión internacional impulsen un nuevo ciclo de crecimiento sostenible para la organización.

“Estamos construyendo una plataforma global preparada para los desafíos del futuro. Lo que estamos viviendo hoy representa apenas el comienzo de una gran ola de crecimiento y expansión internacional”, destacan desde La Presidencia de la compañía.

Con presencia en diversos países y una estrategia enfocada en la innovación y el desarrollo humano, Nipponflex busca ampliar las oportunidades de negocio y llevar sus soluciones a un número cada vez mayor de personas, avanzando en su ambiciosa visión de alcanzar presencia en 153 países.

Con una visión ambiciosa de alcanzar presencia en 153 países, Nipponflex busca consolidarse como una plataforma internacional de innovación, emprendimiento y desarrollo humano.
Con una visión ambiciosa de alcanzar presencia en 153 países, Nipponflex busca consolidarse como una plataforma internacional de innovación, emprendimiento y desarrollo humano.

Más detalles en su cuenta @nipponflexparaguay.