Nipponflex Internacional reunió a líderes de todo el mundo en Ciudad del Este para impulsar su expansión global

Leader Training convocó a líderes, ejecutivos y distribuidores de diversos países con el objetivo de fortalecer la capacitación de los equipos, promover la alineación estratégica y presentar los próximos pasos de la expansión internacional de la compañía.

La iniciativa se desarrolló en un momento de fuerte crecimiento de Nipponflex en el continente americano.

En los últimos años, la empresa amplió su presencia en mercados estratégicos como Paraguay, México, Ecuador, Bolivia, Colombia y Estados Unidos, consolidando su operación y fortaleciendo su red internacional de emprendedores.

En 2026, la compañía fortaleció aún más su presencia internacional con la apertura de nuevas unidades en Argentina y Perú, y continúa avanzando a un ritmo acelerado, con la proyección de inaugurar dos nuevas operaciones antes de finalizar el año.

Según la dirección de la empresa, las inversiones no están concentradas únicamente en la expansión geográfica. Nipponflex también realiza importantes inversiones en tecnología, infraestructura y atención al distribuidor, con el objetivo de ofrecer una experiencia cada vez más eficiente e integrada para su red de emprendedores y consumidores.

Para los ejecutivos de la compañía, Nipponflex se encuentra estratégicamente posicionada para aprovechar una de las tendencias más prometedoras de la actualidad: el crecimiento del mercado del biohacking y de las tecnologías orientadas al bienestar, la calidad de vida y la longevidad.

La expectativa es que la combinación de innovación, emprendimiento y expansión internacional impulsen un nuevo ciclo de crecimiento sostenible para la organización.

“Estamos construyendo una plataforma global preparada para los desafíos del futuro. Lo que estamos viviendo hoy representa apenas el comienzo de una gran ola de crecimiento y expansión internacional”, destacan desde La Presidencia de la compañía.

Con presencia en diversos países y una estrategia enfocada en la innovación y el desarrollo humano, Nipponflex busca ampliar las oportunidades de negocio y llevar sus soluciones a un número cada vez mayor de personas, avanzando en su ambiciosa visión de alcanzar presencia en 153 países.

Más detalles en su cuenta @nipponflexparaguay.