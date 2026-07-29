TL Sports cruza el Atlántico y lleva su modelo de retail a España

TL Sports & Outdoors comenzó a operar a mediados de julio su primera tienda en Europa, ubicada en Costa Brava, España, con la inauguración oficial prevista para el 7 de agosto. La apertura marca el ingreso de la cadena deportiva al retail europeo, después de varios años de presencia comercial de Sport Group en el mercado español.

“Nosotros tenemos distribución en España desde hace como seis años, entonces quisimos desembarcar ya con nuestro esquema de retail. Es la primera de varias tiendas que vamos a abrir; la siguiente es Madrid”, explicó Esteban Piccini, fundador y CEO de Sport Group, en conversación con ABC Negocios.

Primer paso

La elección de Costa Brava responde tanto a la época como al perfil del destino. El local abrió en plena temporada alta del verano europeo y se encuentra en una zona costera donde, según el empresario, existe espacio para una propuesta centrada en productos técnicos y no solamente en indumentaria de uso cotidiano.

“La inauguración oficial va a ser el 7 de agosto, pero la tienda ya está operando porque es temporada alta de vacaciones. La verdad es que nos está yendo muy bien desde que abrimos. Es una zona de playa muy linda y vimos que faltaba una tienda especializada en todo lo que sea running y deporte, bien deportiva, no casual”, afirmó.

La propuesta reúne marcas internacionales vinculadas al running, el outdoor y la aventura, entre ellas Babolat, Brooks, Cotopaxi, Hoka, Helly Hansen, Keen, On, Salomon, Saucony y Teva. El formato busca trasladar a España el modelo de tienda especializada que TL desarrolló en Paraguay, con una selección técnica y asesoramiento orientado a cada disciplina.

Para Sport Group, esta apertura no representa un movimiento aislado, siendo que ya contaban con una estructura de distribución en España y hoy utilizan ese conocimiento previo como base para avanzar ahora con locales propios. “La apertura de nuestra primera tienda en España representa un logro muy importante para Sport Group y para todo el equipo de TL Sports & Outdoors. Es el resultado de una visión de crecimiento que venimos desarrollando desde hace varios años”, sostuvo Piccini.

Escala regional

El salto a Europa se apoya en una estructura construida durante más de tres décadas. Sport Group comenzó en 1995 como importador y distribuidor, abrió sus primeras tiendas en Paraguay durante la segunda mitad de esa década y luego extendió sus operaciones hacia otros mercados. Actualmente combina distribución mayorista, tiendas multimarca, locales monomarca y otras unidades de negocio.

En Paraguay, TL registra cerca de una treintena de puntos de venta, entre locales tradicionales, tiendas en centros comerciales, outlet, espacios estacionales y un pro shop. A esta red se suman las tiendas exclusivas de diferentes marcas administradas por el grupo.

La dimensión de la compañía también se refleja en su plantel. De acuerdo con datos actualizados proporcionados por Sport Group, el equipo local está integrado por alrededor de 780 personas, mientras que la dotación internacional ya ronda las 2.800. Su presencia se extiende por buena parte de América Latina, además de España y una oficina en Dubái, desde donde gestiona negocios en mercados de Eurasia.

“Como distribución estamos de México para abajo y tenemos oficinas en casi todos los países. En Europa estamos en España y también tenemos una oficina en Dubái, desde donde manejamos todo lo que es Eurasia. Tenemos varias marcas que distribuimos en Kazajistán, Uzbekistán y otros mercados”, detalló el CEO.

Cabe entender que la expansión internacional no se limita, por tanto, a replicar tiendas. Sport Group opera como representante y distribuidor de marcas, abastece al canal mayorista y desarrolla formatos propios de retail. Su portafolio ya superaba las 140 marcas en 2024 e incluye hoy categorías deportivas, outdoor, moda casual, artículos para el hogar y otros segmentos.

Dentro de esa estructura, TL Sports & Outdoors es la principal cadena deportiva multimarca. Henley concentra la propuesta de moda y lifestyle, mientras que la división Home reúne artículos para el hogar. El grupo también avanza mediante tiendas monomarca de firmas como Hoka, Fila, New Era y Salomon, dependiendo del mercado.

Más formatos

Uruguay fue el primer mercado externo en recibir una tienda TL, en 2024, aunque Sport Group ya operaba allí mediante sociedades y alianzas comerciales. Esa experiencia sirvió como un importante paso previo para probar el formato fuera de Paraguay y preparar una expansión más amplia que hoy se está desarrollando.

La estrategia combina tres caminos: abrir nuevas tiendas TL, ampliar los espacios existentes y desarrollar locales exclusivos para marcas con demanda suficiente. El grupo también proyecta continuar su crecimiento en Argentina, mientras Piccini adelantó que Buenos Aires figura entre los próximos mercados, con uno o dos locales previstos antes de finalizar el año.

En Paraguay, mientras tanto, la expansión sigue en marcha. Sport Group está reforzando el formato outlet y ampliando locales en centros comerciales, además de preparar nuevas aperturas monomarca. En este sentido, el referente mencionó trabajos de ampliación en espacios como Shopping Mariscal y delSol Shopping & lifestyle.

“Vamos a ir desembarcando nuevas marcas y vamos a tener espacios más grandes”, afirmó el CEO, agregando que la empresa está revisando permanentemente sistemas, procesos y contrataciones para acompañar una estructura que crece de forma sostenida, tanto dentro como fuera del país.

Mercado deportivo

El crecimiento de TL también coincide con un cambio en los hábitos de consumo. Para Piccini, el interés por el deporte, el bienestar y la actividad física se fortaleció después de la pandemia y permitió que las categorías técnicas avanzaran con mayor velocidad que las propuestas exclusivamente vinculadas a la moda.

“Hay una tendencia pospandemia global hacia el tema deportivo, a cuidarse y a hacer mucho deporte, y eso ayudó bastante en este segmento”, explicó. Añadió que la unidad deportiva muestra un desarrollo más rápido, mientras Henley continúa consolidándose en la categoría de moda y casual.

Consultado respecto a la competitividad del mercado, el empresario evitó presentar a TL como una cadena sin competencia. “Tenemos buenos competidores, gente que trabaja bien. La verdad es que está madurando mucho el mercado local”, afirmó. Ese proceso obliga a las empresas del rubro a diferenciarse por especialización, disponibilidad de marcas, tamaño de los espacios y calidad del asesoramiento.

Por ende, la tienda de Costa Brava será la primera prueba europea del formato TL. Su desempeño durante el verano, la inauguración oficial de agosto y la preparación del siguiente local en Madrid definirán el ritmo de una expansión que Sport Group plantea de manera gradual.

“Estamos viendo otros lugares, pero vamos a ir de a poco”, resumió Piccini. La hoja de ruta inmediata incluye consolidar España, ampliar la presencia en Uruguay, avanzar en Buenos Aires y continuar desarrollando tiendas TL y monomarca en los mercados donde el grupo ya posee distribución. “Haber iniciado esta expansión con nuestra llegada a Uruguay y ahora dar el salto a Europa confirma que estamos construyendo una sólida marca con proyección internacional”, concluyó.

Sport Group en números