Dólar cae en su menor nivel en casi 7 años y cerró en G. 5.961

La cotización del dólar estadounidense registró este jueves un nuevo descenso frente al guaraní, profundizando un ciclo de debilitamiento que se viene observando desde mediados del año pasado. En el cierre de la jornada, el tipo de cambio se ubicó en G. 5.961 en el segmento interbancario y alrededor de G. 6.000 en el mercado de efectivo, niveles que, por su magnitud, remiten a valores que no se registraban desde 2019.

En términos anuales, el dólar acumula una caída cercana al 20%, un ritmo menor al que llegó en mayo cuando registró una caída cercana al 25%, con lo que se observa que la brecha se va acortando debido a que la baja en la cotización ya se viene registrando desde mediados del año pasado. En otras palabras, la variación anual sigue siendo fuerte, aunque el ajuste tiende a verse menos abrupto en ciertos momentos del año porque la depreciación no es un fenómeno reciente, sino acumulado.

Expectativas del mercado

El retroceso no ocurre en el vacío. De acuerdo con la última encuesta del Banco Central del Paraguay (BCP) , los agentes económicos esperan que la presión a la baja continúe en el corto plazo. Esa expectativa, en sí misma, suele ser relevante: influye en decisiones de cobertura cambiaria, planificación de importaciones, fijación de precios y proyecciones de ingresos para sectores expuestos al dólar.

El debilitamiento del dólar frente al guaraní tiende a redistribuir costos y beneficios dentro de la economía.

Para quienes demandan dólares, el descenso puede traducirse en alivio:

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Consumidores que viajan o realizan compras en el exterior enfrentan un costo menor en moneda local.

Empresas importadoras o con pagos en divisas suelen ver abaratadas sus obligaciones, al menos en términos de guaraníes.

En cambio, para quienes generan ingresos en dólares, el escenario se vuelve más desafiante: