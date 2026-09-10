57 años de una pequeña oficina a una casa que mira al futuro

Ubicada en el Edificio Lynch Center, sobre la avenida Madame Elisa Alicia Lynch esquina Río Paraguay, de Asunción, la nueva sede reunió a autoridades, accionistas, directores, clientes, proveedores y colaboradores, protagonistas de una historia que continúa escribiendo nuevos capítulos.

El concepto elegido para acompañar este momento resume ese espíritu: Nueva casa. Nueva energía. El mismo propósito de seguir construyendo sueños.

Más que una frase institucional, la consigna refleja la intención de una compañía que nació en 1969 como una de las primeras loteadoras del Paraguay y que hoy amplía sus horizontes para responder a las nuevas demandas del mercado.

Durante el acto, Jorge Mendelzon, director de Inmobiliaria del Este, puso la mirada en ese recorrido y recordó los comienzos de la empresa.

“Inmobiliaria del Este nace hace 57 años como una de las primeras loteadoras del Paraguay”, señaló, antes de rendir homenaje a sus fundadores, Aldo Zucolillo y Julio César Zucolillo, quienes, según destacó, tuvieron “la visión y el sueño de poder buscar que toda la gente pueda lograr su terreno propio con muchas facilidades”.

Aquella primera oficina, pequeña y modesta, estaba en el centro de Asunción. Sin embargo, Mendelzon resumió lo que significó aquel punto de partida con una imagen potente.

“Con sueños gigantes que hoy realmente saltan a la luz y están a la vista de todos”, resaltó.

El crecimiento alcanzado habla por sí solo

Inmobiliaria del Este cuenta actualmente con 11 agencias y más de 190 colaboradores, mientras que Mendelzon destacó una dimensión aún mayor de ese recorrido.

“Hoy tiene 165 mil lotes entregados, tiene 1.000 urbanizaciones en curso y lo más importante diría yo es lo que está por venir”, destacó Mendelzon.

Ese futuro ya comenzó a tomar forma. La compañía está diversificando su propuesta y avanzando hacia edificios de oficinas, departamentos y barrios cerrados, además de continuar desarrollando proyectos en distintos puntos del país.

“Nos estamos ayornando al nuevo estilo del real estate que Paraguay ya no escapa de esa realidad”, afirmó Mendelzon, al señalar que las nuevas necesidades trascienden incluso las fronteras nacionales.

La nueva casa central acompaña precisamente esa transformación. El espacio fue concebido para centralizar la atención y ofrecer una experiencia más moderna, cómoda y eficiente, tanto para quienes buscan una propiedad como para colaboradores y aliados.

Desde allí se brinda asesoramiento sobre loteamientos, barrios cerrados y desarrollos verticales, integrando en un mismo lugar las diferentes alternativas de la empresa.

Una nueva casa para seguir construyendo sueños

Para Eduardo Quiroga, gerente general de Inmobiliaria del Este, el proyecto también tiene una fuerte dimensión humana.

Agradeció a los accionistas y directores por la confianza depositada en el equipo y recordó que detrás de los 57 años de historia “han pasado muchísimas personas”, cada una de ellas dejando “su granito de arena” y formando parte de la huella de la organización.

Quiroga también destacó el trabajo de quienes hicieron posible la nueva sede, entre ellos Víctor González Acosta, a quien agradeció por ayudar a construir el proyecto, y César Aquino, por el diseño de una oficina “funcional” y, sobre todo, “pensada para los clientes”.

Esa mirada hacia quienes visitan diariamente la compañía está presente en cada detalle.

La ubicación estratégica, el estacionamiento, los espacios de atención y hasta una cafetería fueron concebidos para elevar la experiencia.

“La idea fue que el cliente cuando venga a Inmobiliaria del Este, a esta nueva casa central, pueda encontrar todo ese abanico”, explicó Quiroga.

Ese abanico refleja, justamente, la evolución del negocio. El cliente que antes encontraba principalmente opciones de loteamiento, hoy puede conocer también propuestas de barrios cerrados, departamentos y otros desarrollos que forman parte de la expansión de la compañía.

La elección de Lynch Center tampoco fue casual. Para Quiroga, instalarse en esta zona permite ganar visibilidad y, al mismo tiempo, acercarse a uno de los principales polos empresariales de Asunción.

“Estamos ubicados, como dijo Jorge (Mendelzon), en un lugar estratégico, siete minutos del eje corporativo de Asunción, donde está el Shopping del Sol, el World Trade Center, donde se dan las conversaciones empresariales que generan valor para el futuro”, sostuvo.

Así, la apertura de esta sede adquiere un significado que trasciende una mudanza. Es la representación física de una empresa que conserva sus raíces mientras incorpora nuevas formas de hacer negocios, atender y relacionarse.

Mendelzon lo resumió al agradecer especialmente a los clientes y colaboradores que hicieron posible este camino. “Inmobiliaria del Este está creciendo año a año, pero lo que nunca va a cambiar son sus principios”, afirmó.

En esa combinación entre memoria y futuro parece estar la verdadera dimensión de la nueva casa.

Hay 57 años de historia detrás de sus puertas, miles de familias que confiaron en la empresa para construir patrimonio, cientos de colaboradores que fueron dejando su huella y nuevos proyectos que ya comienzan a delinear el próximo capítulo.

Por eso, la celebración no fue solamente por un nuevo espacio. Fue por todo lo que representa llegar hasta aquí y, especialmente, por aquello que todavía queda por construir.

“Estamos sumamente orgullosos de toda esta historia, y a la vez muy emocionados con el futuro”, finalizó Quiroga.