Kia presentó en Paraguay la nueva Seltos 2027 de Grupo Garden

De la mano del Grupo Garden, Kia Paraguay incorporó a su portafolio local la nueva generación de Seltos, presentada oficialmente en un encuentro realizado en el complejo Textilia. El modelo 2027 llega con una evolución integral respecto a su antecesor, con mayores dimensiones, un habitáculo renovado y una dotación tecnológica orientada a elevar la experiencia de conducción en el segmento SUV.

Una evolución en dimensiones y diseño

La nueva Seltos presenta una carrocería de 4,46 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,635 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,69 metros. El crecimiento se traduce en mayor amplitud interior y capacidad de carga. A nivel exterior, incorpora elementos como manijas flush, disponibles con accionamiento automático según versión, llantas de hasta 18 pulgadas y techo panorámico eléctrico en las configuraciones superiores.

Tecnología como protagonista

El interior fue completamente rediseñado y concentra buena parte de la evolución del modelo. Según la versión, incorpora panel de instrumentos digital, pantalla multimedia de hasta 12,3 pulgadas, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y sistema de sonido Bose. Algunas configuraciones también suman Head Up Display y asientos delanteros con ajustes eléctricos y climatización.

La gama está compuesta por seis versiones y utiliza un motor 1.5 diésel de 113 HP y 250 Nm de torque, asociado a tracción 2WD y transmisiones manual o automática de seis velocidades, dependiendo de la configuración.

Seguridad y asistencia

Otro de los ejes de la propuesta es el paquete de seguridad. Toda la gama cuenta con seis airbags, frenos ABS, control de estabilidad, asistente de ascenso y descenso, monitoreo de presión de neumáticos y sensores de estacionamiento. Las versiones superiores incorporan además tecnologías de asistencia a la conducción, como prevención de colisión frontal y en reversa, mantenimiento y seguimiento de carril, control crucero inteligente y monitor de visión 360°.

La nueva Seltos 2027 se encuentra disponible en Paraguay desde US$ 23.990 al contado, mientras que Grupo Garden ofrece alternativas de financiación desde US$ 265 mensuales, incluyendo transferencia y seguro por un año, según la propuesta presentada.

Con este lanzamiento, Kia busca reforzar su presencia en un mercado donde los SUV continúan ganando espacio y ampliar su oferta con un modelo que combina practicidad, equipamiento y tecnología.

Para conocer más detalles las personas interesadas pueden visitar cualquiera de los showrooms de la marca o visitar las redes sociales Kia Paraguay.