Negocios
11 de septiembre de 2026 a la - 19:14

Kia presentó en Paraguay la nueva Seltos 2027 de Grupo Garden

SUV All-new Seltos blanco exhibido en evento con pantalla mostrando detalles de su interior y ambientación dramática.
El All New Kia Seltos fue presentado oficialmente por Grupo Garden. Pedro Gonzalez

Kia Paraguay presentó oficialmente la nueva Seltos 2027, un SUV que amplía sus dimensiones, tecnología y equipamiento para competir en un segmento cada vez más exigente. El modelo, distribuido por Grupo Garden, llega en cinco versiones y combina un motor 1.5 diésel con una propuesta centrada en confort, conectividad y seguridad.

Brand Lab Para Grupo Garden

Contenido Comercial

De la mano del Grupo Garden, Kia Paraguay incorporó a su portafolio local la nueva generación de Seltos, presentada oficialmente en un encuentro realizado en el complejo Textilia. El modelo 2027 llega con una evolución integral respecto a su antecesor, con mayores dimensiones, un habitáculo renovado y una dotación tecnológica orientada a elevar la experiencia de conducción en el segmento SUV.

Tres personas en atuendo formal, una mujer habla con micrófono frente a un coche blanco en un escenario moderno.
Directivos de Garden y Kia Paraguay presentaron el vehículo.

Una evolución en dimensiones y diseño

La nueva Seltos presenta una carrocería de 4,46 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,635 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,69 metros. El crecimiento se traduce en mayor amplitud interior y capacidad de carga. A nivel exterior, incorpora elementos como manijas flush, disponibles con accionamiento automático según versión, llantas de hasta 18 pulgadas y techo panorámico eléctrico en las configuraciones superiores.

Un automóvil Kia Seltos 2027 de color blanco exhibido en un fondo azul durante su presentación oficial.
El All New Kia Seltos 2027 tiene un diseño más amplio.

Tecnología como protagonista

El interior fue completamente rediseñado y concentra buena parte de la evolución del modelo. Según la versión, incorpora panel de instrumentos digital, pantalla multimedia de hasta 12,3 pulgadas, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y sistema de sonido Bose. Algunas configuraciones también suman Head Up Display y asientos delanteros con ajustes eléctricos y climatización.

El nuevo Kia Seltos cuenta con una pantalla multimedia que permite acceder a Android Auto y AppleCarPlay.
El nuevo Kia Seltos cuenta con una pantalla multimedia que permite acceder a Android Auto y AppleCarPlay.

La gama está compuesta por seis versiones y utiliza un motor 1.5 diésel de 113 HP y 250 Nm de torque, asociado a tracción 2WD y transmisiones manual o automática de seis velocidades, dependiendo de la configuración.

Seguridad y asistencia

Otro de los ejes de la propuesta es el paquete de seguridad. Toda la gama cuenta con seis airbags, frenos ABS, control de estabilidad, asistente de ascenso y descenso, monitoreo de presión de neumáticos y sensores de estacionamiento. Las versiones superiores incorporan además tecnologías de asistencia a la conducción, como prevención de colisión frontal y en reversa, mantenimiento y seguimiento de carril, control crucero inteligente y monitor de visión 360°.

El nuevo modelo de Kia cuenta con alerta de punto ciego.
El nuevo modelo de Kia cuenta con alerta de punto ciego.

La nueva Seltos 2027 se encuentra disponible en Paraguay desde US$ 23.990 al contado, mientras que Grupo Garden ofrece alternativas de financiación desde US$ 265 mensuales, incluyendo transferencia y seguro por un año, según la propuesta presentada.

Hombre con tatuajes en brazos y camiseta negra sentado al volante de un Kia Seltos rojo, concentrado en la prueba del automóvil.
El diseño interior del vehículo prioriza el confort.

Con este lanzamiento, Kia busca reforzar su presencia en un mercado donde los SUV continúan ganando espacio y ampliar su oferta con un modelo que combina practicidad, equipamiento y tecnología.

Para conocer más detalles las personas interesadas pueden visitar cualquiera de los showrooms de la marca o visitar las redes sociales Kia Paraguay.