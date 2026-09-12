1 de cada 3 adultos paraguayos nota un uso problemático de celulares y riesgo en apuestas online según investigación de UMAX–ICA

La población adulta del Paraguay está cambiando numerosos hábitos de consumo, con la normalización y el fácil acceso a los dispositivos móviles que permiten un acceso casi ilimitado a nuevas formas de adicciones, lo cual es un desafío de constante actualización para los sistemas de salud pública del país.

Desde esta perspectiva, la UMAX junto con el ICA Consultoría Estratégica llevaron a cabo una encuesta nacional a 1000 personas de 18 años o más, ponderada para representar a la población paraguaya, como un retrato que describe la situación de la población adulta del país en materia de salud mental, hábitos de vida, consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas potencialmente problemáticas.

El cuestionario abarcó distintos temas, desde la prevalencia de uso de sustancias psicoactivas, riesgo de adicción, bienestar general, y psicológico.

En este caso, la UMAX decidió incluir el uso intensivo de teléfonos móviles y el hábito de apostar por internet (bets, casinos virtuales, ciber apuestas) como conductas potencialmente perjudiciales, ya que la literatura señala que pueden afectar la salud mental, el descanso, los vínculos, la capacidad de autorregulación y generar un deterioro de la vida cotidiana.

En este último campo, la encuesta UMAX/ICA arrojó que 14,6% de la población adulta paraguaya alcanza un indicador indirecto de uso problemático del celular, mientras que el 36,0% señala que percibe en su entorno algún problema vinculado con el uso de dispositivos móviles.

En cuanto a las apuestas en línea, el 12,9% declaró haber apostado o gastado dinero en juegos virtuales durante los últimos doce meses, coincidiendo además con una mayor difusión de anuncios en vía pública y medios de comunicación, y 7,5% de los encuestados presentó alguna señal de riesgo, como gasto mayor al previsto, dificultad para detenerse o consecuencias negativas.

Vale aclarar, no obstante, que estos datos son señales poblacionales de alerta, pero no deben ser leídos como diagnósticos clínicos de adicción digital o ludopatía.

Estos hallazgos cobran especial relevancia cuando se tiene en consideración que el celular redujo casi todas las barreras que antes separaban a una persona de ciertas conductas de riesgo.

La Mg. Alejandra Najenson, docente investigadora de la carrera de Medicina de la UMAX, ha presentado los resultados de este relevamiento durante el I Simposio Internacional de Prevención y Lucha contras las Adicciones, organizado por la UMAX en el Centro de Eventos de Paseo La Galería.

Para Najenson, “el daño no proviene solo del acto de apostar, sino de la combinación entre acceso permanente, velocidad de operación, disponibilidad de dinero digital, estímulos promocionales, privacidad y menor fricción para detenerse.

En ese contexto, la apuesta puede integrarse silenciosamente a la rutina diaria, convertirse en ludopatía y volverse más difícil de reconocer por la persona afectada y detectar por parte de su familia y/o su entorno.

En Paraguay ya existen antecedentes que permiten situar los nuevos consumos de dispositivos móviles como un campo emergente de investigación.

La encuesta UMAX/ICA busca ampliar la mirada sobre las adicciones y conductas de riesgo, subrayando que éstas no solo se expresan solamente en el consumo de sustancias psicoactivas ni en escenarios evidentes de deterioro de las condiciones de vida, ya que pueden aparecer en prácticas consideradas normales y, por eso, con baja percepción de riesgo.

Estas acciones forman parte del Programa institucional IKATU, una iniciativa de la UMAX que busca articular desde la academia, el Estado y la sociedad civil (centros de adicciones, casas de retiro, grupos de trabajo) una serie de acciones para fortalecer la prevención, la educación y el acompañamiento integral frente a las adicciones.

El Programa IKATU de la UMAX fue declarado de interés nacional por la Cámara de Senadores mediante la Declaración Nº. 493 y por la Cámara de Diputados mediante la Declaración N.º 1766, cuenta con el respaldo institucional de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) y se alinea con las líneas de trabajo del Grupo Internacional de Investigación en Toxicomanía (GRITO).

A través de la investigación y de iniciativas como IKATU, la UMAX busca contribuir a comprender estas nuevas expresiones de riesgo y generar conocimiento que permita anticiparlas, fortalecer su prevención y acompañar los nuevos desafíos que plantean para la sociedad paraguaya.

El análisis completo está disponible en https://www.umax.edu.py/noticias/377/detail.