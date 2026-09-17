Grupo Garden incorpora iCAUR y amplía su apuesta por la movilidad electrificada

El mercado paraguayo de vehículos de nueva energía suma un nuevo protagonista con la llegada de iCAUR, marca que desde septiembre forma parte del portafolio del Grupo Garden, representante exclusivo en el país. La presentación oficial se realizó en el Hotel La Factoría, donde la compañía reunió a invitados y referentes del sector para dar a conocer una propuesta que busca vincular la estética de inspiración clásica con tecnologías orientadas a una movilidad más eficiente.

La incorporación amplía la estrategia de Grupo Garden dentro de un segmento que viene incorporando nuevas alternativas de propulsión y responde a la búsqueda de vehículos que conjuguen diseño, tecnología, prestaciones y versatilidad.

Una identidad basada en lo clásico

La filosofía de iCAUR se articula alrededor del concepto “Lo clásico no pasa de moda”, una premisa que la marca traslada tanto al diseño exterior como a su posicionamiento. La propuesta apunta a construir vehículos con una identidad visual reconocible, evitando que la incorporación de tecnología implique dejar de lado elementos asociados con la robustez y el carácter de los SUV.

Desde esta perspectiva, la marca plantea una interpretación contemporánea de lo clásico: diseños concebidos para mantener vigencia estética mientras incorporan sistemas de propulsión y soluciones tecnológicas vinculadas a la nueva generación de movilidad.

La compañía también pone énfasis en la calidad constructiva y en la capacidad para distintos escenarios de conducción. Su propuesta contempla tanto el uso urbano como experiencias fuera de ruta, con modelos desarrollados para perfiles de usuarios que buscan combinar funcionalidad y personalidad.

Tres SUV para diferentes perfiles

El desembarco de iCAUR se produce con un portafolio inicial compuesto por tres SUV, con diferentes configuraciones de propulsión y características.

El iCAUR V23 se presenta como la alternativa 100% eléctrica de la gama. Se trata de un SUV compacto orientado principalmente al entorno urbano, con una autonomía de hasta 500 kilómetros. Su propuesta integra diseño, conectividad y movilidad eléctrica, apuntando a usuarios que buscan una alternativa tecnológica para sus desplazamientos cotidianos.

En una dimensión diferente se ubica el iCAUR 03T, equipado con tecnología híbrida enchufable de rango extendido, conocida como REEV. Su concepción combina una estética robusta con capacidades orientadas a la conducción fuera del asfalto, buscando equilibrar eficiencia y desempeño.

El modelo de mayor tamaño y prestaciones de la presentación es el iCAUR V27, también desarrollado con tecnología REEV. La versión presentada alcanza hasta 450 HP de potencia y apunta a quienes buscan mayores capacidades dinámicas, espacio y posibilidades de utilización, incluyendo escenarios vinculados a la aventura.

Tecnología y diseño como ejes

Más allá de las diferencias entre sus modelos, iCAUR construye su propuesta sobre tres pilares: diseño, capacidad y permanencia. La marca plantea una estética que busca trascender las tendencias pasajeras, acompañada por soluciones tecnológicas aplicadas a la movilidad electrificada.

El concepto eco-premium se vincula, en este sentido, con una experiencia que no se limita al sistema de propulsión. La intención es integrar tecnología, diseño y funcionalidad en vehículos capaces de adaptarse a diferentes estilos de vida.

La capacidad todoterreno constituye otro de los elementos destacados, especialmente en las alternativas híbridas de la gama. Para iCAUR, la movilidad de nueva energía no debe estar necesariamente asociada únicamente al entorno urbano, sino que puede extenderse a propuestas con mayor versatilidad y aptitud para diferentes terrenos.

Una nueva etapa para Grupo Garden

Para Grupo Garden, la llegada de iCAUR representa una ampliación de su participación en el proceso de transformación que atraviesa la industria automotriz. La incorporación se suma a un portafolio de marcas internacionales con el que el grupo busca atender distintos segmentos del mercado paraguayo.

La representación exclusiva de iCAUR también conecta al grupo con el ecosistema global de Chery Automobile, fabricante al que pertenece la nueva marca. Con esta incorporación, Garden suma una propuesta específicamente orientada a la movilidad de nueva energía y a consumidores que buscan nuevas alternativas en el mercado de SUV.

El lanzamiento abre así una nueva etapa comercial para la marca en Paraguay, con una oferta que parte de tres modelos y una identidad definida alrededor de la combinación de estética clásica, tecnología y electrificación. La propuesta ya está disponible para ser conocida a través de icaur.com.py y de los canales oficiales de iCAUR Paraguay.