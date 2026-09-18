RAM Dakota amplía la oferta de pick-ups medianas en Paraguay

La competencia en el mercado de pick-ups medianas suma un nuevo protagonista con la llegada de la RAM Dakota a Paraguay. Presentada oficialmente por Grupo Garden en Talleyrand Costanera, la nueva integrante de la familia busca ocupar un espacio estratégico dentro de uno de los segmentos de mayor relevancia para la industria automotriz, atendiendo tanto las necesidades vinculadas al trabajo como aquellas asociadas al uso cotidiano y las actividades al aire libre.

Desarrollada para el mercado regional, la Dakota combina la identidad robusta de RAM con un paquete tecnológico y de confort que busca acercar la experiencia de una pick-up a la de un vehículo de mayor sofisticación. La gama disponible en Paraguay contempla las versiones Big Horn, Warlock y Laramie, con diferentes niveles de equipamiento y orientación de uso.

Una motorización orientada al desempeño

La nueva Dakota incorpora un motor 2.2 turbodiésel, fabricado en Italia, capaz de entregar hasta 200 CV de potencia y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. La disponibilidad del torque desde bajas revoluciones favorece la respuesta del vehículo en situaciones que demandan mayor esfuerzo, tanto en caminos urbanos como en superficies de mayor exigencia.

El sistema de tracción contempla configuraciones 4x2, 4x4 Auto y 4x4 Low con reductora, además de bloqueo electrónico del diferencial trasero. La propuesta se completa con modos de conducción y control de descenso, elementos que buscan ampliar las posibilidades de utilización fuera del asfalto.

Uno de los datos destacados de la Dakota es su capacidad de transferencia de fuerza: puede remolcar hasta 3.500 kilogramos y transportar hasta 1.020 kilogramos de carga. La caja ofrece un volumen de 1.210 litros y todas las versiones incorporan soluciones funcionales como ganchos de sujeción, portalón con asistencia, cerradura eléctrica y capota marítima.

Tres versiones, distintas propuestas

La estrategia de producto contempla tres configuraciones para el mercado paraguayo. La Big Horn funciona como puerta de entrada a la gama, manteniendo las principales capacidades mecánicas de la Dakota y un paquete tecnológico orientado a la funcionalidad.

La Warlock desarrolla el perfil más aventurero de la familia. Su estética incorpora elementos oscurecidos, detalles Satin Grey, molduras negras y llantas de aleación de 17 pulgadas, además de una configuración vinculada al uso fuera del camino. La versión suma la barra antivuelco RAMBAR y una identidad visual más marcada. La información regional de producto también la posiciona con neumáticos orientados a superficies de asfalto y tierra.

En el extremo superior de la gama se encuentra la Laramie, que apuesta por una interpretación más sofisticada de la pick-up. Cuenta con llantas de 18 pulgadas, detalles exteriores cromados y la RAM LED Lightbar, además de un interior con mayor énfasis en confort y terminaciones. La configuración Laramie incorpora asientos delanteros eléctricos revestidos en cuero y una dotación tecnológica orientada a una experiencia de uso más refinada.

Tecnología que acompaña la capacidad

La propuesta tecnológica de Dakota se concentra principalmente en el habitáculo. El centro multimedia de 12,3 pulgadas incorpora Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, navegación integrada y un menú específico para conducción todoterreno, mientras que el cuadro de instrumentos digital es de siete pulgadas.

A esto se suman cargador inalámbrico RamCharger, climatizador, múltiples espacios de almacenamiento y sistema de acceso sin llave Keyless Enter’N Go. La cámara de visión ampliada constituye otro de los recursos destinados a facilitar las maniobras y mejorar la percepción del entorno.

El diseño interior busca acompañar esta evolución tecnológica con materiales suaves al tacto, asientos de cuero negro y detalles en cromo, negro satinado o negro brillante, según configuración.

Seguridad y asistencia a la conducción

La Dakota también incorpora un paquete de sistemas de asistencia que eleva el nivel de seguridad activa del modelo. Entre las funciones disponibles se encuentran el control de crucero adaptativo, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y asistente de mantenimiento de carril, además de alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia y detección de peatones y ciclistas.

La propuesta se complementa con seis airbags y sistemas electrónicos de asistencia, configurando un conjunto que busca responder tanto a las exigencias del uso diario como a viajes de larga distancia.

Desarrollo regional y validación

La llegada de Dakota al mercado es el resultado de un proceso de desarrollo orientado específicamente a las condiciones de la región. De acuerdo con la información proporcionada por la marca, el modelo acumuló más de 500.000 horas de desarrollo y más de 1,5 millones de kilómetros de pruebas en diferentes escenarios de Sudamérica antes de su comercialización.

Este proceso apunta a validar el comportamiento del vehículo frente a diferentes condiciones de utilización, desde recorridos urbanos y rutas hasta terrenos de mayor complejidad, un aspecto particularmente relevante para una pick-up que busca atender perfiles de clientes diversos.

Una nueva apuesta para el mercado paraguayo

Con la este modelo, la firma amplía su presencia dentro del mercado local y suma una alternativa al segmento mediano, tradicionalmente vinculado tanto al sector productivo como a consumidores que buscan vehículos de uso mixto. La estrategia de Grupo Garden apunta a aprovechar esa amplitud de demanda mediante una gama con diferentes niveles de equipamiento.

La nueva RAM Dakota ya está disponible en Paraguay desde US$ 39.990, mientras que el plan de financiación propia de Grupo Garden contempla cuotas desde US$ 380, incluyendo transferencia y un año de seguro, según la propuesta comunicada para el lanzamiento.

Más que incorporar un nuevo modelo, la llegada de Dakota permite a la marca ocupar un espacio específico dentro de su oferta: una pick-up mediana que busca combinar capacidad de trabajo, aptitudes todoterreno y equipamiento tecnológico con una experiencia de conducción más cercana al confort de un SUV.