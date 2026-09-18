Slots del Sol: más de 20 años de compromiso con el juego responsable, la legalidad y el desarrollo del país

Lo que comenzó como un emprendimiento con visión de futuro, se consolidó, años después, en el corazón del centro comercial y económico más importante de Asunción.

En 2014, una fuerte inversión nos llevó a mudarnos a una nueva ubicación dentro del Shopping del Sol, convirtiéndonos en la mejor sala de slots de Asunción y brindando a nuestros clientes la experiencia y la confianza que solo una trayectoria sólida puede ofrecer. En 2022, redoblamos nuestra apuesta con un nuevo piso de entretenimiento y el restaurante Obdulio, hoy un ícono del Shopping.

A lo largo de más de veinte años, Slots del Sol ha permitido que cientos de funcionarios cumplan sus sueños de desarrollarse dentro de un marco legal, con condiciones laborales de excelencia, capacitación permanente y poder formar sus familias. Siempre apostamos a gente joven con ganas de triunfar y crecer. Hoy, 400 familias integran nuestro mayor activo.

Durante la pandemia, asumimos el desafío de incursionar en el mundo de los casinos online. Hoy somos líderes del mercado de casinos online. En este camino enfrentamos numerosos desafíos —la competencia legal e ilegal, esta última en una situación de privilegio frente al juego legal—, pero siempre cumplimos con todas nuestras obligaciones: IPS, Canon, Tasas Municipales e Impuestos, aportando un flujo importante a las arcas del Estado.

Una de nuestras políticas primordiales ha sido siempre el cuidado de nuestros clientes. Prohibimos terminantemente el acceso de menores de edad a nuestras cuatro salas —Asunción, Ciudad del Este, Oviedo y San Estanislao—, así como la prohibición del registro de menores en nuestra plataforma online. Todas nuestras instalaciones cuentan con cartelería visible que indica claramente la prohibición de ingreso a menores de edad, lo cual es controlado por nuestro personal de seguridad, reafirmando así nuestro compromiso con el cumplimiento normativo y la protección de la niñez.

Asimismo, mantenemos un firme compromiso con la prevención de la ludopatía. Realizamos un seguimiento permanente de nuestros clientes, tanto en nuestras salas —donde se respira un ambiente familiar y de camaradería— como a través del análisis del comportamiento de los usuarios online. Además, llevamos a cabo un importante trabajo de trazabilidad de fondos e informamos a los órganos de contralor correspondientes sobre cualquier operación sospechosa.

Esa es, en definitiva, la propuesta de valor de Slots del Sol: cuatro salas, una plataforma online líder y una creciente red de agencias con 13 locales distribuidos en todo el país, con planificación de continuar nuestro crecimiento.

Recientemente, nos asociamos con la española CIRSA, con presencia en 11 países, líder mundial en el sector de juegos de azar, con presencia en 11 mercados, contribuyendo con las economías locales y entidades públicas. Asimismo, CIRSA se fusionó días atrás con la gigante Lottomatica, pasando a ser el segundo mayor grupo operador del juego que cotiza en bolsa a nivel mundial.

Slots del Sol cuenta con una sólida fortaleza económica, un amplio y robusto conocimiento, experiencia en los distintos juegos de azar, una trayectoria impecable, integrada a un grupo económico muy sólido y emprendedor, con 400 familias que constituyen nuestro mayor activo. En un futuro muy próximo vienen nuevos desafíos, y tenemos la expectativa de estar a la altura de las circunstancias.

Slots de Sol. Entretenimiento responsable, compromiso con el país.