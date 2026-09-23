Ekoglass busca llevar el doble vidriado hermético al hogar paraguayo

El avance de la construcción en Paraguay ya no se mide únicamente por la cantidad de obras en marcha, sino también por el tipo de prestaciones que empiezan a incorporarse en los proyectos. En ese proceso, el confort interior, la aislación y el desempeño de los materiales empiezan a pesar más dentro de una conversación que durante años estuvo concentrada, casi exclusivamente, en el costo inicial.

En ese escenario, Ekoglass aparece como una puerta de entrada al doble vidriado hermético (DVH) en hogares paraguayos. Alejandro Policaro, jefe de Ventas de Paraguay, ubicó al país entre los mercados regionales con mejor desempeño, con estabilidad económica y buena proyección hacia adelante. Según el ejecutivo, “lo que estamos notando es que está mejorando cada vez más el nivel de obra y el nivel de especificación”.

El cambio suele arrancar en el segmento comercial o corporativo y luego baja con más lentitud hacia la vivienda. Allí se ubica el principal desafío de la marca: trasladar al usuario residencial una solución que no solo responde a estándares constructivos más altos, sino también a una demanda cotidiana de confort, menor ruido y mejor desempeño térmico.

“En reiteradas ocasiones las decisiones de compra para lo que es la vivienda termina mandando el número: necesito hacer esto lo más barato posible. Pero la realidad es que muchas veces hacer lo más barato posible después implica que pierdas confort adentro, que tengas que tener los aires acondicionados a toda máquina, o que escuches todo el ruido de afuera”, planteó Policaro.

Ekoglass y la red local

La propuesta de VASA del Paraguay, Ekoglass, se presenta como una marca y un sistema de calidad articulado con licenciatarios locales. “Nosotros no lo fabricamos directamente, sino que quienes lo hacen son los licenciatarios locales, y ellos son clientes nuestros. Nosotros abastecemos el vidrio de calidad y ellos son los dedicados a la fabricación de este tipo de doble vidriado”, explicó.

La iniciativa busca ordenar un canal con estándares comunes. “Ekoglass es una marca, igual que Blindex —otra marca de nuestro portafolio—, que inspira confianza; sabés que atrás de algo con el sello Ekoglass hay un fabricante de primera línea con estándares y certificaciones internacionales”, afirmó.

El doble vidriado hermético, aclaró Policaro, no debe entenderse como una solución exclusiva para climas fríos. “Comúnmente hay una creencia de que sirve para climas fríos, pero en realidad no es así. El doble vidrio hermético es un aislante, básicamente; es un sistema que aísla el exterior del interior”, explicó. En Paraguay, ese atributo se traduce en aislación térmica para reducir el ingreso de calor y conservar mejor la refrigeración, pero también en aislación acústica frente al ruido urbano.

Comprender antes que vender

Uno de los desafíos también es pedagógico. Policaro reconoce que parte del consumidor todavía confunde el doble vidriado hermético con el vidrio laminado. Por eso, la estrategia de posicionamiento exige demostraciones sencillas. “Estamos impulsando una campaña de evangelización”, dijo. La idea es evitar un lenguaje excesivamente técnico. “El consumidor residencial no quiere andar aprendiendo de coeficientes; yo como consumidor quiero saber por qué una cosa es mejor que la otra y punto”.

La discusión también atañe a carpinteros, vidrieros y puntos de venta, acostumbrados muchas veces a trabajar con especificaciones tradicionales. “Hay que romper un poco ese paradigma y hacer productos cada vez más eficientes”, afirmó.

El costo sigue siendo la principal barrera. “Creo que el desafío principalmente es la parte económica, porque obviamente es un producto más caro, de mayor eficiencia”, reconoció Policaro. Pero su mirada apunta al ciclo de vida de la vivienda. “¿Cuántas veces quien construye su casa o quien compra una casa cambia las ventanas en su vida? Probablemente nunca; de ahí nuestra intención de mejorar su calidad”, sostuvo.

Seguridad, confort y valor

La recomendación técnica para Paraguay combina eficiencia térmica, seguridad y aislación acústica. Policaro destacó que el mercado local ya tiene una fuerte orientación al vidrio templado, algo que considera positivo, pero insuficiente como solución completa. “Lo que le falta todavía es complementar ese vidrio templado con un vidrio laminado”, indicó.

La configuración sugerida apunta a “un vidrio de control solar exterior templado y un vidrio laminado interior”. Según explicó, el laminado aporta contención ante impactos, mejora la aislación acústica y filtra rayos UV, lo que ayuda a proteger textiles, cortinas, muebles y otros elementos interiores.

En términos de mercado, la construcción sigue creciendo y el doble vidriado hermético también avanza, aunque a menor ritmo. “Ahí es donde encontramos que hay una brecha que es necesario que empiece a cerrarse”, señaló Policaro. La adopción inicial, estima, se concentra en el segmento residencial medio-alto, por capacidad de inversión y mayor análisis del beneficio futuro, con la expectativa de integrarse con más naturalidad a la vivienda paraguaya.

El respaldo de VASA

El desarrollo local de Ekoglass se apoya en la estructura regional de la compañía. “VASA del Paraguay es una empresa que depende de VASA Argentina. Esta a su vez tiene subsidiarias en Paraguay, Uruguay y Bolivia, donde contamos con centros de distribución y en Argentina tenemos dos hornos de fabricación de vidrio float”, explicó Policaro.

En Paraguay, el punto de apoyo está en el centro de distribución, inaugurado en 2008 y renovado recientemente. “El año pasado incluso nos mudamos de centro de distribución con una inversión bastante más importante, un lugar mucho más moderno que nos permite ser más eficientes y estar preparados para ir acompañando al mercado”, señaló.