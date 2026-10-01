TSV reúne tecnología global para transformar la seguridad y las ciudades

Con la participación de 15 empresas internacionales, la Expo TSV 2026 presentó plataformas y soluciones orientadas a distintos ámbitos de la transformación tecnológica, con especial énfasis en la seguridad pública, Smart City, domótica y automatización de casas y edificios.

El encuentro buscó generar un espacio de intercambio entre representantes del sector público, fuerzas de seguridad, organismos de investigación, empresas privadas y especialistas, con el objetivo de mostrar cómo las nuevas herramientas pueden responder a desafíos concretos de las sociedades actuales.

Pablo Salinas, gerente general de TSV del Paraguay, explicó que la propuesta nació con la intención de mostrar de manera práctica las posibilidades que ofrecen las tecnologías disponibles a nivel internacional.

“Están presentes empresas internacionales presentando distintos productos y plataformas del ámbito de seguridad pública, Smart City, domótica y automatización de casas y edificios”, señaló.

El ejecutivo destacó además la presencia de expertos que participaron de charlas y exposiciones para explicar cómo estas herramientas están siendo utilizadas en otros mercados y de qué manera contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Seguridad con una mirada más amplia

Aunque la seguridad pública constituye uno de los principales ejes de la Expo, Salinas remarcó que la propuesta tiene un alcance mayor. Desde su perspectiva, las soluciones tecnológicas deben ser entendidas como herramientas destinadas, en última instancia, al bienestar de las personas.

“Hay un fuerte enfoque a lo que es la parte de seguridad, pero yo te diría que va más allá de eso, porque al final de cuentas la seguridad, el propósito, tiene que ser el bienestar de las personas”, afirmó.

En ese sentido, TSV presentó junto con sus aliados estratégicos soluciones de marcas globales que abarcan diferentes áreas, desde sistemas destinados a fortalecer la seguridad hasta herramientas para mejorar la gestión de ciudades, viviendas y edificios.

La muestra fue estructurada en cuatro grandes ejes: Seguridad Pública, Tecnología Forense, Smart City y Edificios y Casas Inteligentes. La agenda incluyó paneles, conversatorios, demostraciones y presentaciones de especialistas.

El evento fue declarado de interés nacional por la Cámara de Diputados, en reconocimiento a la importancia de los contenidos previstos y a la participación de actores vinculados con la seguridad, la investigación, la tecnología y la transformación de ciudades e instituciones.

Inteligencia artificial y análisis de datos

Uno de los componentes centrales fue la inteligencia artificial (IA), considerada por Salinas como una de las tecnologías que está generando los cambios más profundos en la actualidad.

“Definitivamente, es la tecnología más disruptiva que tenemos. Vino a cambiar prácticamente la humanidad”, sostuvo.

El gerente general de TSV del Paraguay señaló que el desarrollo de la IA avanza a una velocidad que todavía dificulta dimensionar completamente sus posibilidades. Por ello, consideró necesario acompañar la incorporación de estas herramientas con conocimiento y criterios adecuados de utilización.

La Expo también planteó la necesidad de debatir sobre los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial. Indicó que el objetivo no solamente consiste en conocer qué puede hacer esta tecnología, sino también comprender sus limitaciones y los cuidados que requiere.

“Queremos que este sea un espacio para ese intercambio de ideas, para entender qué es, para qué sirve, para qué no sirve y también cuáles son los cuidados que hay que tener”, explicó.

En su visión, este conocimiento permitirá aprovechar mejor las oportunidades que ofrece la IA y, al mismo tiempo, enfrentar situaciones en las que estas herramientas puedan ser utilizadas de manera perjudicial.

Una segunda experiencia

La realización de la Expo TSV 2026 tuvo como antecedente una actividad desarrollada por la empresa el año pasado, de menor escala y con la participación de algunas de las marcas con las que trabaja.

Salinas explicó que aquella experiencia tuvo resultados favorables y motivó nuevas conversaciones con aliados internacionales para ampliar la propuesta.

“Habíamos hecho el año pasado una expo un poco más pequeña con algunas marcas con las que trabajamos, aliados estratégicos, y vimos que eso tuvo un resultado favorable”, comentó.

A partir de esa experiencia, TSV avanzó en la organización de una exposición de mayor alcance, con la participación de empresas internacionales y especialistas de diferentes áreas.

La jornada se desarrolló durante todo el día, con espacios destinados a conocer las soluciones presentadas y generar contacto directo con las empresas participantes. Para Salinas, la iniciativa también representa una oportunidad para que los visitantes descubran herramientas que pueden tener aplicaciones concretas en seguridad, gestión, automatización y calidad de vida.

De esta manera, TSV busca consolidar un espacio de diálogo sobre el impacto de las tecnologías disruptivas y su potencial para acompañar los desafíos de seguridad y transformación de Paraguay.