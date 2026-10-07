Complejo Chaco Central: Paraguay planta su bandera con desarrollo de usos mixtos en Ruta Bioceánica

En Loma Plata, donde la historia productiva del Chaco se encuentra con las nuevas oportunidades de integración regional, empieza a tomar forma una iniciativa que busca darle una nueva dimensión al desarrollo urbano. Complejo Chaco Central nace con la mirada puesta en un territorio que durante décadas construyó su identidad alrededor del trabajo, la cooperación y la producción, y que ahora enfrenta un escenario marcado por nuevas conexiones, inversiones y el impulso del Corredor Bioceánico.

El emprendimiento es desarrollado por Emprendimientos El Parque, una asociación entre la Cooperativa Chortitzer y el Grupo González Acosta, concebida para acompañar el nuevo escenario que proyecta al Chaco paraguayo como un punto estratégico de integración regional. Sobre unas 4,5 hectáreas, el proyecto plantea una inversión estimada de alrededor de US$ 10 millones y se estructura en distintas etapas.

Un hotel como primer paso

La primera pieza del complejo será un Holiday Inn de 114 habitaciones, cuya apertura está prevista para 2027. El proyecto contempla cinco niveles, un lobby de doble altura, gimnasio, bar y un centro de convenciones de aproximadamente 240 m², además de un área de resort cercana a 1.650 m², con piscina y espacios de recreación.

La incorporación de una marca internacional de hotelería busca responder a una demanda que acompaña el crecimiento de la actividad económica y la conectividad de la región. Holiday Inn cuenta con presencia internacional y una amplia red de establecimientos, elementos que aportan al proyecto una plataforma orientada tanto al viajero corporativo como al turismo y a quienes llegan al Chaco por negocios.

El desarrollo hotelero comenzó a ejecutarse en marzo de 2026 y, de acuerdo con la planificación presentada, la obra avanzaba sobre su estructura mientras se proyectaba su culminación para 2027.

De hotel a nueva centralidad

El concepto del Complejo Chaco Central va más allá de la construcción de un establecimiento hotelero. La segunda etapa contempla un Street Mall, pensado para reunir gastronomía, comercios, servicios y entidades financieras, generando un espacio de actividad que complemente la dinámica cotidiana de Loma Plata.

La tercera fase prevé la incorporación de edificios corporativos, actualmente en etapa presupuestaria. Así, el proyecto plantea una combinación de usos que busca concentrar en un mismo entorno distintas actividades vinculadas al trabajo, los servicios, el consumo y el encuentro.

La apuesta se vincula con una región que comienza a adquirir mayor relevancia por su posición dentro de los corredores de integración. El Corredor Bioceánico abre nuevas perspectivas para el tránsito de personas, mercancías y servicios, y coloca al Chaco ante la posibilidad de fortalecer su conexión con mercados regionales.

Una historia construida sobre cooperación

Para comprender el significado de una iniciativa de esta escala en Loma Plata también hay que mirar hacia atrás. La historia contemporánea del Chaco Central está estrechamente ligada a la llegada de la comunidad menonita al Paraguay en 1927. En aquel entonces, el establecimiento en una región considerada desafiante por sus condiciones naturales dio inicio a un proceso de colonización basado en el trabajo organizado y la cooperación.

La fundación de Colonia Menno, con Loma Plata como uno de sus principales centros, marcó el comienzo de una transformación progresiva del territorio. La actividad productiva, la organización comunitaria y el desarrollo de infraestructura permitieron consolidar al Chaco Central como uno de los principales polos económicos de la Región Occidental.

A casi un siglo de aquel proceso, la región se encuentra nuevamente ante un cambio de escala. La expansión de la infraestructura vial y logística, el Corredor Bioceánico y el crecimiento de las actividades productivas y comerciales plantean nuevas necesidades urbanas. Complejo Chaco Central se inserta precisamente en ese punto de transición.

Construir mirando al futuro

La sostenibilidad forma parte de la concepción del proyecto. El diseño incorpora criterios de arquitectura bioclimática y eficiencia energética, además de medidas orientadas a reducir el impacto sobre los recursos naturales.

Entre las soluciones previstas se encuentran la captación y reutilización de agua de lluvia, reservorios, artefactos de bajo consumo, un tanque superior de 36.000 litros —con capacidad estimada para cubrir alrededor de tres días de demanda— y paneles solares destinados a áreas comunes. También se contempla el uso de especies nativas, la preservación y catalogación de árboles existentes, aislamiento térmico y acústico y elementos de sombreado en las fachadas.

El proyecto incorpora además criterios de accesibilidad y seguridad, con escaleras presurizadas de emergencia y otras medidas vinculadas al funcionamiento del complejo.

Un nuevo capítulo para el Chaco Central

Más que sumar metros cuadrados, Complejo Chaco Central plantea una nueva forma de entender el crecimiento de Loma Plata: como un espacio capaz de combinar la identidad productiva que marcó su historia con una economía cada vez más conectada y diversificada.

En ese recorrido, el Holiday Inn será el primer hito visible de una propuesta que continuará con comercio, servicios y oficinas. Su horizonte de 2027 adquiere además un significado particular: coincidirá con el centenario de la llegada de los menonitas al Paraguay, conectando dos momentos de transformación del territorio. Uno que comenzó con colonización, trabajo y cooperación; y otro que ahora busca proyectar al Chaco Central hacia una nueva etapa de integración regional.