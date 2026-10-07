Shell cumple cinco años de su regreso al país y lo celebra a lo grande, con 25 premios

Shell cumple cinco años de regreso a Paraguay con Gracias x5, una promoción que busca reconocer a los clientes que acompañaron a la marca desde su retorno al país en 2021, después de 15 años de ausencia.

La campaña estará vigente del 6 de octubre al 4 de diciembre del corriente año y tendrá como protagonistas a quienes carguen combustibles Shell en las estaciones de servicio adheridas de todo el país.

En total, se entregarán 25 premios distribuidos en cinco sorteos: cinco SUVs Mazda CX-5 0 km, cinco motos Vespa SXL 150, cinco Smart TV de 75 pulgadas, cinco viajes a la experiencia de automovilismo en Interlagos, Brasil, y cinco vales de combustible Shell por cinco años.

Cargar combustible y multiplicar las posibilidades

Participar es sencillo. Por cada carga de G. 100.000 en combustibles Shell, el cliente genera un cupón para participar de los sorteos.

La propuesta ofrece una ventaja especial para quienes eligen Shell V-Power: las cargas de este combustible multiplican por cinco las oportunidades.

Así, una carga de G. 100.000 genera cinco cupones, mientras que una carga de G. 300.000 permite obtener 15 cupones.

Luego de realizar la carga, el cliente debe ingresar a las redes sociales de Shell Paraguay en Instagram o Facebook, @shellparaguay, registrar sus datos y cargar una fotografía de la factura para generar los cupones.

No participan las cargas realizadas mediante Shell Flota ni las compras de lubricantes.

Cinco sorteos, cinco oportunidades

Los sorteos se realizarán los viernes 6, 13, 20 y 27 de noviembre, además del 4 de diciembre.

En cada jornada se entregará un paquete de cinco premios compuesto por un Mazda CX-5 0 km, un viaje a Brasil, un vale de combustible Shell por cinco años, una Vespa SXL 150 y un Smart TV de 75 pulgadas.

De esta manera, Gracias x5 convierte el quinto aniversario de Shell en una celebración junto a quienes hicieron posible el crecimiento de la marca en el país, premiando su preferencia y acompañándolos en cada recorrido.

Cinco años de Shell en Paraguay

Shell regresó al mercado paraguayo en 2021 y actualmente cuenta con una red de más de 290 estaciones de servicio en todo el país.

La marca es una de las más reconocidas y preferidas del sector de combustibles.

Fue destacada en el Ranking de Marcas de la Cámara de Anunciantes del Paraguay durante cinco años consecutivos, de 2022 a 2026, y también fue reconocida como Top of Mind 2026 en la categoría de estaciones de servicio.