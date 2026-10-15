Negocios
15 de octubre de 2026 - 15:14

Empresas argentinas mostrarán en Paraguay nuevas soluciones tecnológicas

Detrás de los indicadores macroeconómicos, son las decisiones empresariales las que terminan moldeando el pulso real de la economía.

Mediante una ronda de negocios empresas argentinas presentarán en nuestro país propuestas de software, inteligencia artificial y digitalización. La iniciativa busca acercar estas herramientas a firmas paraguayas de distintos sectores.

Por ABC Color
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La Embajada de Argentina en Paraguay impulsa una rueda de negocios en nuestro país. El embajador de Argentina en Paraguay, Guillermo Nielsen, explicó que la misión busca dar a conocer las distintas aplicaciones de la tecnología y la digitalización en las actividades empresariales.

“La la convocatoria está dirigida a empresas de distintos rubros, teniendo en cuenta que las herramientas tecnológicas pueden aplicarse a diferentes actividades económicas”, destacó el diplomático.

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¿Qué soluciones tecnológicas se presentarán?

La consejera de la Sección Económica y Comercial de la Embajada argentina, Sabrina Cordero, detalló que la oferta incluye servicios financieros, logística, comercio electrónico, educación y gestión de recursos humanos, además de gestión empresarial, inteligencia artificial y análisis de datos.

Según detalló, algunas propuestas corresponden a productos estandarizados, mientras que otras pueden adaptarse a las necesidades de cada organización.

Sabrina Cordero, consejera de la Sección Económica y Comercial; Guillermo Nielsen, embajador de Argentina en Paraguay y Rocío Fernández, consejera de la Sección Económica y Comercial.
Sabrina Cordero, consejera de la Sección Económica y Comercial; Guillermo Nielsen, embajador de Argentina en Paraguay y Rocío Fernández, consejera de la Sección Económica y Comercial, en el lanzamiento de la ronda de negocios.

“La convocatoria también contempla a empresas paraguayas del sector tecnológico interesadas en complementar sus servicios o desarrollar proyectos conjuntos con firmas argentinas”, apuntó´.

Reuniones con inscripción previa

Desde la Embajada informaron que los encuentros se realizarán bajo la modalidad B2B (negocio a negocio), con agendas coordinadas previamente.

Las empresas interesadas podrán consultar el catálogo de participantes, seleccionar las firmas con las que desean reunirse y completar el formulario de inscripción.

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La actividad es organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, a través de su Embajada en Paraguay.

La actividad

La jornada se realizará el 20 de octubre en Asunción y reunirá propuestas de software, inteligencia artificial y digitalización. Las empresas paraguayas podrán conocer las soluciones disponibles y explorar posibles alianzas.

El encuentro tendrá lugar de 09:00 a 16:00 en el hotel TRYP by Wyndham Asunción, ubicado sobre la avenida General José de San Martín 836, esquina Teniente Héctor Vera. La participación será gratuita, con inscripción previa.