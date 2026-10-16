Así avanzan las exportaciones de la maquila paraguaya en 2026

Las exportaciones sector maquilador alcanzaron US$ 1.149 millones entre enero y septiembre de 2026, según el último boletín del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Con este resultado, la maquila paraguaya se encamina a cerrar el año con una nuevo récord en sus exportaciones.

El viceministro de Industria, Javier Viveros, destacó el desempeño del sector y que Paraguay busca integrarse a las cadenas de valor a través del régimen de maquila, que, según indicó, representa el 70% de las exportaciones industriales del país.

“Realmente, es un logro muy interesante, ya que el año pasado las exportaciones totales cerraron en US$ 1.300 millones. Hoy, a septiembre, estamos cerca del 80% de ese objetivo. La maquila crece a un ritmo aproximado del 25% interanual”, expresó.

Exportaciones de la maquila, mes a mes

En lo que va del año, las exportaciones de la maquila superaron los US$ 100 millones mensuales, excepto en abril, cuando registraron su nivel más bajo. En los meses siguientes, los envíos repuntaron hasta alcanzar en agosto los US$ 150 millones, la cifra más alta del año.

Más de 36.000 empleos

El sector maquilador también contribuye a la generación de puestos de trabajo. Según los datos del MIC, unas 36.382 personas trabajan en esta actividad, lo que representa un crecimiento interanual del 4% este septiembre.

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Viveros sostuvo mediante un video en las redes del MIC que el trabajo conjunto entre Paraguay y Brasil busca impulsar una política industrial de complementación entre ambos países.

En ese sentido, mencionó la cooperación con el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC) de Brasil, además de la articulación con el sector privado y otras instituciones públicas.

El objetivo, explicó, es mejorar la competitividad regional y consolidar una plataforma de producción para las empresas interesadas en atender el mercado del Mercosur.

Los rubros que impulsan las exportaciones

La estructura exportadora de la maquila se concentra principalmente en cuatro rubros: autopartes, confecciones, bebidas y líquidos alcohólicos, y manufacturas de aluminio. En conjunto, estos sectores representaron el 69% de los envíos acumulados hasta septiembre.

También se destacan los productos químico-farmacéuticos, los plásticos y sus manufacturas, además de los productos alimenticios y otros bienes industriales.

El Mercosur concentra los envíos

El Mercosur continúa como el principal destino de las exportaciones maquiladoras paraguayas. Los países del bloque recibieron el 74% de los envíos registrados entre enero y septiembre de 2026.

Dentro de este mercado, Brasil y Argentina se destacan como destinos de los productos elaborados en Paraguay bajo el régimen de maquila.